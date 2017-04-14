МИД выразил протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму

1335 28Материалы по теме: Репрессии в оккупированном КрымуТеги: Крым (19488) МИД (4033) репрессии (1684) крымские татары (1429) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 01:21 МИД выразил протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму13 апреля в Бахчисарае представители репрессивных органов по надуманным основаниям задержали восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, в том числе с применением силы. читать источник x Мне нравится 1
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Весна на Чонгаре
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