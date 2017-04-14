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Материалы по теме:  Будни полиции
Теги: задержание (5501) Киевская область (1462) оружие (3831) Нацполиция (6896) Россия (69934)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Сотрудники Национальной полиции задержали в Киевской области гражданина РФ, у которого изъяли оружие и тротиловую шашку, начиненную металлическими шурупами.

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як казала жінка гєнпрокурора..візовий з расієй ніззя.. бо путін нападе..отже зустрічаймо ціх носітєлєй рускага міра на наших вулицях
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Введи візовий- і наступного ж дня у Києві Москвозаробітчанський Майдан почнеться.
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ну, раз боїмося майданів..нехай в повітря злітають кафєтерії
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В країні війна. Які в біса кафетерії?
Піти в кафетерій- це те ж саме що плюнути в обличчя Воїнам на передовій.
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Чого ж ....Барижні там постійно тусуються ...гешефти свої вирішують -..*як обікрасти Україну * ..!
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Ну так то ж барижні. Тимошенко, дивися, навіть траур вдягла.
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Не мели! Ты хоть подозреваешь, сколько сейчас в Киеве на стройках тех, кто раньше в Москву мотался? В рашке сейчас лугандонцы работают.
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Смотрю к ней это, жена прокурора, прочно прицепилось. Вроде "службова посада".
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У нее охрана с тремя периметрами, а вы как хотите...
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Эта тупая коза и про абон плату за газ верещала что это все зашибись и тресни , просто мы такие тупые что не в состоянии это понять.
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и паспорт и военный билет. надо же, какой тупой гражданин. а флага, герба и гимна у него с собой не было?
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медведя потеряли, рядом должен был быть медведь. Они всегда парами ходют.
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а почему он не застрелен при оказании сопротивления при задержании?завтра это биомусор вернут обратно в мордор и все по новой.
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Дык, его граф. редактором вон как отделали )
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" Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"(с)
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Ні,докУментів той кацап не міг не мати. Тим паче,що кордон він пересував легально. 😕
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до речі, кіт породи російський блакитний..
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та і ж до того що і коти тікають від москалів
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Ай-яй-яй! кацапу нужно было с "вискарём" проходить)))) Обидел Пезидента (((
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мне кажется они с оружием из мамы и вылазят и уже в каске.
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это туристы на евровидение из россии начали съезжаться...
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Зачем опять одну и туже новость повторять? Типа уже двоих задержали?
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А об вынесениях приговоров новостей на порядок меньше. Типа как с тем "подземным бункером с арсеналом", оказавшимся складом макетов/сувениров.
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Только отпетые идиоты или закоренелые могут во время войны держать открытой границу со страной-агрессором.
А кацапа этого нужно было отпустить, как это сделали трухановские мусора в Одессе в аналогичном случае.
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Я бы посмеялся, но меня опять заблокируют.
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а чому би не написати так: у Київській області за нез"ясованих обставин загинув... а далі за текстом
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По-факту: задержали гражданина РФ с внутренним и внешним паспортом и военным билетом; за местом проживания нашли оружие и взрывчатку. Вопрос: нафига гр РФ ехал в Украину с пачкой своих документов?
Допускаю, что задержали очередного добровольца. Спешить с выводами не буду, подожду больше инфы.
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Там на фото еще есть "Посвідка на постійне проживання". Значит живет в Киеве давно.
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Может очередная постановка драмкружка Национальной полиции?
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введите визы-ишачье киевское .Вы гниды депутаты от кого???
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Фигвам какой то...настоящие диверсанты стараются нее выделятся среди населения..они имеют свою роль в игре где стараются быть "серыми мышами"...действуют тихо и без следов и шума..Бакалея-вот вам результат "профи"...
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Однозначно визу со свиностаном,на Слобожанщину автобусами привозят вату !
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Я сам прослужил в войсках много лет и кое-чего смыслю что и как...оценка нашим СБУ-2-ка с минусом..одни провалы и пролеты..ни одного масштабного раскрытия разведовательно-диверсантной сети а ведь шпионами у нас пропитана вся структура силовиков..одни заместители Авакова чего стоят...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортаж
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