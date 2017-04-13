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 Форум Украины(594318)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18521) терроризм (20121) Донбасс (14080) потери (943)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам", - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на Донбассе

Экс-главарь террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что пророссийские боевики на Донбассе ежедневно теряют минимум пятьдесят человек.

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Быстрее, чтобы вы поскорее все убыли и безвозвратно.
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Хорошая цифра. Увеличить бы её раз в десять и война закончится к лету.
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Такими темпами (1500 чел. месяц), война закончилась года два назад.
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ГАБРИЭЛЬ)))) Война ни когда не закончится, так как кое кому это выгодно.
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"Наши безвозвратные потери - 1500 человек в месяц, из них от алкоголизма 1495, 5 убивают укропы".
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3/14зжёжь, нет там "людей"!
Сплошь дермодемоны ватные...
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Продолжение следует. Все будут уничтожены!
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и резня с кацапи или перережут"корпуса". руский мир)
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Наверняка Ходаковский фейк запустил, типа с Голубаном тоже будет фейком казатся! В итоге Ходаковский фейкомет, и Голубан белый и пушистый!
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Альфа-Банк Украина не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине.
Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе.
Если целью авторов провокации было создать видимость связи банка с оккупантами Донбасса, то это смехотворно: основным акционером банка является львовянин Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне, а 9,9% акций холдинга АВНН - конечного бенефициара украинского Альфа-Банка Украина со штаб-квартирой в Люксембурге - принадлежат итальянскому финансовому гиганту UniCredit.
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боярышника им в студию ....9,40 дней и опять боярышник пущай поминки сруцкой быдломасссы никогда не заканчиваются и так до последнего сруцкого в УКРАИНЕ и в мире..........хай падохне ця нация назавжди.............
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ты к моим дедам, один резал коммунистов, другой банЭровцев)...я тебя сам вырежу, если смогу.
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50 человек в день - это убитые и тяжелораненые на фронте, а в тылу - от неосторожного обращения с оружием, водки, наркоты, самоубийств, "дружественного огня" и действий "партизан"
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50 дохлых кацапа в день в минрый минск тогда пусть наступают.
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Мало-помалу
но чем дальше в лес
тем громче плач
Шли по земле
не касаясь небес
вор да палач
Каждому с рожденья
было ровно дано
смеха да слёз
знай выбирай
по себе ремесло
как повелось...(С)
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когда Ходаковский пишет про сепара Голубана-это ложь и провокация..а вот когда Ходаковский пишет про потери сепаров-так это святая правда.....у шоколадных ботов разрыв шаблона ..
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Жаль, что "безвозвратно убывших по различным причинам" (в том числе дезертировавших, не продолживших "договор" и т.д.), а не отправленных по месту последней прописки в полиэтиленовых пакетах.
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Не думаю, что у них столько пушечного мяса. Брешет, наверное.
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Конечно брешет. Если по 1500 в месяц то за год это 18000. А их всего было тысяч 30. Уже бы давно никого не осталось
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так минимум 50 штук гуманитарки было --- с гормонами почкования ))))
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Это я только шахтеров и трактористов считал. Убыль ихтамнетов не важна, новых пришлют
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Так там всяких разных присылают. Скребут по сусекам.
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Коротше, гумус. Чим більше вас здохне, тим легше нам потім буде проводити дерусифікацію і очищення від кількасотлітніх кремлівських метастазів
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боюсь что ходаковский имел ввиду что боевики начали линять с фронта... в том числе и в Украину...
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та ні, схоже він мав на увазі саме 200-х, а от якщо барига з хуйлом імплантують цю ракову пухлину і дадуть цим манкуртам амністію, то буде саме так як ти кажеш
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Выпью грамм пятьдесят ДД , за упокой. Земля им стекловатой....
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Видимо, ему в Крым сводки со всего фронта каждые 5 минут посылают!

Или просто увлекся сайтом нашего Ярчука...
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охь месились с минским мясом...мля, мои временя. класс.
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Отходы раздельно - не актуально . Колорадские отходы внутри мусорного бачка вместе с гробом .
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Так вы и так мертворожденые. Раися еще как бы жива - чухайте.
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Киви с Мотороллой,в аду переворачиваются.При них такого не было.Эх русня,таких полководцев потеряли.Хоть Ходакевича берегите
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Бля буду,скоро Пэтя заявит,что Ходаковский под прекрытием))
И даст ему героя Украины
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Следим как зрадо"бы будут переобуваться на лету говорить шо это вопреки приказам Пороха наши военные мочат русню... из рогаток и электрошокеров...потом укак все , даже автоматы у них забрали..
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не, не так - шоколадно-вафельный по ночам их лично стреляет из витореза с тем самым тепловизором, с помощью которого хотели шокина через бронированное стекло стрельнуть. Видимо есть все таки такой тепловизор волшебный, не соврал матиос.
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очень хорошо, что орки, ихтамнеты рашистские, урки и гопота дохнет в таких масштабах.
но, жаль даже и одной жизни прекрасных украинских парней отдавать за эту сволочь.




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Они своих людей никогда не жалели, не жалеют и жалеть не будут.
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Эта статья вырвана из контекста, это чмо имело ввиду , что вышеуказанное количество на 99% просто тупо линяют из ватных соединений.
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не обламывай шоколадно-вафельных ботов, они же уже собираются оффшорной крысе генералиссимуса давать .......и тут вмешалась Одесса......
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50 человек в день? От паленой водки что ли там такой падежь? К чему етот бред он несет? Неужели Хуйло после визита Тиллерсона дал понять что нужно сворачивать лавочку на дамбасе...
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ТО то я думал что они лезут как тараканы .. херачишь по ним а они все равно ползут, на их позиции пехота и разведка заходит, а укрепиться не реально с маху, думаю там еще занижены потери, заезжих еще куча их ваще не учитывают сто процентов, пока живой платить надо а так пропал и все ...
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Длиннющий пост и практически без грамматических ошибок. Только "вы" с маленьклй буквы, но это только признак неуважения... Этот Ходаковский не тупой член... Он грамотный... и от этого еще более опасен...
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И для тех кто кричит зрада,,, устав откройте , а для особенных съездите хотя бы в Бахмут для общего развия, это артемовск когда то был
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Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України... сам ищи там много чего интересного
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"Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам"

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Мало подяжя у зВярей.....
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100 в неделю реально, но это зависит от интенсивности боев.
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А чего так мало? А где дивизии бурятских конных водолазов?
А что скажет товарищ Дыркин-Биркин?
А может еще Гейлетея с Нужненко послушаем?
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Наверно тебе там в Параше на диване виднее, не же ли командиру хуечленцов на Донбассе ?!
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Он же под хуйловец , а хуечленцы для них типа подшефного колхоза .)) Подхуйловцы очень огорчаются , когда поголовье редеет , вот и нервничает ))
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Шароварники, кого вы еще в соцсетях победите?
Во вас плющит-то нипадецки, на пару с Пецкой Попрошенко. Походу вся Украшка поехала крышей, видать перекурили чернобыльского укропа, придурки.
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То есть тебя тупое животное даже не смущает, что это пишет командир хуечленсов Донбасса?
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Болезный , а тебя сюда каким ветром занесло ? )) Что с поводка отцепили , так ты сразу тявкать начал , а вяликай педерастиец ?
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Радоваться не чему, потери ВСУ - от 35 человек убитыми и от 150 ранеными каждый месяц.
Гражданских, добровольцев, волонтеров даже не считают. А так как российские террористы лупят в основном по гражданским, то там цифры еще больше. Мразота-ватная из за паребрика применяет тактику террора и кошмарит гражданское населения постоянными обстрелами - это упрощенный вариант любимой тактика россиянцев "вызженая земля".
Почему не чему радоваться ? Да потому, что в любой войне побеждает в первую очередь логистика. И что бы понять работает ли она, используют статистику.
Для примера взять Ичкерию, 1я и 2я чеченские войны: 30 тысячная армия Ичкерии просто издевалась и разрывала 2,5 миллионную армию рассиянцев,
потери руззких-дебилов были 1 к 100. Но тут сработала зомби-пропаганда, победа у россиянцев тем величественней, чем больше их подохнет и они в это верят, и гордятся своей тупостью. Рассиянцы вернулись в Чечню, и уже не просто воевали, а истребляли целый поселения. Танк заезжал в деревушку, ехал по главной улице и просто стрелял в окна домов фугасом. Все кто выживал, потом добивались доблестной пехотой рассиянцев. В основном это были дети, женщины и старики. Рассиянцы победили - теперь шестерка Кадырка, там смотрящий.
Так, что даже при статистике 1 к 100, они не ушли, то 1 к 50 не уйдут и подавно.
Хотим отбить у рассиянцев охоту воевать с Украиной, надо закапывать их в чернозем минимум в 5 раз больше.
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Неужели ватные ублюдки поняли, что война уже не та, пушечным мясом не победишь.
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Правильно всех вооруженных боевиков уничтожить.А территории в любой момент можно освободить потом.Потому что безоружная вата ничего сделать не сможет.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам", - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на Донбассе
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