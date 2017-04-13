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Теги: Минюст (1132) Петренко Павел (552) НАПК (390)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Руководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко

Такого беспорядка, который устроили руководители НАЗК, история украинских ведомств не видела в последние годы

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воно ніколи не це не піде бо це вирок для його чоколядної імперії
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США вперше застосували в Афганістані проти ІДІЛ (ФСБ РФ) найбільшу неядерну бомбуЧетвер, 13 квітня
Руководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко - Цензор.НЕТ 6409

Американські військові скинули величезну бомбу в Афганістані - найбільшу з існуючих неядерних бомб на озброєнні армії США.
Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер.Руководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко - Цензор.НЕТ 21
Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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Да ну! Посмотрите платежки Киевэнерго и убедитесь, что что это самая коррумпированная компания.
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Али ани) не коррумпированы, они стараются вывести все деньги в панамский офшор, по примеру))))) нашего кормчего!
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Ни к чему это пиздабольство не приведет. Меняют системы. Рабовладельчество, феодализм и дальше по спирали. Так как говорят господин? Меняются только - телогрейки и не более. Сменятся лица, но сущность не изменится. Проблема не в этом. Проблема в движении, а его? Нет.
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Парень знакомится с родителями будущей невесты. Папа: - Толя, выпьете что-нибудь?
- Я не пью.
- Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой...
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та вам скотинякам всім тре копняка добрячого по під сраку
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРуководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко
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