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Материалы по теме:  Евровидение
Теги: Евровидение (577) Россия (69928)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз

Европейский вещательный союз (ЕВС) окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в "Евровидении" в 2017 году.

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Кацапы не заметили формы своих почтальонов?
Как всегда ,в своем глазу бревна не увидели.
Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 7103
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Пронто, а чего ты рожу так скривил? Смотри какой тебе россосия шикарнючий паровоз раз в году подганяет, чтоб ты на нём поциркачил со своим старческим маразмом! Ляпота же! А ты так скривился.
Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 543
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На вокзале в Феодосии на днях. Ты что ж забыл?
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Вот ещё нравится. Не будь вы терпилами, то этих своих (из властей же похоже) в этой теплушке и прикрыли бы. Пусть ехали бы в свой любимый ГУЛАГ,
Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 3765
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Ну адекватный человек в адекватной одежде. На фоне маразматика 60-летнего с макетом ППШ и в подобии формы РККА, который вылез на паровоз в 21-м веке - вообще выглядит отлично.
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мацква не сможэт голосовать - аха, кто же теряет очки, ну вот те пусть и волнуетса, нам то это только в пользу - конкуренты меньше получат.
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Ну и раша гуд бвй. Забыли как грузин не пустили в москву на евровидение. Так что москва ПНХ. В Киеве хамов меньше будет.
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Если точнее, то грузины сами отказались...

Европейский вещательный союз призвал исполнителей(группу "Стефане и 3G") изменить текст, поскольку он нарушает правила конкурса: согласно им, песни "не должны вредить репутации выступления или песенному конкурсу "Евровидение". Однако представители Грузии ответили, что менять слова композиции не будут. Позже продюсер Натия Узнадзе заявила об официальном отказе страны выступать на конкурсе.
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Короче, правду кто-то писал, что спецом подсунули инвалидку-правонарушительницу, чтоб запретили въезд, а они отказались от трансляции на этом основании.
А то как же показать фожиздко-биндеровский Киев под фунтой, где всё более-менее культурненько, никто голодающий и замёрзший не умирает на тротуарах, узкоизыкие не увешивают фонарные столбы и нацисты с автоматами наперевес не ходят маршем по улицам под бравурные мелодии Третьего Рейха.
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Ну и славно, теперь в каждом полуфинале по 18 стран... а то неравенство какое то было..))
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Который раз убеждаюсь старой истине-
"Что ни делается- все к лучшему"
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Edmond Dantes™‏ @deMonte_Cristo 1 ч.1 час назад

России не было на Олимпиаде
России не было на Паралимпиаде
России не будет на Евровидении
Доживем до того дня, когда России просто не будет
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столько не живут
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Однажды хватило средней продолжительности жизни, штобы не стало совка, казламордае !!!
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Хуйло хоть и старый маразматик, но отлично понимает, что в случае трансляции, наш хит "путин-хуйло" ему обеспечен и не один раз. Боится, падла, что он попадет в эфир, вот и придумал как отмазаться))
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Чемпионат мира по футболу на РАБссии отменят..взрывы в Питере и тд...,сколько их будет в будущем знает только Господь..
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Надо же : среди приличных народов выродки затесались.
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в Питере в руках студента взорвалась бомба,сообщает Фонтанка...
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Не надо рашу пускать - они скандальные и будут быковать: " смотри в глаза , смотри в глаза". А наши им морду и набьют - давно напрашиваются.
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.....означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз

Какая невосполнимая потеря в виде хамья и бездарей, как исполнителей, и очень хотелось бы, что бы и гостей.
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Пока что только хуйло зализывает своё очело после разговора с ТиРексом.
А к 2018-му на россосии будут интересоваться только где взять пожрать, а не геополитикой.
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к баранам Путлера приедут на чымпийонат Приднестровье,Ю.Осетыя,Абхазия,Сев.Корея,Иран и Сирия.
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На РАБссии задержан типа оппозиционный блогер,а по моему чистый неонацист, Вячеслав Мальцев из Саратова.
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Вместо "Евровидения 2017", по всем каналам 3/14дерации будут транслировать "Нашкрымский чемпионат Солнечной системы и окрестностей, по прыжкам в ПРЕСНУЮ воду!"...

Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 3797 ...
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в Ютубе идет прямая трансляция Порвём РАБссию за Мальцева..
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На трансляцию Евровидения нужно внести денежку. У Рашки видать финансовое положение уже на грани....
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Мне кажется, что переводчик чего-то недопонял. То, что первый канал отказался от трансляции никак не влияет на участие России в конкурсе этого года - она не участвует потому, что ее участнику запрещен въезд в Украину. Отказ от трансляции вляет на возможность России участвовать в конурсе в следующем, 2018 году - те, кто не транслирует конкурс в прямом эфире не имеют права на участие в следующем году про правилам ЕВС. То есть Россия пролетает минимум 2 раза. А это не может не радовать, учитывая то, какие они там истерики устраивают каждый год из-за этого конкурса.
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Edmond Dantes™‏ @deMonte_Cristo 43 минуты назад

россии не было на Олимпиаде
россии не было на Паралимпиаде
россии не будет на Евровидении
Доживем до того дня, когда россии просто не будет





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Ни на танках ,ни на инвалидных колясках никак не получается в Украину заехать, есть только выезд по маршруту номер 200
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Теперь ещё запретить Рабсии участвовать в ЧМ - 2018 по футболу
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Это обязательно! Какое чемпионат в фашистской стране?
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Суд ЕСПЧ в Страсбурге признал РАБссию виновной в трагедии Беслана и обязал выплатить кремлевских шакалов компенсацию родственникам погибших в размере 3 млн.евро.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОтказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз
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