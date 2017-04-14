Раненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения. ВИДЕО+ФОТО

Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова борются за жизнь тяжело раненного львовянина 21-летнего Игоря Галушко. Он один из пяти ребят, "Ангелов Институтской", которые 20 февраля 2014 г. отчаянно бросились на передовую, чтобы из-под пуль снайперов забрать раненых и павших активистов Майдана.
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выхаживание
передачки в больницу
и тд и тп
Это больше матери и родным ,чем бойцу
в больнице Мечникова у него все что нужно есть для лечения
Дай бог выкарабкается ....
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