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 Форум Украины(594309)
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Теги: Госдепартамент США (602) Лавров (1382) переговоры (3266) Путин (23628) Россия (69928) США (12362) Тиллерсон (63)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США

На встрече государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве с президентом РФ Путиным стороны пытались выяснить, почему упал уровень доверия между государствами и как наладить двусторонний контакт.

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Трамп уже перегнал Обамку. Тот слабак только в подъездах ссал и дороги ломал. А Трамп еще и дома взрывает и на мусоровозе катается.
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из-за хамского поведения представителя рф в оон i think
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Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3425
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Лучше бы вспомнили когда он был ,этот уровень доверия между россией и США, всегда из кацапии в сторону Америки выливались мегатонны помоев и лжи.
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Обсуждал?! Да он просто сопли Пуйлу размазал и подтерся Рашкой. Как всегда.
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"Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США..."
Это возраст. У кого падает, а у кого... Каждому свое.
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Если у вас упал уровень доверия - покупайте Виагру! (рекламная пауза)


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Хорошо обсудили с ботоксным . На следующий день сброшена мама - бомба......карлику дают понять - ты следующая мразота...
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все на украинушку!

Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира

В ожидании выстраданного Евровидения, страна не только готовится к приему иностранных гостей, но и успевает одерживать заслуженные победы, следующие буквально одна за другой
Не успели граждане насладиться первым местом по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки (об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young), как привалило новое счастье.
Десятое место в списке самых опасных стран мира по версии Всемирного экономического форума, конечно, не так почетно, но терпение и упорный труд рано или поздно приводят к победе.
На первой позиции в сомнительном рейтинге разместилась Колумбия. Вот что значит старая школа.
Второе место досталось Йемену, на третьем - Сальвадор. На четвертом месте уверенно расположился Пакистан, за ним последовала Нигерия. В "десятку сильнейших" в порядке убывания вошли Венесуэла, Египет, Кения и Гондурас.

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Трамп , что бы "девочки не скучали " .....мамой - бомбой разбавил....так сказать ...скуку развеял...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США
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