EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(594335)
  2309  18
Теги: взрыв (3954) ранение (1575) Россия (69934) Санкт-Петербург (417)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В результате взрыва неизвестного устройства в Санк-Петербурге ранен студент

В Санкт-Петербурге в результате взрыва неизвестного предмета пострадал студент

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничего, россиянам всё это только до выборов потерпеть. Видать, досрочный у них теперь сцарь будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже студент- химик пытался собственноручно приготовить ответку на американские томагавки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да и хер с ним с козломордым химиком, собак больше жалко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цветы пора нести..как еще цензор не написал. что русапеты разблокировали порнохуб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Питер чет взрывается, толи Шнур террористам не понравилсо, толи Невзоров,...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
хоть и начиналось усе в питере, но рвануть надо мацквакадірбад, все зло оттуда..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это как на бомбасе висят плакаты, "не поднимайте ничего с пола, заминировано все, даже игрушки"
теперь такие плакаты нужны в пидорашке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"пострадавшим оказался 17-летний студент первого курса химического факультета технологического университета"...
А мне кажется, что дело именно в этом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
студент-киргиз или хто там на задворках империи................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Іграшки з вибухівкою є суто російською "забавою" в Афганістані, Чечні, Україні і т.д. і т.п...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате взрыва неизвестного устройства в Санк-Петербурге ранен студент
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ЛізунчикФ, Мабон, Senator S 01a656ec, Toshno Newapkokrad, Nevertrust, Та_я, Kirim Ukrainali, georgo, Андрей Жуков b738201d, roadstar, Andrey Shevchenko f5154a7a, Евгений Калашников, три - пятнадцать, Igor Strl, Fidel Desperado, Другua, Den4ik1771, Штурман 9fa3d7d3, SergTranscarpathian, Oleksandr Evtushenko, Григорий Барковский 5bc4f112, Denisn, Evgen Evgenich, Алексей Вовченко f033f386, Владимир_1958, Fedir Syzyi, soren, Дмитрий Запорожец, Juli Schubs, Serg Lazar c7077195, Faina L, Lvbnhj, sulima ivan, віктор федорович 31ee1569, МыслиВслух, Prosto Vovochka, vad, Паравоз, Олексій Голота, Teo Filo, Сергей Кот 11ae21f4
 Всего на сайте: 137 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти