"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий.

1475 90Материалы по теме: Новая РадаТеги: ВР (22394) Парубий (1431) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 01:53 "За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер ПарубийГлава Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что удалось изменить за год его председательства в парламенте. читать источник x Мне нравится 1
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І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
І похвалитися мастак. но Гройсман- як подав в отставку -звільнивши спікерову ставку-він враз довіру оправдав!-
Зібрав злиденних депутатів
Потроїв їм усім зарплату
Ще й на субсидії подав !
Навіяно геніальним Іваном Петровичем
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http://zn.ua/UKRAINE/verhovnaya-rada-vozglavila-reyting-nedoveriya-ukraincev-237708_.html
Вот такая "открытость" ВР от Парубия.
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Рада приняла закон о рынке электроэнергии, названный Тимошенко мегакоррупционным. Верховная Рада сегодня приняла законопроект о рынке электрической энергии Украины N4493, против чего активно выступила фракция «Батькивщины» и ее лидер Юлия Тимошенко.За принятие в повторном втором чтении проголосовали 277 депутатов.Документ якобы предусматривает выполнение требований Третьего энергопакета ЕС по юридическому и организационному отделению работы по распределению и передаче электроэнергии от других видов деятельности. Однако Тимошенко, которая, как известно, является экспертом в энергетической сфере, резко раскритиковала этот закон.Она пояснила журналистам в кулуарах Верховной Рады лидер, что после принятия соответствующего документа население потеряет возможность использовать относительно дешевую атомную и гидроэлектроэнергию, а получит дорогую - тепловую.«Сегодня в Верховной Раде черный день! В повестку дня, в нарушение всех регламентных процедур, внесензаконопроект №4493 о так называемом рынке электрической энергии, который к рынку не имеет никакого отношения. Это лоббистский, коррупционный закон, который «забирает» у украинцев атомную электроэнергию, гидроэлектроэнергию, которую мы потребляли 25 лет напрямую, без посредников. И цена на эту электроэнергию была значительно ниже цены на тепловую», - заявила Тимошенко.Она рассказала, что профильный комитет вчера решил принимать этот закон по процедуре ad hoc, то есть без обсуждения всех поправок депутатов.Учитывая это, Тимошенко предупредила, что речь идет «о мегакоррупционной сделке, которая приведет к тотальному подорожанию электроэнергии для людей и узакониванию специальных посредников, которые будут покупать у государства дешевую атомную и гидроелктроенергию, и продавать ее за границу».Она также рассказала, что вокруг вопроса принятия этого законопроекта «уже образовался олигархический консенсус».«Я не удивляюсь, что за этот документ будут голосовать БПП, фракция Яценюка или Радикальная партия Ляшко. Зато я удивляюсь «Самопомочи», которую их депутат Пидлисецкий убедил, что это рыночный закон », - отметила политик.Тимошенко рассказала, что Лев Пидлисецкий является заинтересованным лицом в продвижении закона о рынке электроэнергии, ведь до избрания депутатом он был бизнесменом, и сейчас может иметь неформальное отношение к предприятиям, обладающим электросетями, а потому лоббирует положения о продаже дешевой атомной энергии заграницу.Кроме этого, по ее выводам, закон направлен против малого предпринимательства.«В законе прописана дорогая и необоснованная процедура присоединения малых предпринимателей к электросетям, вводятся поборы, а НКРЕКП предоставляется право вводить фиксированную ежемесячную абонплату на эти присоединения», - сказала Тимошенко и провела параллель с принятием закона о рынке газа, которым украинцев лишили дешевого газа собственной добычи и заменили его газом, дороже в 5-6 раз.Все эти аргументы Тимошенко повторила в зале парламента при рассмотрении поправок к указанному закону. Однако ее аргументы не подействовали, и при явном содействии спикера Парубия закон был принят голосами, главным образом, барыжно-олигархической коалиции «Роттердам плюс» имени Порошенко. Как и прогнозировала Тимошенко…
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Опівночі 31 березня генеральний прокурор Юрій Луценко зустрівся з народним депутатом БПП Олександром Третьяковим та екс-головою Адміністрації Президента Борисом Ложкіним.
Зустріч провели у одному із найдорожчих готелів Києва - Інтерконтиненталі, йдеться у сюжеті Аліси Терехової та Аліси Юрченко "Нічна зміна" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
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Таки да, всякие Голубаны по ней ходят как у себя дома...
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- Ау! Фірташ! Ахметов! Льовочкін! Коломоймький! Заходьте, ждемо! Валізи для хабарів за голоси завжди відкриті. Дайош поднятіє комунальніх послуг! Видавимо з українського народу гептом все і заберемо землю щоб він і пищати не смів!!!
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Барани, єднайтеся.
Рятуйте Москву!
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книгу слушал интересную про это всё. "время,время и еще раз время" называется,автор бен элтон.
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Открытым?
Т.е. если за участие в голосовании кто-то платит должностями, деньгами, голосованием "в обмен" - об этом публикуют на сайте ВР, а виновников садят за коррупцию!
А когда Парламент повернется лицом к Народу?
И каждый закон будет проверяться "хорошо от этого Народу"?
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А так ты, логопед-пустомеля, идешь лесом вместе со своим "гла-гла-гла"...
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Вот тут, дядя, ты не соврал! Парламент полностью открыт - ходит туда свободно, кто хочет. Хоть сепар-мент из батальона Восток, хоть черноротая ленка-бондаренка-стертые-коленки, хоть дедушки-бабушки приходят пристыдить бандеровцев. Полностью открытый.
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ВВС: Порошенко за последний год стал богаче в 7 раз - UAinfo
Шестерка против миллионов: Как изменился доход ...богачей и простых украинцев - АиФ-Украина
5 апр. 2017 г. - Шесть украинских миллиардеров вошли в рейтинг самых богатых ... что и привело к снижению благосостояния Виктора Пинчука. Что касается ... В целом состояниеукраинских олигархов за год увеличилось с 7,5 ...
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Так шо? Мона заходить? Погутарить...
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Заходи не бойся! Выходи не плачь...
Нерьвьный тик.
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