Рада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях

178 12Теги: ВР (22394) дети (3073) Кабмин (10145) школа (1693) еда (125) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 08:49 Рада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведенияхВерховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет час вопросов к Кабинету Министров. читать источник x Мне нравится
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А ось яку монету за пів мільйона продали в Україні!
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