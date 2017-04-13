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Теги: лекарства (686) аптека (73) Розенко (462)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек, - Розенко

В правительственной программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2 тысяч аптек.

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Тема вообще то про аптеки и лекарства в Украине . При чём тут Аравия с батареями?
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не при чем просто новость хорошая - немного позитива на ночь )
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Если б счётчики в Украине поставили в каждом доме и квартире за счёт олигархов , вот это был бы позитив , а так это просто на уровне что где то что то ....
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В тому, що нафта з газом скоро стануть непотібними...
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Наивный . Тот кто сегодня контролирует мировые запасы нефти уже не откажется от такого мирового господства .
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Ага, каміння свого часу також з якоїсь причини перестали використовувати... І пар замінили бензином...
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Дело не в прогрессе , а в контроле ресурсами и во власти .
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А з прогресом що накажеш робити? Хто купуватими вуглеводи, коли буде набагато ефективніша й дешевша альтернатива?
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Але не ті, в кого зараз є багато нафти з газом Вони зможуть експортувати тільки півнів з гівна
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а есть тут форумчане,кто получил эти лекарства?ну или родственники,знакомые получили..мне просто интересна процедура...
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Процедуру я сьогодні вже описував на одній з гілок форуму. Повторюсь: "Аби отримати рецепт, треба пройти багато кругів семашківськодиспансеризаційного пекла - від флюорографії й до гінеколога, від вимірювання очного тиску й до проктолога... І це все у вільний від роботи час".
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угу..как то так я это и представлял...ну а дальше как?получаешь эти лекарства постоянно?или каждый раз надо всю больницу обходить?
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Йдеш за новим рецептом. "Диспансеризаці" за графіком. У більшості випадків кожна окремо взята радість раз на рік. Але радостей цих багато, і їх виконання ссувається в часі. Тобто не все одночасно. Є ще інша проблема. Як компенсація за "безкоштовність" зростуть ціни на ліки для інших категорій людей і на препарати, які не входять до категорії "безкоштовних". Аптеки собі у збиток працювати не бедуть. Їм ще за фокуси Янкуковича коштів не повернули...
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Тем более, что ЭТИ лекарства - копеечные! Пример: мне, как гипертонику, прописали препарат "Копренеса 4", стоит 45-47 гривен 10 талеток, а они предлагают взамен "Фуросемид", стоимостью 9 грн за 30 таблеток, но он мне и даром не нужен! Короче разводняк это всё.
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Як і вся т.з. "медина реформа" а-ля Супрун. Хоча це, по великому рахунку, злочин. Бо кричуще антиконституційно. 49 стаття прямо забороняє скорочувати мережу медзакладів.
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угу..повторюсь,но как то так это я и представлял...
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Медична реформа, доступні ліки... В черзі до лікаря познайомився з жінкою. Розповіла мені як вони з чоловіком повезли лікувати доньку до Польщі бо наші київські лікарі ледве не занапастили дитину. У Польщі успішно зробили операцію і призначили ліки. Коли побачили рецепт, то злякалися, мовляв "де ж ми стільки грошей щей на ліки зараз знайдемо?". Але ліки виявились на диво дешевими- в рази!!! чуєте, в рази!!! дешевшими ніж в наших українських аптеках. А тепер запитання: хто винний в цьому геноциді проти власних громадян? з кого треба починати розстріли? Барижна парашенівська жи2, що свідомо загнала українців в концтабір і наживається під час війни і кризи. Хоча і до цього було не краще за часів овоча але ж Ппарашенка з Гнойцманом верещать про перемоги, реформи і життя по-новому. Гниди
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"В программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек, - Розенко..."
Интересно в каком мире живет этот....
Нет у людей ИГР и доступных или не доступных лекарств. Люди? не играют в жизнь. Они живут. Но они смертны. А доступность? Кощунство.
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Адреса этих аптек в студию, я сам с Черкасс, пока нигде таких ненаблюдаю, Розенко ты брехун, таких аптек несуществует.
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Аптеки есть но ты без рецепта нечего из сердечного всеравно не купиш-а прохождение кардиограммы в поликлинике всегда меня удивляло -человеку хотят проверить кардиограмму после того как он полчаса спокойно сидел и ждал своей очереди почти засыпая и какая в данном случае может быть кардиограмма -конечно нормальная но стоит человеку пройти 100 метров как у него воникает витринная болезнь то есть все нарушается в кровообеге и клапаны и сосуды видуизменяются в диаметре в связи с появившейся нагрузкой -то есть прохождения 100 метров и как быть в этом случае -ведь не у каждой поликлинике есть велосипед для проверки всех функций сердечнососудистой системы под изменением нагрузки на сердце .
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Да пусть хоть десять тысяч аптек с доступными лекарствами будет -я хочу спросить у Розенка как быть старшим людям которые не могут просто так стоять в поликлинике чтобы пройти все процедуры и то не за один чтобы получить рецепт на лекарство от давления которое он и сам знает какое у него бывает с резким изменением погоды и не какой врач в этом случае ему не поможет бо возраст и новые сосуды врач ему не поставит -это только осложнило жизнь старикам и к которым и я отношусь .
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Интересно, а ты, гражданин розенко знаешь, что на Земле 100%-я смертность всего живого? Или тебе сейчас главное нажраться, а там хоть трава не рости? Так знай, у гроба нет карманов.

Про аптеки верещишь, жирный поц! Пусть твои отпрыски пройдут все эти круги ада в очереди за бесплатными рецептами!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек, - Розенко
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