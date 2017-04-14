Очень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в Афганистане

21902 152Теги: Афганистан (165) США (12364) ИГИЛ (487) Трамп (992) Тему создал: Цензор.НЕТ13.04.17 23:41 Очень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в АфганистанеПосле завершения военной операции в Афганистане, которую Трамп назвал "очень, очень успешной", он заявил, что гордится американскими военными. читать источник x Мне нравится 48
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хуевгрозный
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-Что вам дать Владимир Владимирович?Валерьянки,корвалола?Что?-испуганно бегая за шефом,спрашивал Письков.
-Премию.Премию дайте ему,Нобелевскую, за мир.Купите её для него.Ведь она так хорошо,сдерживала Обаму
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Эти бараны понимают только бомбу , не зря они баранину любят , вонючки бараньи .
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Russia warns of 'real war' with US in Syria
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рукамиденьгами, господа...
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бОлЬшАя бОмбА! У у-ху, уу-ху, ууу-ху, уа-ху, уа-ху, уа-ху.
результат изучают.
но некоторые сильноумные говорят что это тоже самое что
"по той же причине российские стратегические бомбардировщики сыпали по сирийской пустыне с 10 тысяч метров тонны авиабомб, а грозные ракетные корабли палили "Калибрами". Не потому, что имели достойную для себя цель (какая там цель в барханах), а просто потому, что они имелись в наличии. А значит - это чудо военно-инженерной мысли могло быть применено. Вот его и применили.
Практический смысл применения остался загадкой, но получилось громко и торжественно. Хотя, откровенно говоря, в Балаклее у украинцев получилось все равно масштабнее, а главное - столь же бесполезно, если не считать того, что удалось удачно списать вооружения и боеприпасов примерно на миллиард долларов. Штаты обошлись более скромной суммой в 16 миллионов за одну "мать".
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