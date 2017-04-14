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Теги: ВР (22394) дети (3073) Кабмин (10145) школа (1693) еда (125)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Рада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет час вопросов к Кабинету Министров.

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Сегодня они будут друг с дружкой прощаться , обниматься и целоваться! ДО 10.00 ТАМ ТОЛЬКО УБОРЩИЦЫ ОСТАНУТСЯ РАБОТАТЬ.
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Это такая шутка?! Да они уже все на закордонные округа свалили, сейшельский, мальдивский, лазурный...шопинг опять таки, поизносили свои Бриони, луи Виттоны....оставили так дежурных полезных на зарплате для массовки.
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Галубчики разедуться по "округам". А где ихние округа вы знаете!
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Для вопросов час слишком много ибо есть лишь один вопрос - когда свалите?
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Он для тебя рекламу уже по ТВ запустил, что всё это он и его посипаки хорошее сделали....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях
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