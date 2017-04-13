"Мы смогли вступить в юридическую войну с Россией", - министр юстиции Петренко

Eispickel
, Саня Рига Латвия
, DEDALiu
, Konstantin Grytsenko
, cthutq dfcz
, Andrii511
, LUSi
, Николай Тесля
, Senator S 01a656ec
, Проверка на вшивость
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, Саша Волт
, гильза1
, Anacheeta
, дератизатор
, Sergei Gor
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, Виктор Коцяруба
, громозека
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, Зоя Романюк
, Murlin Murloff
, Сергей Козлов ae836211
, Hehe
, Лилия Стацкая
, Василь Медвідь
, Панько Недобрий
, Mora Zfayfer
, Разбор Полетов
, Панас Рудченко
, masud masud
, Neutral13
, Олег Петрович ed2c8e0a
, vivv555777
, Намкрыш Намкрыш
, Vlad1606
, Шенборн
, Прохожый
, Эльвира Драу
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, yeah
, saimansay
, Антип61
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, Oleg Youryevich
, комэск Титаренко
, Мнюхалка Шпрот
, Луиза Тумбочкина
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, Yurii Sliusarchuk
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, Serge PinkCat
, Lev Zawago
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, Index_Dias
, Алексей Вовченко f033f386
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, Alexandr Slavich
, Виамин Павловский
, Николай Масло
, East Clintwood
, OtMoroz
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, Виктория Яценко
, Володимир Науменко a6a66e08
, Alexandr Lavrinenko
, Aguka
, Sam Martin
, віктор федорович 31ee1569
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, Владимир Шиховцов 9d81be8a
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, Александр Асдс
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, Radoslav Sikorsky
, Анна Герасименко
, smith & wesson
, 11*
, WiM
, Лесли
, Гыг с Вами
, Sergey Nikolaev d960832b
, Леонид Богданов
, larisa890
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Генри
, Сигизмунд Лазаревич
, ручка от чемодана
, Виктор Паплинский
, Петр Сидоров 3baef037
, Alex Yustasu
, свободный человек b4fbfe90
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, Ангеліна Архипенко
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Всего на сайте: 192 писателя
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У кацапов , кстати , тоже самое , главная , и уже практически единственная , тема всех абсолютно новостей - чётамухохлоф . !! И удивляться тут нечему , у нас с Рашкой война , хоть и неофициальная . Поэтому для большинства , и у нас и у них , главный враг противоположная сторона , а не своя влада . !
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Хотела меня потроллить , да .. ? .
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Хулио Хульевич
>олег бондаренкоИзменен 13.04.2017 в 20:42
так там нет наступающей стороны. линия фронта не меняется уже 1.5 года. артобстрелы, птуры, ЗУшки и снайпера - вот отсюда и потери. Сегодня утром, например, укропы прямо на выезде из Донецка заптурили КАМАЗ который вез бойцов с передовой на ротацию. Вот и потери
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http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/13/7064528/
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решения международных судов, которые признают виновными
суд, который осудит Путина и его
"Наступит время и Путин будет хотеть ..
Чому все в майбутньому часі ? Урядовець повинен звітувати - що ВЖЕ зроблено ?!
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после, они были объявлены "агентами кремля" и были выпилены, порохоботы создали поддержку
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Після ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права натериторії держави або по відношенню до громадянина цієї держави. В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни.
Закон про окуповані території не потрібен? Де він? Тобто окупації немає? За військові злочини, за злочини проти людяності та злочини агресії на Донбасі москву судити не тре? Коли це буде якщо Римський Статут не підписується вже 3 роки? ЧОМУ НЕ ПІДПИСУЄТЬСЯ РИМСЬКИЙ СТАТУТ?
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