EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(594335)
  1009  17
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
Теги: агрессия (1199) Крым (19488) НАТО (5374) оккупация (6820) Россия (69934) Столтенберг (418)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ни один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Вашингтон обсудил с президентом США Дональдом Трампом стратегические вопросы коллективной обороноспособности и финансирования НАТО.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Украина? Полигон для экспериментов гибридной войны? Источник свежих военных новостей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто-то пару лет назад сказал -Украина уже не пешки в этой игре. Украина стала доской. (
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КацаКрысы на гоффно исходят в студиях РАБссия-1 и на первом вонючем брызжут слюной паскуды от бессилия..ШАКАЛЬЁ пля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
За чем Вы смотрите Рабсию-1? Вы Мазохист? Или хотите получить зомбидозу? Смотрите. Период ее полураспада может достигать нескольких лет, и не выводится даже при помощи "боярышника"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
я даже смотрю в Ютубе перлы Жиринжопскага неонациста Мальцева и прочих шакалов кремля....Кстати Мальцева вчера сластали ФСБэшники..Скоро Майдан на мРАкоБессии...не парься..Всё путём
 показать весь комментарий
Ответить
 
с таким трудом в ети бошки все влазит,
что просто трындец.
Война началась в 2014м - 2017й на дворе
Столтенберг просыпается.... - не спугните,
а то, гадость, опять в летаргию свалится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То допомагайте більше, якщо не хочете щоб "зелені коцапчики" бігали у вас по вулицях!
А ось яку монету за пів мільйона продали в Україні! Оце так...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царь Николашка начал первую Мировую в 1914 году и просрал её позорно,Путлер начал войну 1 марта 2014 года и просрёт её позорно с более позорно во 100 крат.Всё самое интересное еще впереди...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А эта фраза переводится так : Хуйло даже не пытайся отправить в Прибалтику марсиан , а то отгебешь столько , что хер унести сможешь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
товарыстч Сралин начал 2 мировую 19 августа 1939 года в Москве,договорившись с Риббентропом встретится 23 августа при подписании Договора о дружбе и взаимопомощи на 10 лет,который совки приготовили в его прилету.Всё заняло не более 5 минут,потом был ужин в кремле и тосты в честь Фюрера Рейха..ПСЫ позорные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я начинаю трампа понимать - он как хорек в курятнике.
расшевелил хоть гадючник етот,
а то засрались уже по уши....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну а Третий договор Гитлер-Сралин подписанный 28 сентября 1939 года это ваще ПОЗОРИЩЕ всемирное. Он кстати опубликован был в газете Правда и Известия за 29 сентября 1939 года по статейно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот, наконец-то, риторика и США и НАТО начинает становится боевой. Приятно это слушать.Как же я ждала нечто подобное в марте 2014 года. Обама не воин, он тряпка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иришик,Обама просто хочет уйти на дембель спокойно,прости ему за его прегрешения...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНи один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - Столтенберг
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ЛізунчикФ, Мабон, Senator S 01a656ec, Toshno Newapkokrad, Nevertrust, Та_я, Kirim Ukrainali, georgo, Андрей Жуков b738201d, roadstar, Andrey Shevchenko f5154a7a, Евгений Калашников, три - пятнадцать, Igor Strl, Fidel Desperado, Другua, Den4ik1771, Штурман 9fa3d7d3, SergTranscarpathian, Oleksandr Evtushenko, Григорий Барковский 5bc4f112, Denisn, Evgen Evgenich, Алексей Вовченко f033f386, Владимир_1958, Fedir Syzyi, soren, Дмитрий Запорожец, Juli Schubs, Serg Lazar c7077195, Faina L, Lvbnhj, sulima ivan, віктор федорович 31ee1569, МыслиВслух, Prosto Vovochka, vad, Паравоз, Олексій Голота, Teo Filo, Сергей Кот 11ae21f4
 Всего на сайте: 137 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти