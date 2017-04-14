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Материалы по теме:  Помощь раненым
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Тему создал: Цензор.НЕТ

Раненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения. ВИДЕО+ФОТО

Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова борются за жизнь тяжело раненного львовянина 21-летнего Игоря Галушко. Он один из пяти ребят, "Ангелов Институтской", которые 20 февраля 2014 г. отчаянно бросились на передовую, чтобы из-под пуль снайперов забрать раненых и павших активистов Майдана.

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Та шо , народ, надо помочь парню.Я кинул 300грн.
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Господи сохрани полноценную жизнь нашим ребятам .
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Боец молодчина ну где же наше Украинское государство чтобы помочь наши люди в злиднях и скоты зажравшиеся бояться помочь парню скоты правительство и гниды возле него.
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там массу денег уйдет на переезды
выхаживание
передачки в больницу
и тд и тп
Это больше матери и родным ,чем бойцу
в больнице Мечникова у него все что нужно есть для лечения
Дай бог выкарабкается ....
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укажите точные реквизиты для помощи бойцу. Настоящий герой ! Скорейшего выздоровления !
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у меня вопрос- куда идут миллиарды "военного сбора", которые каждый из нас платит?
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Нет, демократ и гражданин Украины, который имеет права отчет получить за перечисленные им налоги.
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Получатель - Наталья Галушка (не Глушко)
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Можете ему помочь, парень четкий и прямой, подвоха нет. Только конечно, пиздец полный с лицом, да и пиздец с государством, долг выполнил, а денег на твое лечение нет.
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больно смотреть ....по даунецку нельзя точкой -У шмальнуть прям по улице Артема
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРаненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения. ВИДЕО+ФОТО
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