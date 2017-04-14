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 Форум Украины(594335)
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Материалы по теме:  Репрессии в оккупированном Крыму
Теги: Крым (19488) МИД (4033) репрессии (1684) крымские татары (1429)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД выразил протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму

13 апреля в Бахчисарае представители репрессивных органов по надуманным основаниям задержали восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, в том числе с применением силы.

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"...Призываем иностранных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политических преследований и других нарушений прав человека в оккупированном Крыму", - а тут эти партнеры катаются с визитами в Крым, нарушая границу Украины. Как то надо требовать выдачи преступников, нарушивших законы Украины.
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Решительный протест обязательно должен подкрепляться крайней озабоченностью!
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та то я у ваты хотел спросить, как они думают чью сторону примет КНДР в случае конфликта Китая с парашей? а то так Китайцы подтянули войска за 50км к Владивостоку и Американская эскадра под боком типа КНДР интересует их=))
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Протест к Параше должен быть подкреплен крылатыми ракетами это они понимают ,а без ракет протесты не помогают Вот такая Параша -депломатия
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Блин,у нас в Казахстане цензор русня заблокировала, но с мобильника выйти можно.
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а мид репу чешет и только утверждает свершившийся факт а может если не в состоянии дипломатическим способом вернуть крым так берите в руки оружие подымайте народ и освобождайте украинскую территорию от агрессора а не словесным поносом
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД выразил протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму
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