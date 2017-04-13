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Теги: Афганистан (164) бомба (205) США (12362) бомбардировка (310) ИГИЛ (486)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США впервые применили мощнейшую неядерную бомбу против ИГИЛ в Афганистане. ВИДЕО

Соединенные Штаты впервые применили свою мощнейшую неядерную бомбу. Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast была сброшена на востоке Афганистана на подземный "тоннельный комплекс" джихадистской группировки "Исламское государство".

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Еще не "еб*т", пока что только легкие предварительные ласки)
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Просто среди админов могут присутствовать любители рсукого мира. Бывает...
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А какого хрена это мой комент удален, вы случайно не попутали адлмины Украину с парашей?
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И эти люди запрещают сирийскому Асаду ковыряться в носу - сбрасывать бочечные бомбы
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Сравнил терров в туннелях и мирных людей в городах!
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Когда-то уже взрывали похожие бомбы с меньшим весом, там же против системы туннелей и вроде удачно!
Теперь взорвали ещё большую, далее посмотрим, что вышло!
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В 2001 (или 2002) на Тора-бору скинули такую же.
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На Тара-Бору совок сбросил тактическую ядерную бомбу, начинённую красным фосфором (по-моему).
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Из бункера хуйла выловят фсбшники продавшияся США ради спасения своего лавэ...Бомба для для друзей хуйла
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США впервые применили мощнейшую неядерную бомбу против ИГИЛ в Афганистане - Цензор.НЕТ 9600
Относительно кадров самого взрыва, то они взяты с испытаний во Флориде 21 ноября 2003 года.

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Наверняка учат ИГИЛ ориентироваться на местности. Указывают правильное направление движения.
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хоть один террорист, из тех что взрывают в метро, стадионах и тд , пострадал?
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Думаю, что список пострадавших террористов на А4 не влезет.
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Таким бы изделием хуйлу бы в голову... Ну или в жеппу.
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на очереди Кремль?
Там ооочень много тунелей и бункеров)
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А нафига? Мало украл?
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..в шидовское куриное очко!
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Додик послал маляву хуйлу - христос, типа воскресе
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тепер потрібно Куйлу і ко натякнути що ховатися в бункерах їм не вийде - джістануть навіть з того світу і притягнуть в Гаагу судити
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Ничего эта бомба не решит. Решение в другой плоскости.Если США - ее не нашли? Время потратили - зря. Значит? Должны решить.
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морально готовят сев.корейцев к последствиям их завтрашних испытаний ядерной бомбы.
у них тоже там все под землей
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Не могу понять. Трамп решил что-ли одновременно везде начать воевать (от средиземного моря до Кореи)? А бомба далеко не нова. Это противобункерная бомба, которую они еще в 2001 первый раз скинули в Афгане на пещеры.
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А прочесть не пробовал?
"Сполучені Штати вперше застосували свою найпотужнішу неядерну бомбу. Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast..."
Или ты спец - шо пипец?
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Согласен. Та называлась GBU-28, а эта была два раза взорвана в Неваде в 2003.
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Никакой не объявленной войны или агрессии по отношению к другому государству не случилось.
В Кабуле прокомментировали удар США «матерью всех бомб» по позициям ИГИЛ.

Применение Соединенными Штатами мощнейшей неядерной бомбы GBU-43/B, известной также как Mother of All Bombs («Мать всех бомб»), в Афганистане по позициям боевиков запрещенного в России «Исламского государства» было согласовано с Кабулом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента Афганистана.
«Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами», - приводит агентство слова своего собеседника. По его словам, в результате удара террористы «понесли большие потери».В Белом доме пояснили, что целью удара стала система тоннелей, которую использовали боевики «Исламского государства». Боевое применение бомбы такого типа стало первым в истории.
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у США под эту бомбу нет настолько толстого бомбардировщика и ее сбрасывали с транспортного самолёта
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Новость о том, что США сбросили бомбу на Афганистан, о Раше ни слова, но в комментах только Раша))) К чему это, общаться больше не о чем?
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шо за гон ,амеры на Тора Бора уже скидали огромную бомбу
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Русский ответ америкосам: - умелец из Якутии слепил мега бомбу из говна. Ищут полигон для испытания. Воронеж в панике
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На Кончу Заспу бы такую бомбу - будет красивое озеро,
а заодно сразу начнет пополняться казна.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША впервые применили мощнейшую неядерную бомбу против ИГИЛ в Афганистане. ВИДЕО
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