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 Форум Украины(594335)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Конституция (1960) Парубий (1431) децентрализация (314)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий

Изменения в Конституцию Украины в части децентрализации не могут быть приняты во втором чтении до окончания военной агрессии Российской Федерации в Украине и восстановления контроля над границей.

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Констуцію в час війни міняти не можна у будь-якій частині. Навіть на догоду "медичним реформам" Супрун...
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Вимагаємо: визнайте війну війною, окупанта окупантом, лднр терористичними організаціями!
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...розриву дипстосунків з московією, візового режиму для кацапів.
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"Народные депутаты" против. Вот рыговская тварь, считает Крым российским - https://www.youtube.com/watch?v=4zGDTnBbeZA
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+ скасування договору про дружбу та співпрацю з московією !!!
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І наступного ж дня почнеться кількамільйонний Москвозаробітчанський Майдан.
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Педя ОФФШОРНЫЙ и его кодла вашу точку зрения не разделяет .
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Во-первых, не там вымагаете - Порошенко сюда не ходит. Во-вторых, что это даст? От подмены понятий ситуация никак не решится. Это все равно, что улицы переименовать.
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Все це від лукавого! Війна має бути названа війною, норма закону про Оборону України має бути виконана, ворог має бути названий ворогом. А не так, що для всього світу кремль на словах у парашенки агресор (а для українців якесь дурновато-лицемірне ато вигадано) і водночас торгівельний партнер.

Виконання всіх цих вимог + ратифікація Римського Статуту (визнання юрисдикції Міжнародного Кримінального Суду) має дати Україні всі шанси щодо притягнення до відповідальності хуйла за всі злочини, скоєні на Донбасі. Адже Міжнародний Кримінальний Суд володітиме юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права на території держави або по відношенню до громадянина цієї держави, за військові злочини, за злочини проти людяності та злочини агресії. В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з прийняттям цих рішень буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни і вмирає за волю і незалежність України
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А оскільки кацапи сцикливо не визнають війну, Україна сама має оголосити її кацапам!
Слава Україні!
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Так тиж , кацахол , першим накиваєш пьятками ....в ту ж росію.
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1/3 всієї кількості твого народу мешкає в Москві.
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І українську все-ж таки вчи. Я не розумію за що тобі твої рублі платять.
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Признать Крым и ОРДЛО оккупированными территориями, а ЛДНР - нерегулярными войсками РФ. Это будет понятно не только нам, но и в рамках международного права донесет наше понимание ситуации.
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Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 2025

"Крым и Донбасс - это Украина!", - президент США Трамп и генсек НАТО Столтенберг сделали общее заявление
http://www.dialog.ua/news/116307_1492117700
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Трамп произнес важнейшие слова для Украины: "Мы избавим Украину и Сирию от страха перед Россией. Мы решим все проблемы"
http://www.dialog.ua/news/116302_1492112735
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Пане Парубій, а чи запитали ви українців, чи їм потрібна так - децентралізація? В чому її переваги? Україна - єдина - довічно.. Тільки на референдумі і волею людей, ми зможемо вирішити такі питання, а не мріями. Все на користь країні, а не демагогія.
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Децентрализация меняет только форму власти и на целостность страны никак не влияет.

Преимущества удобно демонстрировать на таком микрообществе, как семья:
1. Ты зарабатываешь хорошие деньги, а твой брат копейки, но оба вы сдаете все свои деньги маме. Мама выдает вам деньги по мере необходимости. Брат попросил деньги на машину и купил ее, мама купила себе шубу, а затем приходишь ты и просишь на одежду - мама говорит: "Осталось только на носки. Ты держись там". Это пример централизованной власти.
2. Ты сам распоряжаешься своими деньгами и решаешь как их тратить. Брат живет в рамках своих доходов. Оба вы даете маме немного денег на питание. Это пример децентрализованной власти.

В обоих случаях вы трое - единая семья навеки. В обоих случаях деньги тратятся на нужды семьи. Но если в первом случае некоторые элементы общества могут жить не по средствам и ничего не делать, то во втором случае чтобы красиво жить, надо шевелить поршнями и надеяться только на себя.
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Гарно змальовано, як у казочці. Тільки якщо наша непереборна корупція і далі буде процвітати, то так звана "децентралізація" породить сотні нових міні-олігархів на місцях. Бо місцеві бюджети стануть жирнішими.
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Децентралізація це не федералізація. Якщо коротко, то це більше грошей для громади напряму від платників податків, а не в центральний бюджет. Хочеш більш розширено - погугли сам.
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какая может быть федерализация в воюющей стране? возможно после того, как последний рашист будет зарыт или выброшен за поребрик. после окончания строительства Стены и введения виз. после того, как это решит сама Украина.
рашу-паРашу, ее мнение на этот счет никто спрашивать не будет, пущай гавкает.)
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я больше скажу..никакой федерализации даже не в воюющей Украине не будет...предлагали умные люди-убрать нах эту Республику Крым и сделать крымскую область...но неее...толерасты на это были не согласны....
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Смотрите, за кого голосуете, и думайте головой, хоть немного.
Вот наши депутаты https://www.youtube.com/watch?v=4zGDTnBbeZA
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Бедолага Дональд !!!опустили так опустили ....как он теперь с этим жить будет ?!)))

Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 464
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Намкрыш Намкрыш,это реально?или прикол такой?сейчас сам в инете поищу...
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ну все понятно..фейк конечно..я вот не пойму-это ты, распостраняя фейки,ведешь с кацапией войну?или дебилов на цензоре вычисляешь?
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никому не обольщатся - трамп еще накуролесит.......
ворота слева, а он матерь всех бомб сбрасывает направо....
так держать!
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Изменения в Конституцию при таком скандальном вопросе можно принимать лишь на всеукраинском референдуме, но результат референдума и так известен: никакой децентрализации.
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Децентралізація аж ніяким боком не чіпає унітарність.
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а ти щось чув про бомбу уповільненої дії, що нам підклали парашенка з хуйлом у вигляді особливого статусу лугандонії, прихованого під видом децентралізації?
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Свої чутки тримай при собі, ти ж не баба базарна щоб чутки розпускати. Спочатку прочитай, потім говори. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)
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Ти гадаєш ми забули про
домовленості між Путіним і Порошенком. Закон про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей був
ухвалений Верховною Радою під тиском Президента 16 вересня 2014 року.
Кремлю потрібно, аби Луганщина
і Донеччина повернулися до складу України в нинішньому стані - неочищеними від
сепаратистів, з амністією для бойовиків, з їх легітимізацією через органи
самоврядування, з окремими військовими формуваннями під назвою «народна
міліція». Саме це і передбачено в Законі Порошенка від 16 вересня 2014 року. А що було 31 серпня ти забув?
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Закон про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) - проект закону України щодо децентралізації влади, тобто змін до Конституції.https://uk.wikipedia.org/wiki/Проект_Закону_про_внесення_змін_до_Конституції_України_(щодо_децентралізації_влади)

Так, на думку Сергія Гайдая найважливішою причиною протестів стало положення про надання особливого статусу Донбасу, що на його думку створює небезпечний прецедент для інших територій України.[31].
На думку екс-судді Конституційного суду Віктора Шишкіна, «якщо зміни будуть ухвалені 300-ма голосами, то очільник Кремля досягне мети і легалізує свою окупацію частини території України»
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Коли повиздихають промацкальські латентні і явні сєпари зі своєю ностальгією по совку, коли до останнього алкаша дійде, звідки приходить ворог - тоді можна говорити про децентралізацію. Але не за тим механізмом, лобійованим вальцманом і його кремлівськими партнерами.
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Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - если все понимают, что есть агрессия, то нужен визовый режим и перестройка водоснабжения в Луганской и Донецкой областях с исключением ордло из водоснабжения. Суды над чиновниками, которые не перестраивают водоснабжение должны быть прямо сейчас.
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ух ты!
уже и до Парубия дошло,а ведь еще год назад мычал заодно с барыгой про "дэ(би)цэнтрализацию"
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Так это потому агрессия и не заканчивается, потому что Пэдро не хочет терять царские полномочия. Правда царь голый.
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Правельно, наконец то начали быть патриотами и политики. Проблема что сам ни кто ни куда не уйдет. Эти люди привыкли на Донбассе грабить с оружием и жить а не закона.
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Юля знову закликає баранів на омріяний нею та кремлем Майдан 3.0.
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Барани не підуть,бо ліниві.
Вони ніколи й не ходили, проголосувати за календарик або пакетик з обличчям-це все, на що вони здатні.
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Що ти ту Юлю чіпаєш ? При Юлі набагато краще жилось ніж при шоколадному борову і його карманному гройсмані та цуценюку. Ви там в мінстеці зовсім на Юлі помішалися. Боїтеся ? Значить поважаєте.
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Тише, ребята! )))
Хуйло, понятно, всем пох, но он наезжает по поводу федерализации (пусть сначала рашку федерализирует, андон тупорылый!!!), а здесь речь идет о децентрализации - это и мимо хуйла, и началось еще задолго до войны.
Децентрализация не отменяет унитарного характера государства. Но вот в одном - должен согласиться с форумчанами: по ходу войны такие реформы либо оч медленны, либо не уместны вообще.
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Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО НИКОГДА?!
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Т.е. Децентрализация противоречит Конституции ?
Это для отмазки олигархам?
- Вы нарушали законы.
- А вы "клали" на Конституцию!

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Цензор.НЕТФорум УкраиныИзменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий
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