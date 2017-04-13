Пограничнику пытались дать 100 долл. за пересечение линии разграничения по паспорту "ДНР", - Госпогранслужба. ФОТО

1661 20Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: взятка (3733) Госпогранслужба (2592) паспорт (567) Марьинка (404) пункт пропуска (281) Тему создал: Цензор.НЕТ13.04.17 23:36 Пограничнику пытались дать 100 долл. за пересечение линии разграничения по паспорту "ДНР", - Госпогранслужба. ФОТОНа пункте пропуска "Марьинка" пограничнику пытались дать взятку за возможность пройти по паспорту "ДНР". читать источник x Мне нравится
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- Пора втюхивать им не акции, а что-то посолиднее, например, паспорта!
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Еле признал. Сейчас-то раздобрел в "народной" рыцпублеке.
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