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Материалы по теме:  Новая Рада
Теги: ВР (22394) Парубий (1431)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий

Глава Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что удалось изменить за год его председательства в парламенте.

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Слезы счастья )) А толку с открытости, если все равно каждый делает, что пожелает? Достижение из серии: раньше мы ссали на вас тихонько, теперь мочимся открыто, чтобы все это видели. Лысая хурма из шкурки оппозиционера очень быстро приспособился к удобному креслу председателя кровопийц народа.
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Андрій був парубок моторний і хлопець хоч куди козак,удавсь на всеє зле проворний і похвалитися мастак!
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буфет очередной открыли?или это когда сепара Голубана в открытую пригласили выступать?еще видел фейковых ветеранов,тоже вещающих в Раде...чего ты там открыло,убогое?ты же будешь сидеть за все свои гнилые законы,которые ты пропихнуло,нарушая все что можно..я думал-зек Янукович-это предел унижения Украины..но спикер -дебил Парубий,в принципе, сравним по унижению украинцев...
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Вот Голубана и ветеранов ВОВ почему то в Раду заводят, а к примеру хлопцев из АТО выступить и рассказать никто не приводит. Почему так? Потому что рыги почувствовали себя в Раде безопасно и тестируют демократию или возможность нагадить по крупнее, пока хлопцы в АТО в окопах сидят. Не нравятся мне эти рыговские попытки. После майдана сидели как мыши.
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Не так страшні риговські воші, як псевдоукраїнські гниди.
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"За год мы сделали парламент полностью открытым", - для коррупции и потери поддержки во всей Украине.
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Є в мене нова інтерпретація початого вірша-в мене вихідні ці дні-тож пишу, і лягаю спати.Зразу ж хочу попередити, що за гіперболи і деякі неточності,я не несу абсолютно ніякої відповідальності........ - Андрій був парубій моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
І похвалитися мастак. но Гройсман- як подав в отставку -звільнивши спікерову ставку-він враз довіру оправдав!-
Зібрав злиденних депутатів
Потроїв їм усім зарплату
Ще й на субсидії подав !

Навіяно геніальним Іваном Петровичем
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Это точно подметил,шо открытый,типа проходной двор,то сепары голубаны шарятся,то витираны,которым по пять лет лет было в начале войны
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Есть опросы, где видно сколько украинцев доверяет ВР?
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Верховной Раде Украины доверяют 5,3% украинцев, не доверяют 82,1%, свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в декабре 2016 года.
http://zn.ua/UKRAINE/verhovnaya-rada-vozglavila-reyting-nedoveriya-ukraincev-237708_.html
Вот такая "открытость" ВР от Парубия.
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интересно- эти 5.3 прцентов доверяющих в природе существует и глянуть бы им в глаза
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це - депутани різних рівнів та держслужбовці..якраз 5% кровосісь
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закрыть их всех этак лет на 15 с конфискацией и без права амнистии
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Так открыли, что все разбежались. Пустой зал, работнички.
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Як не вдалося протягнути закон про газову трубу, ці бандити прийняли закон про туж «трубу», тільки електричну. Проміняли шило на швайку. Звертаюся до тих, хто «аби не Юлька» і «противсіхів» : ну що - з'їли! І далі будете тупіти? Адже всі партії, що входять у ВР, крім «Батьківщини», здали нас всіх з потрухами.
"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 4998
Рада приняла закон о рынке электроэнергии, названный Тимошенко мегакоррупционным. Верховная Рада сегодня приняла законопроект о рынке электрической энергии Украины N4493, против чего активно выступила фракция «Батькивщины» и ее лидер Юлия Тимошенко.За принятие в повторном втором чтении проголосовали 277 депутатов.Документ якобы предусматривает выполнение требований Третьего энергопакета ЕС по юридическому и организационному отделению работы по распределению и передаче электроэнергии от других видов деятельности. Однако Тимошенко, которая, как известно, является экспертом в энергетической сфере, резко раскритиковала этот закон.Она пояснила журналистам в кулуарах Верховной Рады лидер, что после принятия соответствующего документа население потеряет возможность использовать относительно дешевую атомную и гидроэлектроэнергию, а получит дорогую - тепловую.«Сегодня в Верховной Раде черный день! В повестку дня, в нарушение всех регламентных процедур, внесензаконопроект №4493 о так называемом рынке электрической энергии, который к рынку не имеет никакого отношения. Это лоббистский, коррупционный закон, который «забирает» у украинцев атомную электроэнергию, гидроэлектроэнергию, которую мы потребляли 25 лет напрямую, без посредников. И цена на эту электроэнергию была значительно ниже цены на тепловую», - заявила Тимошенко.Она рассказала, что профильный комитет вчера решил принимать этот закон по процедуре ad hoc, то есть без обсуждения всех поправок депутатов.Учитывая это, Тимошенко предупредила, что речь идет «о мегакоррупционной сделке, которая приведет к тотальному подорожанию электроэнергии для людей и узакониванию специальных посредников, которые будут покупать у государства дешевую атомную и гидроелктроенергию, и продавать ее за границу».Она также рассказала, что вокруг вопроса принятия этого законопроекта «уже образовался олигархический консенсус».«Я не удивляюсь, что за этот документ будут голосовать БПП, фракция Яценюка или Радикальная партия Ляшко. Зато я удивляюсь «Самопомочи», которую их депутат Пидлисецкий убедил, что это рыночный закон », - отметила политик.Тимошенко рассказала, что Лев Пидлисецкий является заинтересованным лицом в продвижении закона о рынке электроэнергии, ведь до избрания депутатом он был бизнесменом, и сейчас может иметь неформальное отношение к предприятиям, обладающим электросетями, а потому лоббирует положения о продаже дешевой атомной энергии заграницу.Кроме этого, по ее выводам, закон направлен против малого предпринимательства.«В законе прописана дорогая и необоснованная процедура присоединения малых предпринимателей к электросетям, вводятся поборы, а НКРЕКП предоставляется право вводить фиксированную ежемесячную абонплату на эти присоединения», - сказала Тимошенко и провела параллель с принятием закона о рынке газа, которым украинцев лишили дешевого газа собственной добычи и заменили его газом, дороже в 5-6 раз.Все эти аргументы Тимошенко повторила в зале парламента при рассмотрении поправок к указанному закону. Однако ее аргументы не подействовали, и при явном содействии спикера Парубия закон был принят голосами, главным образом, барыжно-олигархической коалиции «Роттердам плюс» имени Порошенко. Как и прогнозировала Тимошенко…
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Если открытость в том, что в зраду может беспрепятственно прийти любой сброд, начиная от ментов - бывших сепаров и кончая псевдо ветеринарами, то да, вы впереди планеты всей.
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Луценко, Третьяков і Ложкін таємно зустрілись 31 березня опівночі 13 апреля 2017
Опівночі 31 березня генеральний прокурор Юрій Луценко зустрівся з народним депутатом БПП Олександром Третьяковим та екс-головою Адміністрації Президента Борисом Ложкіним.

Зустріч провели у одному із найдорожчих готелів Києва - Інтерконтиненталі, йдеться у сюжеті Аліси Терехової та Аліси Юрченко "Нічна зміна" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"."За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 5843
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Собрались на совет как пошутить над народом 1 апреля.
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Шепелявый идиот договорился. Стало быть при втором "демократе" в стране - гнойсмане, парламент был закрытым. Андрюха, свой визит в психдиспансер ты явно просрочил
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Через таких як ти парламент остаточно перетворився на збіговисько безпринципних пристосуванців і продажних рошенівських холуїв. Продовжуй плазувати і далі, андрій і місце в історії зрадників тобі гарантовано
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Ну да ! Мусора - сепаратисты Отброскина том шляются как у себя дома !!!
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Депутаты начали понимать, когда он здоровается и прощается
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"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий
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Таки да, всякие Голубаны по ней ходят как у себя дома...
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Ну раз Парубий сказал, значит, так оно и есть!
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Ага, парламент відкритий для подачок олігархів.
- Ау! Фірташ! Ахметов! Льовочкін! Коломоймький! Заходьте, ждемо! Валізи для хабарів за голоси завжди відкриті. Дайош поднятіє комунальніх послуг! Видавимо з українського народу гептом все і заберемо землю щоб він і пищати не смів!!!
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Парламент превратился палачем для простого народа и служителем для олигархов и государственных воров!


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Даже кошки в раде не обращают внимания на то, шо там мычит Парубий
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Був час коли я того парубЄя поважав і думав що він нормальна людина і патріот.....
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"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий. ПАНЕ АНДРИЙ! Лучше сделайте его полностью работающим. Слава Русі-Украіне!
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Чем? Как плевали депутаты на мнение своих избирателей,так и плюют.Как торговали голосами в Раде,так и торгуют.Как не сняли с себя "недоторканность",так и не сняли.Как видели люди идиотизм депутатов,так и видят,но уже устали от этого цирка.
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А он для мерзавцев и бандюков никогда закрытым и не был . Все нормальные люди туда просто не попадают даже с черного хода.
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Тим часом Тимошенко та Кремлем іде активна підготовка до Майдану-3.0.
Барани, єднайтеся.
Рятуйте Москву!
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откритим акціонерним товариством олігархів-бариг,по протягуваню лобістських законів для оббирання народу. Да, логопед продажний.
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Настолько открытым, что даже лугандонские боевики на трибуну Парламента зайти могут.
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Уже нет никаких сомнений в том, что нынешняя власть напрочь утратила ощущение реальности, что весьма характерно для одной весьма специфичной видовой популяции человечества. Риторика с каждым днем все больше склоняется в сторону вполне определенной национальной ментальности. Не буду говорить, какой, а то снова забанят за отсутствие политкорректности .
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И что же позвольте узнать открылось из раннее якобы закрытого?
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хорошо написал.
книгу слушал интересную про это всё. "время,время и еще раз время" называется,автор бен элтон.
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Дійсно став Парламент відкритий , сепаратисти в мілітарній формі заходять як до себе додому ..
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Этот надекватный малахольный живёт в своём параллельном мире, оторванный от действительности вместе с шоблой подельников захвативших власть после Майдана и приватизировавших Патриотизм! Так как эта свора регулярно насилует законы и Конституцию ни один предидущий Парламент не делал.
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Пришли ушлые , беспринципные политические коррупционеры, одни места продали, на другие набрали удобных управляемых идиотов кнопкодавов с манией величия, котрые думают что они элита и что то решают!?
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Выйди со своей шоблой на Крещатик, много интересного о себе услышите, а может повезёт так и по харям получите для прозрения и возвращения в реальность!
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конечно открыто - боевик а теперь мусор Голубан выступает с трибуны
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гламурная тусовка, а не парламент. ну не можна так "ми чемпіоні". То що ви там на приймали неозначає, що молодці - ви чемпіони з неефективності та бездарності. "Стабильность - признак профессионализма говорил преподаватель ставя очередную тройку студенту"
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Открытым?
Т.е. если за участие в голосовании кто-то платит должностями, деньгами, голосованием "в обмен" - об этом публикуют на сайте ВР, а виновников садят за коррупцию!
А когда Парламент повернется лицом к Народу?
И каждый закон будет проверяться "хорошо от этого Народу"?
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Лучше бы вы, позорные свиньи, выполнили хоть часть своих предвыборных обещаний в части снятия неприкосновенности и нового закона о выборах.
А так ты, логопед-пустомеля, идешь лесом вместе со своим "гла-гла-гла"...
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Самое смешное, што это говорит существо, упорно скрывающее факт отсутствия коалиции в парламенте, если так можно назвать это подло ненасытных и циничных свиней.
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"За год мы сделали парламент полностью открытым"

Вот тут, дядя, ты не соврал! Парламент полностью открыт - ходит туда свободно, кто хочет. Хоть сепар-мент из батальона Восток, хоть черноротая ленка-бондаренка-стертые-коленки, хоть дедушки-бабушки приходят пристыдить бандеровцев. Полностью открытый.
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"За год мы сделали парламент полностью открытым" - спикер со справкой Парубий, правду говорит. Укравший миллиард Яценюк, спокойно и безнаказанно заводит аваковского сепаратиста Голубана в парламент и тот также спокойно и безнаказанно брешет с парламентской трибуны, клевещет на Парасюка.
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Да нет не какого парламента. Это видно по уровню нашей жизни. А то что есть, парламентом украинского народа назвать нельзя.
ВВС: Порошенко за последний год стал богаче в 7 раз - UAinfo

Шестерка против миллионов: Как изменился доход ...богачей и простых украинцев - АиФ-Украина

5 апр. 2017 г. - Шесть украинских миллиардеров вошли в рейтинг самых богатых ... что и привело к снижению благосостояния Виктора Пинчука. Что касается ... В целом состояниеукраинских олигархов за год увеличилось с 7,5 ...
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Парубий,конечно, же парламент открыт,только для ваших родных,друзей, кумовьев.А еще вы превратили украинский парламент в притон и казино для всякого рода бандитов,предателей и шаромыжников.Пора закрывать,чистить и делать дезинфекцию от сидящих там организмов,которые приносят только вред..
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"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий :D

Так шо? Мона заходить? Погутарить...
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"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий.

Заходи не бойся! Выходи не плачь...
Нерьвьный тик.
"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 7685
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мы заметили, Парубий. Сепары и агенты Хуйла ходят по зРаде открыто, как по Донецку или Кремлю.
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Цензор.НЕТФорум Украины"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий
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