Сотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

5210 70Материалы по теме: Будни полицииТеги: задержание (5501) Киевская область (1462) оружие (3831) Нацполиция (6896) Россия (69934) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 07:55 Сотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортажСотрудники Национальной полиции задержали в Киевской области гражданина РФ, у которого изъяли оружие и тротиловую шашку, начиненную металлическими шурупами. читать источник x Мне нравится
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Піти в кафетерій- це те ж саме що плюнути в обличчя Воїнам на передовій.
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А кацапа этого нужно было отпустить, как это сделали трухановские мусора в Одессе в аналогичном случае.
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Допускаю, что задержали очередного добровольца. Спешить с выводами не буду, подожду больше инфы.
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