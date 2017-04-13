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Теги: образование (1501) Порошенко (12701)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко одобрил перенос последнего набора подготовки младших специалистов с 2016 на 2019 год

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий перенос последнего набора на программы подготовки младших специалистов с 2016 на 2019 год.

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Я понял только одно:
Порошенко одобрил перенос.
Может понос. :D
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Ну это я тоже понял .что то переносят а куда и кого непонятно .
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Нафиг нам специалисты,мы и долбаебами перебьемся.
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Нам нужны сразу "старшие специалисты"... Успешные, так сказать... Не, "младших" нам не надо...
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техникумы выпускают младших специалистов.среднее техническое образование.
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А ему не пофик? Он даже в суть не вникал, его дети все равно уже в Англии учатся. А тут хоть трава не расти. Некому работать будет - завезут дешевых китайцев.
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Каких специалистов? Младших? Старших? В какой галузи-отрасли? Что эти "специялисты" - должны решать, аж президент озаботился? Речь о чем? Неужели о токарях, слесарях, сварщиках и прочей - "лабуде", которую мы и так утратили? Или это об спецах IT?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко одобрил перенос последнего набора подготовки младших специалистов с 2016 на 2019 год
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