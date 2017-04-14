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 Форум Украины(594335)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: НАТО (5374) Россия (69934) Минск (1077) Столтенберг (418) минские соглашения (2084)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Столтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг вновь призвал Россию использовать значительное влияние на контролируемых ею боевиков для соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружения на Донбассе.

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Эти европейцы такие смешные.
Ну как дети малые, честное слово)
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Ну да. Пришел Столтенберг на работу, попил кофейку халявного, призвал в чем-то там РФ. Все. На сегодня его миссия выполнена.
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Да у него и рожа, как у гопника из подворотни. Специально таких подбирают, что ли?..
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Таких не подбирают ,тама 140 лямов таких уе@анов !
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да ладна, а шо если старые)) томогавки запустить?!
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То-ли наивный, то-ли дураком прикидывается, тот Столтенберг? Шо, не знает, что кацапы и стреляют по нашим хлопцам, а , когда сами не стреляют, то команду "шахтёрам" дают?
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А это результат работы гибридного президента Украины, у которого на дамбасе с той стороны торговые партнеры.
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Можно подумать, что на дамбасе что-то делается без ведома кремля. Кстати, если у нас АТО, то что там делают ВСУ?
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те кого рашка выкормила и подкармливает на дамбасе
на ету самую рашку плевать хотели.
бандюковский рай.
призыв не правильный - рашка с домбаса.
И через 3 дня там закон и порядок.
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Пошлю Столтенбергу в подарок. Пусть учит как правильно говорить. )

Столтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения - Цензор.НЕТ 9737
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Столтенберг прежде всего дипломат , по тому его слова требуют перевода на нормальный язык . В переводе эта фраза звучит так : Хуйло вали на хер с Донбасса , а то ВСУ случайно в шахтах в Бахмуте найдет : Джавелины , томагавки , апатчи , ударные беспелотники и прочие мелочи которые хер его знает как там оказались.
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Дипломатический язык очень тонок! "Призываем Россию" - означает "Уберите свои 700 танков и 30.000 солдат с Донбасса!". "Призываем использовать свое влияние на сепаратистов" - "Мы ударный флот направим в Черное Море, если не вернете Крым!" "Обеспечьте выполнение Минских Соглашений" - "Джавелины, тамагавки, апатчи, ударные беспилотники и прочие мелочи", уже готовы к отправке для ВСУ! "
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100%. И тут еще большое значение имеет кто это говорит . А как вам фраза Трампа : Мне будет очень жаль если мы найдем доказательства причастности России к газовой атаке в Сирии.
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Трамп еще больший дипломат! Эта фраза, в точном переводе, должна означать: "Я захреначил 59 тамагавков, и разбомбил 7 ржавых МИГа, чтобы мои демократы перестали обвинять меня в связях с Россией. А на самом деле, Вована я люблю и уважаю!"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтолтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения
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