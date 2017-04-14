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 Форум Украины(594335)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: вооружение (3347) обстрел (6000) штаб (571) Донбасс (14083) Авдеевка (1431) минские соглашения (2084) Широкино (411)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, ПТРК и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной.

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маскавіти чурбани завжди так діють, бо вони не православні!! чурбанам кацапам тільки домовина з четирех досок і до дому....
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Кацапы и сеичас качевники. Качуют от воины к воине. Причем воины всегда захватнические
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ето же враг.
пока он существует он будет стрелять,
сложно ожидать,что они конфеты бойцам на позизии принесут.
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Главное, что в Киеве не стреляют. У нас же перемирие.
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Интересно что было бы если бы к рашистам в лугандон залетело бы пара томогавков
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Не "враг", а торговые партнеры Петра Будки и Володи Пупырышка.
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и шо Лексеич залил кидарасов РАБссии своим шыколадом по горлянку вонючую? а Педофил не задохнулся от шоколада?
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Суд ЕСПЧ в Страсбурге ПРИЗНАЛ пУТЛЕРСКУЮ шайку ВИНОВНОЙ В ГИБЕЛИ детей Беслана и обязал выплатить ШАКАЛОВ кремля родственникам 3 млн.евро.
КацаПсины сыны от псины позорные...
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Сталагмиты сами сдохнут.НАХ .. то быдло трогать..судьбу СССР и Ымперии Романовых небось в книжках сцуветских изучал?
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Кто сдохнет, убогий? Каждый день убитые и раненые у украинцев. Чему ты радуешься, шыкорыг?
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я радуюсь что кацаПсинский госпиталь в Питере забит ранеными Путлерскими пидарасами
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, ПТРК и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб
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