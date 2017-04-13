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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: взятка (3733) Госпогранслужба (2592) паспорт (567) Марьинка (404) пункт пропуска (281)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пограничнику пытались дать 100 долл. за пересечение линии разграничения по паспорту "ДНР", - Госпогранслужба. ФОТО

На пункте пропуска "Марьинка" пограничнику пытались дать взятку за возможность пройти по паспорту "ДНР".

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Паспорт ДНР : - так выглядит пропуск нах"й
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Ты частенько этот орган посещал? Ух ты шалун укропеец.
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Даун лишить гражданства депортировать пинком под зад в рабсию.
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Нельзя даунов лишать паспорта жовто-блакитного, это ведь их цвета.
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- Лёня, а как ещё разводить лохов?
- Пора втюхивать им не акции, а что-то посолиднее, например, паспорта!

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Неужто петушилин дениска?
Еле признал. Сейчас-то раздобрел в "народной" рыцпублеке.
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а шо падлы лезут в УКРАИНУ.....тож так весело в срассиии....так богато и все свое сродное....
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Ты не представляешь, сколько падл от вас к нам лезет - эшелогами и бусами на заработки прут, эт наверное от хорошей жизни.
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А у него шо паспорта Украины не было или это кацап решил в Украину на экскурсию съездить.
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Всего 100$, это взятка, дал бы больше, пропустил бы.
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ну не все такие как ты, ты бы мать кадыровцу за 50 положил бы............
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Не принимайте все так всерьез, это шутка, извините, если обидел.
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Какая процедура получения потерявшего паспорт ? Как пресечь линию что бы получить новый ?
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погранец смешной бабки забрал бы паспорт с сепаром сбушникам отдал бы...благодарность по службе и хорошая прибавка к зарплате...как то так
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как-то неправильно написано - у гражданина Украины не может быть паспорта гражданина дыныры
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Превед хохложопые, вы там еще живые?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПограничнику пытались дать 100 долл. за пересечение линии разграничения по паспорту "ДНР", - Госпогранслужба. ФОТО
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