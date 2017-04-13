Порошенко одобрил перенос последнего набора подготовки младших специалистов с 2016 на 2019 год

2294 10Теги: образование (1501) Порошенко (12701) Тему создал: Цензор.НЕТ13.04.17 23:23 Порошенко одобрил перенос последнего набора подготовки младших специалистов с 2016 на 2019 годПрезидент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий перенос последнего набора на программы подготовки младших специалистов с 2016 на 2019 год. читать источник x Мне нравится
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Порошенко одобрил перенос.
Может понос. :D
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