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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: агрессия (1199) обстрел (6000) ранение (1575) штаб (571) Донбасс (14083) Антитеррористическая операция (16459)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

Двое украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 13 апреля.

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Якнайшвидшого одужання пораненим.
Нехай Господь береже славне українське воїнство.
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Дай Боже скорейшего выздоровления Героям! Слава Русі-Украіне!
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Слава Героям!!! Скорішого одужання пораненим хлопцям!!!! смерть расії та путену хуйло!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО
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