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Теги: избиение (11102) подростки (152) Чернигов (414)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Главарь банды" подростков из Чернигова Пивень публично извинилась перед избитой школьницей. ВИДЕО

"Лидер банды" черниговских подростков – 14-летняя Мария Пивень – публично извинилась перед своими жертвами.

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Ах, какая хорошая девочка - извинилась перед той, которую группой избивали.
Кто-то верит в искренность этого "раскаяния", вызванного исключительно желанием избежать наказания?
Тогда пусть еще раз посмотрит кадры избиения и ту животную агрессию, которая прямо выплескивалась из этого создания.
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Людиною стати ніколи не пізно!
Але тут жертви зробили ще й виннимибо якщо її не пробачать, то зламають їй життя і все крутиться навколо Маші...
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Она же не извиняется, она оправдывается.
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Тобто українське говнобачення вже зробило з малалєтнєй маніячки звєзду
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цю бандитку треба посадити в колонію на років зо 10!
Тоді нехай іншим убе наука!
Інакше такі покидьки суспільства будуть і надалі думати що вони можуть безнаказанно творити беззаконня!
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і де ви там пробачення бачите?
Там просто виправдання своїх групових хулігантських дій!
А хуліганам не місце в суспільстві!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Главарь банды" подростков из Чернигова Пивень публично извинилась перед избитой школьницей. ВИДЕО
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