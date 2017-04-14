В результате взрыва неизвестного устройства в Санк-Петербурге ранен студент

2309 18Теги: взрыв (3954) ранение (1575) Россия (69934) Санкт-Петербург (417) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 00:09 В результате взрыва неизвестного устройства в Санк-Петербурге ранен студентВ Санкт-Петербурге в результате взрыва неизвестного предмета пострадал студент читать источник x Мне нравится
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теперь такие плакаты нужны в пидорашке
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А мне кажется, что дело именно в этом...
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