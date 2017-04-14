Ни один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - Столтенберг

1009 17Материалы по теме: Агрессия России против Украины Оккупация КрымаТеги: агрессия (1199) Крым (19488) НАТО (5374) оккупация (6820) Россия (69934) Столтенберг (418) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 08:43 Ни один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - СтолтенбергГенеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Вашингтон обсудил с президентом США Дональдом Трампом стратегические вопросы коллективной обороноспособности и финансирования НАТО. читать источник x Мне нравится
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что просто трындец.
Война началась в 2014м - 2017й на дворе
Столтенберг просыпается.... - не спугните,
а то, гадость, опять в летаргию свалится.
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А ось яку монету за пів мільйона продали в Україні! Оце так...
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расшевелил хоть гадючник етот,
а то засрались уже по уши....
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