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 Форум Украины(594391)
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Карта України немає місця, де не було би Львівського сміття.
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Удивительно, что никто не накормит мусором водил, не жгут мусоровозы и не везут к дворцу Садового!
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Ничего, скоро на околоземной орбите появятся львовские мусоровозы с чеками садового
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Садовый коррупционер не может разрулить ситуацию...
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Ему далеко до Пашинского. Чувак вообше склады распродал, поджег, а тепер милярд хочет
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Что самое интересное - жители Львовской области категорически против постройки перерабатывающего, сжигательного, сортировочного заводов в области.
А почему другие украинцы должны принимать этот мусор?
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Саме головне, що Садовий не мер - Львівської області...
А щодо області в Синютки питайте, та його шефа...
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Я ни у кого спрашивать не собираюсь.
Пусть сами сперва разберутся, а не засирают всю страну!
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Хоть вбий, не можу зрозуміти... Як можна взяти фуру(що не дешево обходиться) і катати її по всій Україні (що обходиться, ще дорожче) зі сміттям...
Хтось, когось дуже сильно мочить в ЗМІ і це не може бути не помітно...
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В АП сильно бухают, вот и результат
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Пора лупоглазого садового пинком под задницу и выбрать нормального мэра, который бы смог разрулить ситуацию. Это же позор на весь мир, особенно если учесть тот факт, что было несколько инвестпредложений от иностранцев по постройке завода по переработке мусора. Ганьба, блять
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после толстомордого барыги Рошенки и его шестерки Гнойсмана ....обязательно пинком и Садового!
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Какая то сука ввела "откаты" и теперь каждый пытается торговаться. Эвропейцы львовские не хотят дышать своим мусором.а почему вся Украина должна дышать их мусором?В Украине есть президент,премьер почему Садовый диктует свои условия????
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все эти стати В АП пишут, боятся что садовой петю подсидит
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Да что он там подсидит? Для того, чтобы подсидеть - нужно в Раду пройти и чтобы коалиция избрала. Вместе с мусором
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А что Садовый имеет рычаги влияния на презика и Гнойсмана чтобы заставить их не засирать мусором "избирателей"?
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Разрулить? Знакомый сленг. Ты не из этих ли будешь, которые двадцать пять лет все дела не решают, а разруливают? Оставить целый областной центр без возможности захоронения отходов. Вот ваш уровень разруливания и подавления неугодных и несогласных. Это верх цинизма. И если львовяне после этого проведут референдум и присоединятся к Польше, то я их в какой-то мере пойму...
Ведь это верх маразма и преступление против массы людей. Шокотвари вы нЕлюди.
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Єто Гроисман с Порошенко точно воду мутят против Садового. Чесна людина такого не зробить.
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мутная какая-то ситуация, водил задерживают и с документами и без, хотя без никто не ездит...договариваются о приеме мусора, водитель выезжает с мусором и документами, а его раз, стоп, куда родимый, счас мы тебя дополнительно будем проверять...
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а есть кто со Львова?я просто погуглил-действительно мусорные площадки во Львове переполнены....фотки в инете -писец просто..правда это все на русских сайтах-помойках...поэтому веры им нет....вот и хочется узнать реальную картину от львовян...
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у меня знакомый из Львова,мусорки переполнены говорит
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да я то же так думаю..куда то мусор людям девать надо...и дело уже не в Садовом..но это действительно писец...рассыпать мусор по всей стране...понятно,что Садового выживают с должности...ну сам он не уйдет-завалит мусором страну, но цепляться за прибыльное место будет до конца...и что делать ума не приложу...мне пох и Порошенко и Садовой,а вот мусорные свалки ,которые устраивает Садовой-не пох..тут своего мусора навалом-убираем пляжи .вдоль дорог убираем....мусора со Львова нам только не хватает для полного счастья...
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Да причем здесь Садовой? Головой думайте! У Вас с кем договор на вывоз мусора? С мэром города? Он договора с фирмами заключил - с города мусор вывозят - он деньги платит. А куда они его везут - все равно. Машины ж не мэрии принадлежат, а вполне конкретным фирмам. Вот и подавайте иск на них. В чем проблема?
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ну и нах такие фирмы и такой мер нужен?он с пройдохами договора заключает,а все население Украины должно страдать?садовой ЗАСЕКРЕТИЛ вообще куда мусор вывозится...мотивируя это тем,что недовольные люди будут перекрывать дороги, не пуская к себе львовский мусор..а чо,по европейски так...заключил договора со своими же фирмами-ВСЕ засекретил и гадит по тихому всей Украине..и он ,естественно,ни причем..."царь хороший,бояре плохие"...
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Голову себе купи! И своим "боярам" заодно. Что он засекретил? Ему зачем знать, куда вывозиться мусор? Ты сам-то хоть интересовался, куда вывозится мусор из твоей квартиры? неужто на мусороперерабатывающий завод? Есть фирма. Она получает деньги и вывозит мусор. Не туда вывозит? Подавай в суд и арестовуй имущество. Каким боком здесь Садовой? он уже мусор продал. Разбирайтесь с теми, кто его купил!
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нда..Садовой оказывается мусор продает!...ну тогда все понятно...и находятся клоуны,которые мусор покупают?но их видать мало-поэтому у садового так много мусора...не успевает свой мусорный товар Садовой распродать-львовяне слишком быстро его производят...ну попытаюсь тебе обьяснить..Садовой ПЛАТИТ деньги ,что бы его мусор забрали...и платит деньги с бюджета Львова...и когда депутаты потребовали ,что бы Садовой отчитался-СКОЛЬКО денег потрачено с бюджета на вывоз мусора и кому! заплачены эти деньги-Садовой отказался отчитываться...я тебе больше скажу-НЕЛЬЗЯ заключать договора с фирмами у которых нет права на вывоз мусора...ну Садовому на это наплевать...ПыСы..а сколько ты примешь у себя мусора-готов подогнать его тебе бесплатно...продашь его потом мусорным фирмам...
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Да, не Садового надо выживать, а тех кто стал настоящей причиной данной ситуации.
Ну, уйдет Садовый, все наладится во Львове с мусором и естественно, что разладится в других сферах (из-за которых и возник у шокотварей конфликт с Садовым), а дальше раз получилось таким образом прижать мера Львова, то начнутся подобные проблемы с Николаевом, Одессой, или Херсоном например. Мрази получат рычаг давления и начнут жать на эту кнопку везде где им покажется это необходимым. Вот скажите где еще в какой цивилизованной стране есть еще такая проблема? Вы можете себе представить что-бы жителям например Чикаго или Манчестера создали такие же условия? Вот и я не могу.
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а как жители Львова проголосовали за президента?ах,78% за Порошенко...ну и Садовой это то же многолетний выбор львовян..и кто им доктор?
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Я з області, з мусором все ок... є навіть сміттєзвалище на яке чомусь не їздять фури з Львівським сміттям.
Виникає запитання, Садовому дешевше відправляти вантажівки по всій Україні чи в область, а може йому не дають так робити...

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меня еще волнует вопрос - неужели каждый день заседают правительство, депутаты, а проблему Львова решить не могут? или не хотят? или не разрешают?
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Задача свалить Садового. Мусор тут не причем. На Садовом удивительным образом встретились зазвучали в унисон интересы и "Свободы" и БПП. )))
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ПРОБЛЕМА которая зрела 10-ок лет, созрела и пока её не в состоянии решить ни Гройсман, ни Синюта, ни тем более Садовой!
Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения, а ситуация с невывозом мусора из Львова продолжает накаляться.

Львовский мусор: Гройсман спешит на помощь

Львов: пока у политиков популизм, город тонет в мусоре

14 мар. 2017 г. - 14.03.17 17:33 - Мэрия Львова заявляет о критической ситуации с ... Сегодня мы приняли решение повторно обратиться к правительству, к ЛОГА, ... Глава Львовской ОГА Синютка пожалуется Гройсману на ...
Строительство мусороперерабатывающего завода для Львова начнется не раньше, чем через полтора-два года, - Львовская ОГА Источник: http://censor.net.ua/n431973

В июле 2006 года мусорную свалку должны были официально закрыть на основании постановления Государственной санэпидемиологической службы Украины. Она была включена в перечень 100 экологически опасных объектов Украины.
19 марта 2004 г. между Жовкивским райсоветом и Львовскими городским, областным советом и облгосадминистрацией было подписано соглашение. Этим документом стороны подтвердили решение Львовского облсовета о том, что свалка в Грибовичах должна быть закрыта до 1 января 2006 г. Вместо нее предполагалось построить мусороперерабатывающий завод.
Однако никаких действий по выполнению обязательств не последовало, после чего вспыхнула очередная волна протестов жителей окрестных населенных пунктов с блокированием подъездов техники с мусором к свалке. Львов тогда также накрыло мусором, который не было возможности вывозить.
Жители района выражали свое возмущение подобным соседством не один год, блокируя проезды к полигону.

Местная власть в 2006 году сообщала, что уже ведет переговоры с тремя компаниями, которые заинтересовались строительством завода. Это польская компания, украинское предприятие с английскими инвестициями и одна из киевских фирм. По предварительным подсчетам, стоимость завода оценивалась в 50 млн евро. Тогда же появился еще один план: в Грибовичах собирались построить предприятие по переработке мусора и промышленных отходов. В проекте собирались принять участие Украина, Италия и Польша, стоимость его оценивалась в уже 100 млн евро, которые бы предоставили европейские страны.
Волны протестов охватывали окрестности Грибовичской свалки регулярно, однако проблема не решалась.

продолжение следует ...
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Каждый день город продуцирует в среднем 650 тонн мусора. Во Львове есть 5 компаний-перевозчиков, которые убирают его. У этих компаний есть договоры с разными полигонами - и они его туда вывозят. Но это не компетенция мэра города. Каждый перевозчик должен держать свою территорию в идеальном состоянии. Для меня сейчас очень важно, чтобы каждый килограмм мусора имел свое назначение на соответствующем полигоне и чтобы его не высыпали в лесополосах. Хотя люди есть разные. И водители мусоровозов тоже. Поленился, не довез, выгрузил где попало…(из интервью Садового)
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Хотел написать то же самое, не слушая интервью Садового и прочих... Но прочитал Ваш коммент. Люди да примените эту информацию к себе. Вы заключаете договор на вывоз мусора. Вы его выносите в бак, а оттуда его забирают специальные службы. И Вам абсолютно побоку, куда его повезли, главное чтобы он здесь не оставался - не так ли (и так же делают все города, только масштабы больше)? Но тут Вам заявляют, что Ваш мусор высыпали в лесу в дугой области. причем виновным пытаются сделать Вас. Звучит как бред, но именно поэтому Садового обсирают в СМИ, а никаких дел на него не заводят (по крайней мере настоящих).
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Это дело политическое, Садовой для власти - кость в горле. Поэтому для обсер@ния Садового приходится цепляться за что угодно, хоть за мусор. А там - пусть "отмывается", благо баранов поблеять про "мусорного политика" хватает.
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Если честно, никогда не поддерживал Садового. У него на первых местах в партии одни социологи, политологи и журналисты. А им я меньше всего доверяю - профессиональные промыватели мозгов. Но то, что Садовой стал костью в горле для этой власти не заметить нельзя! Причем полагаю, что попытки его уничтожить (политически) заметны всем адекватным людям. Я уже начинаю думать, что ошибся в нем.
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Не будьте идиотами, не ведитесь на это фуфло. Один грузовик мусора погоды для целого мосоро-звалыщща Львова не сделает! Там или вагонами или авто-колонами вывозить нужно.

опять же - Житомирская об. а почему Хмельницкую по дороге не "омусорили"?
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13 квітня у селах Пулинського району Житомирської області висипали 9 фур з львівським сміттям.
Про це у коментарі Житомир.info розповів депутат Житомирської облради Тарас Собко.
«У Пулинському районі на протязі останнього часу було виявлене стихійне сміття звалене з прямими доказами, що воно зі Львівщини, там папери були. Це в селах Івановичі та Великий Луг. За вчорашній день (13 квітня) виявили 9 машин зі сміттям. В Улашанівці виявили там же сміття, де нещодавно воно було прибране. Одну машину, повністю завантажену сміттям, затримали люди сьогодні, 14 квітня. Зараз машину з водієм доставили до поліції, з'ясовуються всі обставини. Водій розповідає, що сміття везуть в Київську область, але з документів не зрозуміло, куди саме. Зараз зібралася громадськість, люди обурені», - розповів Тарас Собко.
Подробиці дивіться згодом у сюжеті
Інформацію про затримання в Пулинському районі сміттєвого вантажу 14 квітня надало головне управління Нацполіції в Житомирській області.
«13 квітня працівники слідчо-оперативної групи Пулинського відділення поліції виявили та затримали вантажний автомобіль з напівпричепом, завантажений 20 тонами побутових відходів. Під час огляду місця події серед відходів було виявлено фіскальні чеки, видані в торгівельних установах м. Львова. Водій вантажного автомобіля DAF, що стояв на околиці села Улашанівка, 53-річний житель Волині, пояснив, що везе побутові відходи на Київщину. Однак вказати, куди точно направляється з 20 тонами вантажу, чоловік не зміг. Автомобіль було доставлено до відділення поліції та розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ», - інформує відділ комунікації ГУНП.
За повідомленням відділу комунікації, того ж дня викид сміття виявили і жителі села Червоносілки Пулинського району. На околиці населеного пункту на території колишньої тваринницької ферми невідомі вивантажили близько 30 тон побутових відходів. Вказаний факт задокументовано.
В обох випадках також розпочато досудові розслідування за ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Житомир.info, 23 березня поблизу села Старий Солотвин у Бердичівському районі Житомирської області вантажівки скинули на дорозі дві купи львівського сміття. 22 березня житомирські екологи неподалік колишнього хімічного складу в Пулинському районі виявили львівське сміття. Поблизу села Потіївка Радомишльського району Житомирської області виявили великі купи сміття. З жовтня 2016 року зафіксовано 23 факти перевезення сміття зі Львівської області. В кожному з випадків водії сміттєвозів намагалися вивантажити сміття в непризначених для цього місцях. Зокрема, планували залишити відходи в Вінницькій, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській і Донецькій областях. У суботу 11 березня поблизу міста Малин Житомирської област виявили чотири вантажівки з львівським сміттям. 12 березня в селі Ковалі Коростенського району Житомирської області жителі села виявили величезну купу сміття, на узбіччі між селами Красносілка та Ковалі.
Житомир.info
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Elena Rosenblat добавила 8 новых фото - вне себя от злости.25 марта в 11:19 · Везти львівське сміття десь далеко в ліс- то вже не актуально... та й не потрібно.
Можна скинути прямо на полі 500-700 метрів від траси...
Сьогодні вночі на полях нашого підприємства скинули 2 машини сміття. Викликали поліцію. Знахідки (чеки , документи) вказують на те, що сміття зі Львова... Я не вірю, що це пряма вказівка мера Львова везти сміття в ліси і на поля , але те що відбувається не є нормально ...
Скоро його почнуть скидати прямо посеред дороги? Або людям під хати?Update:Пост голови Брониківської сільради...
додала фото з їі поста...https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165701960615496&id=100015270786698
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А головой думать? Вопрос на засыпку: у Вас договор на вывоз мусора из твоего дома с мэрией? Вывозят мусор фирмы, уже давно и во всех городах! И вполне себе успешно против них можно подавать судебные иски. При чем здесь Садовой? Но видимо, наши люди думать не обучены. А если там мусор из Вашей квартиры, то по Вашей логике виновны Вы?
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Львовский мусор - это достопримечательность Украины.

Его надо продавать туристам Евровидения.
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Ещё раз, для баранов:
Во Львове есть 5 компаний-перевозчиков, которые убирают его. У этих компаний есть договоры с разными полигонами - и они его туда вывозят. Но это не компетенция мэра города.



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Пора несколько машин этих "5 компаний" сжечь, ибо нехер этим блядством заниматься
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пока не начнут арестовывать тех, кто взял на себя обязанности по утилизации, ничего не двинется.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГрузовик с 20 тоннами львовского мусора задержали на Житомирщине
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