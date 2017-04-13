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Теги: дети (3072) Европа (1019) наука (518) Олимпиада (748) Харьков (4164) школа (1692) математика (15)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Школьница из Харькова Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике. ФОТО

Ученица харьковской гимназии №45 Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике в Цюрихе.

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Спасибо родителям, что воспитали и учителям, что научили.
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Школьница из Харькова Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике.
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Самого проФФессора переплюнула...
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Харьков- самый лучший город.Умница девочка.
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Та да, лучшие математики из Харькова,
лучшие шахматисты со Львова,
только с Винницы какие-то барыги понаехали.
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Ты не прав,братишка, Винница сильна мастерами художественного свиста.
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гостям Харькова интересен спуск от Иераклиевской бурсы через мост до благбаза и подъём к заведению на Холодной горе.Слава Харькову.
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И в вышиваночке, и в веночке украинском , умничка , солнышко наше, молодчинка Оленька!
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какая же умничка , успехов тебе в дальнейшем ! как богата Украина талантами !!!!
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да только уедет этот талант за границу после учебы... таковы реалии...
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Школьник из Киева поступил в Гарвард, Стэнфорд, Колумбийский и другие престижные колледжи США и получил стипендию в $300 000

Для украинских школьников из небогатых семей, какими бы экстраординарными способностями они не обладали, мечта про учебу в Гарварде остается мечтой. Но Георгий из Киева сумел ее осуществить, и поедет учиться в один из самых престижных вузов в мире. Все затраты на обучение, а это в общей сложности $300 000 на четыре года, покроет грант, который вуз предоставляет талантливым студентам. Об этом сообщает Ukraine Global Scholars, некоммерческая организация, которая помогает одаренным украинским школьникам поступать в лучшие вузы США.

История Георгия показательна именно тем, что он одновременно вступил в шесть престижных университетов США и теперь волен выбрать, где будет учиться. Также стипендии в престижные американские колледжи получили еще две школьницы из Киева и Тернополя. Девушки получат по $260 000 на учебу в Америке. Еще два кандидата пока ожидают решение о приеме.
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молодец, парень. Жаль, что сваливает. Я. когда 2 вышку получал, епт, такие деды были, заганяли на симпоузимах, так, заслушаться можно было.
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еще пока не сваливает.только учиться едет.так шо к окончанию его учебы надо постараться сделать сносную страну,что б ему было куда возвратиться
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ну, эт если просто не приживется. Хотя молодой.... Но это еще опаснее)))
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Зато у путена петухов из говна могут лепить
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Если бы вместо храмов строили школы и устанавливали учителям достойные зарплаты, таких бы было больше...
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Давно об этом пишу, мне сложно понять людей, которые вместо помощи детям несут в церковь, ряженым придуркам с педофильно-мужеложескими наклонностями.
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зачет выдумщику...а вата с радостью изучала будущий имперский язык
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Читал рассказ, как в нацистском концлагере охранник захотел удрать в Турцию и спросил у заключённых - "Кто знает турецкий язык?". Одного заключенного, профессора математики, как чёрт дёрнул и он ответил, что знает, чтобы дожить до освобождения. Но... он не знал языка и выдумал его...
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США вперше застосували в Афганістані проти ІДІЛ найбільшу неядерну бомбу :D

Американські військові скинули величезну бомбу в Афганістані - найбільшу з існуючих неядерних бомб на озброєнні армії США.
Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер.

Школьница из Харькова Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике - Цензор.НЕТ 3804

Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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взровали обычную бомбу, но большую, афганы на ослах срыгнули спокойно, а чувакам на коровах в Техасе, сказали, пацаны, вот куда баксы уходят, вы видите, какой мы их штукой лупим. Поняли? Иначе Путен и Гадзилла нападеть)))
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Поздравляю! PS Приятель который возит все время нашу команду на мировые и другие олимпиады (и которые привозят всегда медали) получит нагоняй,-что это такое с нашими?
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Молодец! Кстати, первый раз вижу математичку с сиськами, да еще и школьницу.
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кстати да,я тоже подметил округлости в области бюста умная да ещё и сексуальная - ну это только украинка.и снова Шевченко,гейропейцы теперь будут думать,что Шевченко это какая-то особенная фамилия, с гарантией на гениальность
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Ось на чию честь треба вулиці називати ! Краса і гордість нашого народу !
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Українські дівчатка перші в наукових змаганнях, козаки здобувають перемоги в боксі, пілоти єдині в світі саджають літаки за полярним колом, а соєво-барижна банда відмітилась першим місцем в світі по рівню корупції.
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Не хочу виглядати вульгарним,але "пазуха" у Ольги - українська,повна. От що то таке - на борщику,на сальці,на ковбасочці,сметанці.....Пишаємось!
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даже не сомневаюсь, что ета девчонка сделает
весь
батальен старых придурков на раз два три....
но пушать никому никого не нужно.....
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удачи , девочка.
папку с мамкой не забывай слушать - от них
кроме пoльзы вреда на будет.....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныШкольница из Харькова Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике. ФОТО
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