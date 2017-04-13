"Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам", - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на Донбассе

7261 75Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: боевик (18521) терроризм (20121) Донбасс (14080) потери (943) Тему создал: Цензор.НЕТ13.04.17 23:30 "Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам", - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на ДонбассеЭкс-главарь террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что пророссийские боевики на Донбассе ежедневно теряют минимум пятьдесят человек. читать источник x Мне нравится 12
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Сплошь дермодемоны ватные...
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Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе.
Если целью авторов провокации было создать видимость связи банка с оккупантами Донбасса, то это смехотворно: основным акционером банка является львовянин Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне, а 9,9% акций холдинга АВНН - конечного бенефициара украинского Альфа-Банка Украина со штаб-квартирой в Люксембурге - принадлежат итальянскому финансовому гиганту UniCredit.
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но чем дальше в лес
тем громче плач
Шли по земле
не касаясь небес
вор да палач
Каждому с рожденья
было ровно дано
смеха да слёз
знай выбирай
по себе ремесло
как повелось...(С)
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Или просто увлекся сайтом нашего Ярчука...
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И даст ему героя Украины
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но, жаль даже и одной жизни прекрасных украинских парней отдавать за эту сволочь.
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Мало подяжя у зВярей.....
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А что скажет товарищ Дыркин-Биркин?
А может еще Гейлетея с Нужненко послушаем?
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Во вас плющит-то нипадецки, на пару с Пецкой Попрошенко. Походу вся Украшка поехала крышей, видать перекурили чернобыльского укропа, придурки.
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Гражданских, добровольцев, волонтеров даже не считают. А так как российские террористы лупят в основном по гражданским, то там цифры еще больше. Мразота-ватная из за паребрика применяет тактику террора и кошмарит гражданское населения постоянными обстрелами - это упрощенный вариант любимой тактика россиянцев "вызженая земля".
Почему не чему радоваться ? Да потому, что в любой войне побеждает в первую очередь логистика. И что бы понять работает ли она, используют статистику.
Для примера взять Ичкерию, 1я и 2я чеченские войны: 30 тысячная армия Ичкерии просто издевалась и разрывала 2,5 миллионную армию рассиянцев,
потери руззких-дебилов были 1 к 100. Но тут сработала зомби-пропаганда, победа у россиянцев тем величественней, чем больше их подохнет и они в это верят, и гордятся своей тупостью. Рассиянцы вернулись в Чечню, и уже не просто воевали, а истребляли целый поселения. Танк заезжал в деревушку, ехал по главной улице и просто стрелял в окна домов фугасом. Все кто выживал, потом добивались доблестной пехотой рассиянцев. В основном это были дети, женщины и старики. Рассиянцы победили - теперь шестерка Кадырка, там смотрящий.
Так, что даже при статистике 1 к 100, они не ушли, то 1 к 50 не уйдут и подавно.
Хотим отбить у рассиянцев охоту воевать с Украиной, надо закапывать их в чернозем минимум в 5 раз больше.
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