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Теги: ВР (22392) депутат (2865) зарплата (1689) Парубий (1429) прогулы (101)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Депутаты не получают зарплату за пропущенные заседания, - Парубий

Народные депутаты, которые не посещают пленарные заседания Рады, не получают за эти дни заработную плату.

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«А шо, тут ещё зарплату дают? Думал, дали депутатский мандат - и крутись сам, как хочешь»(с).
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Судя по посещениям и декларациям то зарплата у депутатов не основной доход .
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А когда уже как простого смертного за прогулы будут увольнять, а Парубий?
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Та у вас у всех депутатов больше выходных, чем заседаний, за что вам платить.
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Парлубий строит из себя делового.
Сошка на побегушках.
Вот не явился бы на работу пожарник - это как бы расценили ?
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Андрюха сердечко лечи!!Скоро майдан- но ты теперь по другую сторону баррикады!!Как ты красиво бредил о счастье народа !!Вы хуже кровосиси!Это факт доказанный!!
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Они же нам и доказывают - Янукович был плохим ?
Мы вам покажем, что он был очень хорошим.
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Андрюха Парубий-уникальный человек...первый в мире спикер парламента со справкой что он дебил.
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Лучше бы они по мордах получали как зарплату
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Значит? Пришло время. Пора, всем стать волонтерами и помочь депутатам. Боливар это точно не вынесет. Вам ТАМ люди не стыдно? Если таковы имеются.
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Наши бизнес - политики из выборов сделали прибыльное для
себя коммерческое предприятие. Места в списках продаются
руководством всех партий. Поскольку финансирование псевдо партий для олигархов дело
накладное, то они приняли закон о финансировании этих «партий» из
бюджета. За обман нас с вами мы и должны сами же расплачиваться, якобы с целью «борьбы с коррупцией». А простой и естественный вариант без всяких заведомо
коррупционных «списков», когда каждый депутат на выборах избирается персонально на
своем округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат, игнорируется нашими «партийными лидерами».
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Звучит как издёвка... жаль, ох жаль! американцы не туда бомбу кинули
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Сомнительно как то. А если депутат в командировке, например в составе какой либо парламентской делегации, или на больничном?
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Ну шо, хунта?! Ставки делаем на завтрашний день? человек 15 завтра подепутатничает в это шапито, остальная шобла на покраске яиц
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Депутаты, у которых еще есть остатки совести, должны понимать, что быть сейчас под крышей БПП, все равно, что состоять в ПР при Януковиче.
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они тратят миллионы долларов,что бы стать депутатом,нафиг им зарплата?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДепутаты не получают зарплату за пропущенные заседания, - Парубий
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