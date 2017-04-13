Школьница из Харькова Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике. ФОТО

Eispickel
, Саня Рига Латвия
, DEDALiu
, Konstantin Grytsenko
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, Николай Тесля
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, три - пятнадцать
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, masud masud
, Neutral13
, Олег Петрович ed2c8e0a
, vivv555777
, Намкрыш Намкрыш
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, Прохожый
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, fedjka - fedjka
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, Сергей1500900
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, Andrey Sokolov d0d9f127
, Генри
, Сигизмунд Лазаревич
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, Виктор Паплинский
, Петр Сидоров 3baef037
, Alex Yustasu
, свободный человек b4fbfe90
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, Sophia-Maria Duglass
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Всего на сайте: 192 писателя
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Самого проФФессора переплюнула...
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лучшие шахматисты со Львова,
только с Винницы какие-то барыги понаехали.
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Для украинских школьников из небогатых семей, какими бы экстраординарными способностями они не обладали, мечта про учебу в Гарварде остается мечтой. Но Георгий из Киева сумел ее осуществить, и поедет учиться в один из самых престижных вузов в мире. Все затраты на обучение, а это в общей сложности $300 000 на четыре года, покроет грант, который вуз предоставляет талантливым студентам. Об этом сообщает Ukraine Global Scholars, некоммерческая организация, которая помогает одаренным украинским школьникам поступать в лучшие вузы США.
История Георгия показательна именно тем, что он одновременно вступил в шесть престижных университетов США и теперь волен выбрать, где будет учиться. Также стипендии в престижные американские колледжи получили еще две школьницы из Киева и Тернополя. Девушки получат по $260 000 на учебу в Америке. Еще два кандидата пока ожидают решение о приеме.
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Американські військові скинули величезну бомбу в Афганістані - найбільшу з існуючих неядерних бомб на озброєнні армії США.
Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер.
Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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Чудова історія! Як «нездатному до навчання» хлопцю вдається перемагати у міжнародних фортепіанних конкурсах
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весь
батальен старых придурков на раз два три....
но пушать никому никого не нужно.....
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папку с мамкой не забывай слушать - от них
кроме пoльзы вреда на будет.....
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