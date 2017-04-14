За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

432 11Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: агрессия (1199) обстрел (6000) ранение (1575) штаб (571) Донбасс (14083) Антитеррористическая операция (16459) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 07:07 За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТОДвое украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 13 апреля. читать источник x Мне нравится
Нехай Господь береже славне українське воїнство.
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