EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(594309)
  2  0
Теги: арест (10220) ГПУ (8479) Луценко (6772) Укртелеком (167)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Суд арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб" Ахметова

Печерский районный суд Киева арестовал акции телекоммуникационного оператора компании "Укртелеком" и "ТриМоб".

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб" Ахметова
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
cthutq dfcz, LUSi, Eispickel, Саша Волт, Грышка Распутный 2, дератизатор, Yuriy Yurieff, Mora Zfayfer, Намкрыш Намкрыш, громозека, Проверка на вшивость, Ринат Амедов, Олег Петрович ed2c8e0a, Neutral13, Антип61, Murlin Murloff, Oleg Youryevich, Лилия Стацкая, Панько Недобрий, vivv555777, Прохожый, Луиза Тумбочкина, комэск Титаренко, Николай Тесля, Hehe, fedjka - fedjka, Senator S 01a656ec, Vlad1606, Авакарсенов, три - пятнадцать, Юрій Бровкін, Харків Мій, Alexandr Slavich, masud masud, Виктор Коцяруба, Панас Рудченко, Речь Брежнева, гильза1, yeah, Молчание, Алексей Носов d8330900, Егор Матвеевич, Yurii Sliusarchuk, Глеб Жеглов 2578b002, Крим Український 23722035, Juli Schubs, Шенборн, the FAT, Крымваш и лугандония впридачу, Aguka, Николай Масло, Voenniy Kamenetsky, майор швейк, smith & wesson, Туземец, Леонид Богданов
 Всего на сайте: 189 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти