534 21Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: НАТО (5374) Россия (69934) Минск (1077) Столтенберг (418) минские соглашения (2084) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 08:26 Столтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашенияГенеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг вновь призвал Россию использовать значительное влияние на контролируемых ею боевиков для соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружения на Донбассе. читать источник x Мне нравится
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Ну как дети малые, честное слово)
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на ету самую рашку плевать хотели.
бандюковский рай.
призыв не правильный - рашка с домбаса.
И через 3 дня там закон и порядок.
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Столтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения
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