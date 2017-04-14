14315 108Теги: избиение (11102) подростки (152) Чернигов (414) Тему создал: Цензор.НЕТ13.04.17 23:44 "Главарь банды" подростков из Чернигова Пивень публично извинилась перед избитой школьницей. ВИДЕО"Лидер банды" черниговских подростков – 14-летняя Мария Пивень – публично извинилась перед своими жертвами. читать источник x Мне нравится
Кто-то верит в искренность этого "раскаяния", вызванного исключительно желанием избежать наказания?
Тогда пусть еще раз посмотрит кадры избиения и ту животную агрессию, которая прямо выплескивалась из этого создания.
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Але тут жертви зробили ще й виннимибо якщо її не пробачать, то зламають їй життя і все крутиться навколо Маші...
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Тоді нехай іншим убе наука!
Інакше такі покидьки суспільства будуть і надалі думати що вони можуть безнаказанно творити беззаконня!
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Там просто виправдання своїх групових хулігантських дій!
А хуліганам не місце в суспільстві!
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