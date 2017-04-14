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Теги: Афганистан (165) США (12364) ИГИЛ (487) Трамп (992)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Очень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в Афганистане

После завершения военной операции в Афганистане, которую Трамп назвал "очень, очень успешной", он заявил, что гордится американскими военными.

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ну куда русапетам тягаться? ну хоть один конфликт после 45 года они выиграли? сколько бы там громыко не говорил-"нет" в оон. а до 41?.
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Венгрия, Чехословакия. Не?
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Соответственно с Венгрией и Чехословакией.
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соответственно подавление востания в новочеркаске. это конфликт с новыми и черкесами.-не?
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Какой нахер конфликт? Безоружных людей раздавили танками. Конфликт бешеного пса с раненым котёнком.
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Это проблемы Венгрии и Чехословакии. Штаты тогда тоже предпочитали воевать с Гренадой и Панамой, а не с Китаем и СССР.
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этот ватник не знает разницы между войной и подавлением гражданского мятежа ))))
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Ну як звичайно, з простими роботягами, з жінками і дітьми... Лапотнки вміють воювати тільки з беззбройним мирняком.
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Проще перечислить с кем у них пока не было конфликта .Это Беларусь которая и так вся козломордая за исключением двух областей.на которые хуйло уже коситься.
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против мирного населения танками? Иди, мать побей, вояка хуев грозный
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да они и 41-45й не выиграли. Там огромное число народов и стран принимали участие. Сами ж кацапы даже и финнов выиграть не смогли...
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А по честному? в 45 они самостоятельно выиграли?
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Крым не ваш-поняли гои.
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Как же это можно классифицировать как успешный взрыв? Кремль ещё на месте
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Дайте,дайте,кто нибудь!
-Что вам дать Владимир Владимирович?Валерьянки,корвалола?Что?-испуганно бегая за шефом,спрашивал Письков.
-Премию.Премию дайте ему,Нобелевскую, за мир.Купите её для него.Ведь она так хорошо,сдерживала Обаму
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Вот теперь чувствуется , что президент США настоящий мужик и человек слова ! Был бы сейчас Баран Обака , так тот бы озабоченность высказал по поводу афганского ИГИЛА .
Эти бараны понимают только бомбу , не зря они баранину любят , вонючки бараньи .
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"Все прекрасно знают, что произошло, и все что я делаю, так это даю отмашку своим вооруженным силам. Наши вооруженные силы лучшие в мире, и они как всегда отлично сработали. Поэтому мы дали им карт-бланш", - заявил Трамп. Источник: http://censor.net.ua/n436253
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Если Трамп читает "Цензор", он учтёт пожелание.
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Бомба будет осенью, когда по велению Трампа нефть рухнет в два раза и рабсие дадут пинка под зад с рынка энергоносителей, вон как хуйло старается побыстей выборы провести бо фонды пенсионеров тают на глазах а дальше у срубля дна нет и кровавые голодные бунты народных республик в рабсийской федерастии.
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Ну пока что нефть уверенно идёт вверх, а если начнётся большая заваруха - так оба Тиллерсон и Хуйло будут очень довольны. Следите не за п.жом, а за руками деньгами, господа...
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три года одна и таже песня,ну придумайте уже поновее что нибудь!))
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дядюшке Трампу доставило.
бОлЬшАя бОмбА! У у-ху, уу-ху, ууу-ху, уа-ху, уа-ху, уа-ху.
результат изучают.
но некоторые сильноумные говорят что это тоже самое что

"по той же причине российские стратегические бомбардировщики сыпали по сирийской пустыне с 10 тысяч метров тонны авиабомб, а грозные ракетные корабли палили "Калибрами". Не потому, что имели достойную для себя цель (какая там цель в барханах), а просто потому, что они имелись в наличии. А значит - это чудо военно-инженерной мысли могло быть применено. Вот его и применили.
Практический смысл применения остался загадкой, но получилось громко и торжественно. Хотя, откровенно говоря, в Балаклее у украинцев получилось все равно масштабнее, а главное - столь же бесполезно, если не считать того, что удалось удачно списать вооружения и боеприпасов примерно на миллиард долларов. Штаты обошлись более скромной суммой в 16 миллионов за одну "мать".
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Что из Афгана уменьшится экспорт наркоты и террористов - ведь как известно, в этих видах "продукции" Афган впереди планеты всей, а Вы какого-то другого результата ожидали?
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трумп только вступил в должность а уже руки по локоть в крови
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не, он же сказал - "все что я делаю, так это даю отмашку" ))
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Очень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в Афганистане - Цензор.НЕТ 9159https://www.youtube.com/watch?v=nwjyIKk9K8sБомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", ранее никогда не использовалась в боевых условиях. Воронеж напрягся! масквабад приуныл, дыныры-лыныры прикинулись ветошью. Гы.
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Лугандон так же и стреляет, но явно энтузиазма нет
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Х*йлу пора строить себе бункер на глубине 5 км., причём,- желательно где-нибудь в Антарктиде.
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Неядерная бомба GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известна как "мать всех бомб". НУ ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ? "Moscow Kremlin is calling" Шутка!
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Потренировались на ИГИЛ. Пора и о Кремле подумать.
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Моль обосралась) Трамп намекнул кремлю что пора сосать
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Великая, великая Страна. Америка. Дай Бог здоровлячка ее Генсеку!
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Афган для Стабильности очень важен,не даром там раша пасется.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОчень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в Афганистане
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