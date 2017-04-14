Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, ПТРК и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб

738 23Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: вооружение (3347) обстрел (6000) штаб (571) Донбасс (14083) Авдеевка (1431) минские соглашения (2084) Широкино (411) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 07:39 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, ПТРК и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штабСитуация в районе проведения АТО остается напряженной. читать источник x Мне нравится
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пока он существует он будет стрелять,
сложно ожидать,что они конфеты бойцам на позизии принесут.
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КацаПсины сыны от псины позорные...
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