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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Минобороны (4983) награда (1130) военнослужащие (3532) Антитеррористическая операция (16455) Полторак (801)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Герои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак. ФОТОрепортаж

13 апреля министр обороны Украины Степан Полторак встретился с участниками антитеррористической операции и вручил им ведомственные награды.

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О каких ограничениях речь? Разве у нас есть возрастные ограничения на обучение?
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Все не как у людей. На обучение ограничений вообще быть не должно: ни для героев, ни для негероев.
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??? Никаких? Вы, наверное, добрый человек, но... хотеть, конечно, можно, но возрастная реальность далека от желаний.
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Если человек учиться хочет и может, то какая разница, сколько ему лет? Государство обязано такую возможность предоставить, пусть даже не бесплатно.
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речь идет о военных вузах,академиях,в которые нет смысла поступать,если ты уже не успеешь сделать карьеру.
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Ну тогда нет смысла и всяким героям туда доступ давать - карьеру уже не сделают, подвиги уже совершили, "на тебе медальку и топай телевизор у камина смотреть".

Учатся ведь не только ради карьеры. Бесплатно обучать действительно нет смысла, а если человек готов платить, то в бюджете страны деньги лишними не будут.
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Да, если готов платить или ещё лучше - должны быть специальные стипендии для таких людей.
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а что,из всех льготников на бюджете в обычных вузах получаются настоящие специалисты?или все работают потом по специальности?
это просто льготное право достойных людей на бесплатное образование.
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Могли бы просто ходить вольными слушетелями но, у нас не очень это практикуется.
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Насколько мне известно, вольные слушатели у нас не запрещены. А непопулярны они потому, что учиться ради знаний и саморазвития народ у нас не любит. А кто любит, тот имеет доступ ко всей информации в инете.
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Кто ж против, если это касается хобби, а если при этом важна, например, физическая подготовка, или, как у врачей, память необходима не слабая... А тут придёт человек 50+ и будет учиться "на врача", при этом занимая, пардон, но это так, чьё-то место... Есть просто реальность, никто не говорит о гениях или просто талантах , какие-то профессии обладают особой спецификой.
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Если учишься платно, то место ничье не займешь - работа преподавателя оплачена самим учеником.
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По здоровью, по образованию. Даже по званию. Хотя многие солдаты и сержанты толковей и опытней некоторых майоров.
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Бесспорно. А за склады в Балаклее и прочие "подвиги" кто-то ответит?
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Учиться должны все.Токо смотря чему.
Ученье свет!
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Героям, которые убивали кацапов пачками нужно дать возможность обучить этому мудрому и нужному искусству подрастающее поколение Украинцев и других неравнодушных желающих
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еще бы умное лицо делал при этом, цены бы ему не было!
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"Герои АТО должны получать звания" и должности! Не пора ли паркетным полотерам подвинуться и дать дорогу боевым офицерам? Ведь лучше тихо на пенсию, чем со скандалом под суд. А суды будут обязательно, никто не уйдет от персональной ответственности за принятые в 2014-17 годах решения.
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Вони впевнені в зворотньому - за 26 років , так ніхто ні за що і не відповів ...
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Все ще попереду, все буде гаразд! Держава за місяць не будується. І за рік - не будується. Закінчиться президентський термін, прийде нове покоління політиків та керівників, з новим національним, позитивним мисленням, от тоді і почнеться "разбор пальотов", "чи були ви чи ваші родичі на окупованій території", як писали у савєтскіх анкетах.
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Закінчиться президентський термін, прийде нове покоління політиків

Не смішіть ...((
Доки закінчиться термін цього "харанта" - Україна встигне відкотитися ще на багато років назад ...
А що до "нове покоління політиків" - так воно вже давно прийшло - синок Офшоренка , Костусєв-молодший , Вовк ... - це все люди , яким десь і 30 нема ... І чим вони кращі ?
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Не смішу, маю добрячу інтуіцію. Що оті молоді без своїх батьків, дядьків, кумів, т.і.? Зникнуть вони скоро, разом із довічно-дідичними депутанами.

Мене інше турбує. Те, що є суспільний запит на нову політичну еліту, це я бачу навіть звідси. А от те, що та еліта формується - не бачу. "Кожен сам за себе!" От цього я не розумію. Є багато здорових, національно-налаштованих політичних сил, а гасла - у нафталіні. Ті гасла, що були популярними ще 70-100 років тому. Ніхто не висуває нових, об'єднуючих націнальних ідей. Все якось застигло, а час іде, суспільна свідомість змінилася, суспільство розвивається, а ідеологія - ні.

От як на Вашу думку, хто саме підніме прапор: "Свобода", "ПС", Ярош? Без образ, я не бачу сьогодні лідера, який підхопить у руки владу, що впаде десь років через 3-4...
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Только те министры ВС - достойны своих "действий" - плохо и хорошо - "деяний", когда имеют таких солдат. Что выберут Министр? Им и решать.
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да награждай, не награждай. Если государство, после войны, не развернет пункты психологов и трудоустройств.....мы такое получим...
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Чего? Ни чего не получим. За исключением - некоторых. Не бойся - все состоится своим чередом, как и положено. Украинцы? Невероятно - КРЕПКАЯ - нация. На том и стоим.
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чегоооооооо????? бляяяяя.....крепкая нация. Я тебе слета нарисую ситуацию, где не рыдать, а плакать будешь. Крепкий, мля.
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я плакал на могилах семьи, друзей, братов и товарищей.
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Знайомтесь,ще один іхтамнєт. Ні тут ні там його вже НЄТ.
Герои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак - Цензор.НЕТ 4383
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Не забудим... Земля камнем... Ппозор семье преступника.
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Стоять им не перестоять, носить им не переносить.
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сейччас молчат о реабилитации. очень зря. люди войны, уже немного нетакие.
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Полтораку обещать, что дураку с горы катиться. Он обещает, а какой-то супер-пупер кадровый дуболом в ранге капитана-майора растягивая в дебильной улыбке свою мармызу отказывается "давать ходу" рапорту на прохождение тех же 3-х месячных курсов для присвоения мл.лейтенанта.
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у нас одна проблема. Государство не делает, простые вещи. Конец Афгана, не помнят. Куда они пойдут?Нет четкой ротации, нет смены. Это люди войны придут. Герои, добровольцы, малаццы, а что сделает государство? а них....я.
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Гребанный поц, не надо гонять пиздунца. К сожалению ЗСУ так и остались гнилым совком, а именно в основном толковых принципиальных ребят или задвигают на задний план, или увольняют по различным негативным статьям. Наверх тянут жополизов, стукачей. В общем: наказание невиновных, награждение непричастных.
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я скок с афганцами по кабаках дрался. Один ворос: Ты воевал? а что ему отвечу? Я, мля, жизнь спасаю.
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сейчас уже позиционная война, о состоянии пацанов надо думать. Иначе летом полез за яблоком на огроде, тебя снимут с ружья деда, и скажут, я думал, что дивер на КП лез. Все.
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звание во время войны,даются,автоматом, за успешную военную операцию
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мля, приползет, какая то хрень, к моему дому я убью его или он меня.
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на 25 году независимости и 4 году войни - совковие устави
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А что бы нге портить желудки во время службы, у каждого должна быть своя индивидуальная кухня - на всякий случай: https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&feature=youtu.be
А то рассказывают - отвели от передовой, кругом - поле. Из еды - сухпай... Благо есть мы и некоторые весьма не плохо себя чувствовали... Но я не могу за свой счет обеспечить армию!!!
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К какому нибудь празднику у нас с помпой озвучивают проблемы, и мы эти проблемы должны с пеной у рта обсуждать. А то, что правила придуманные державой, нельзя менять каждые полгода, это никому неинтересно !
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Военные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тают со скоростью 50 человек день, заявил бывший глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский. http://www.mk.ru/politics/2017/04/13/v-gosdume-prokommentirovali-slova-ekschinovnika-dnr-o-strashnykh-poteryakh-opolchencev.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГерои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак. ФОТОрепортаж
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