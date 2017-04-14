Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий

2570 64Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Конституция (1960) Парубий (1431) децентрализация (314) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 00:20 Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер ПарубийИзменения в Конституцию Украины в части децентрализации не могут быть приняты во втором чтении до окончания военной агрессии Российской Федерации в Украине и восстановления контроля над границей. читать источник x Мне нравится 4
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Виконання всіх цих вимог + ратифікація Римського Статуту (визнання юрисдикції Міжнародного Кримінального Суду) має дати Україні всі шанси щодо притягнення до відповідальності хуйла за всі злочини, скоєні на Донбасі. Адже Міжнародний Кримінальний Суд володітиме юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права на території держави або по відношенню до громадянина цієї держави, за військові злочини, за злочини проти людяності та злочини агресії. В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з прийняттям цих рішень буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни і вмирає за волю і незалежність України
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Слава Україні!
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"Крым и Донбасс - это Украина!", - президент США Трамп и генсек НАТО Столтенберг сделали общее заявление
http://www.dialog.ua/news/116307_1492117700
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http://www.dialog.ua/news/116302_1492112735
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Преимущества удобно демонстрировать на таком микрообществе, как семья:
1. Ты зарабатываешь хорошие деньги, а твой брат копейки, но оба вы сдаете все свои деньги маме. Мама выдает вам деньги по мере необходимости. Брат попросил деньги на машину и купил ее, мама купила себе шубу, а затем приходишь ты и просишь на одежду - мама говорит: "Осталось только на носки. Ты держись там". Это пример централизованной власти.
2. Ты сам распоряжаешься своими деньгами и решаешь как их тратить. Брат живет в рамках своих доходов. Оба вы даете маме немного денег на питание. Это пример децентрализованной власти.
В обоих случаях вы трое - единая семья навеки. В обоих случаях деньги тратятся на нужды семьи. Но если в первом случае некоторые элементы общества могут жить не по средствам и ничего не делать, то во втором случае чтобы красиво жить, надо шевелить поршнями и надеяться только на себя.
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рашу-паРашу, ее мнение на этот счет никто спрашивать не будет, пущай гавкает.)
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Вот наши депутаты https://www.youtube.com/watch?v=4zGDTnBbeZA
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ворота слева, а он матерь всех бомб сбрасывает направо....
так держать!
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домовленості між Путіним і Порошенком. Закон про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей був
ухвалений Верховною Радою під тиском Президента 16 вересня 2014 року.
Кремлю потрібно, аби Луганщина
і Донеччина повернулися до складу України в нинішньому стані - неочищеними від
сепаратистів, з амністією для бойовиків, з їх легітимізацією через органи
самоврядування, з окремими військовими формуваннями під назвою «народна
міліція». Саме це і передбачено в Законі Порошенка від 16 вересня 2014 року. А що було 31 серпня ти забув?
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Так, на думку Сергія Гайдая найважливішою причиною протестів стало положення про надання особливого статусу Донбасу, що на його думку створює небезпечний прецедент для інших територій України.[31].
На думку екс-судді Конституційного суду Віктора Шишкіна, «якщо зміни будуть ухвалені 300-ма голосами, то очільник Кремля досягне мети і легалізує свою окупацію частини території України»
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уже и до Парубия дошло,а ведь еще год назад мычал заодно с барыгой про "дэ(би)цэнтрализацию"
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Вони ніколи й не ходили, проголосувати за календарик або пакетик з обличчям-це все, на що вони здатні.
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Хуйло, понятно, всем пох, но он наезжает по поводу федерализации (пусть сначала рашку федерализирует, андон тупорылый!!!), а здесь речь идет о децентрализации - это и мимо хуйла, и началось еще задолго до войны.
Децентрализация не отменяет унитарного характера государства. Но вот в одном - должен согласиться с форумчанами: по ходу войны такие реформы либо оч медленны, либо не уместны вообще.
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Это для отмазки олигархам?
- Вы нарушали законы.
- А вы "клали" на Конституцию!
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