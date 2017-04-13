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 Форум Украины(594309)
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Теги: Гаагский трибунал (170) Россия (69928) суд (20610) Петренко Павел (552)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы смогли вступить в юридическую войну с Россией", - министр юстиции Петренко

Украина получит решения международных судов, которые признают виновным и осудят Владимира Путина и его окружения

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Вступити в юридичну війну з РФ ми змогли, а от юридично вступити в війну з РФ та ввести воєнний стан у влади не вистачає яєць.
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К, сожалению, чего там не было, уже никогда и не будет Торгаш с яйцами это все равно гусеница в бронежилете.
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Чего она так переживает, кому он нужен чемпионат мира в рассеи, какой идиот туда поедет.
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Мне интересно почему в тупых новостях от украинской власти выставляют, что в России где то плохо. Мне как то до лампочки. что и как там Меня наши идиоты напрягают. Это один из них типа министр.
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А вони , у всі коменти , новини про РФію тичуть ... Аби відволікати увагу людей від власних проблєм !
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было бы тебе до лампочки-ты бы здесь не пасся .все ищешь негатив в украине,шоб подпитаться,вампиришко?только это эрзац-негатив.почти все о чем зрада подвывает через пару дней оказывается фейком.
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Так давайте Рыгушка про достижения майдана, про успех реформ нам напишите, про гениального банкира Лерку, про исчезнувший пол триллион, Я все жду от соевых хоть какого то позитива. А они всё меня хают. Да плохой. я . Расскажите про хорошее !!!!!!
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кацапа - Україна пиши з великої літери !
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А ты как хотел , что бы в украинских новостях говорили про то как в паРаше за.пись .?? .
У кацапов , кстати , тоже самое , главная , и уже практически единственная , тема всех абсолютно новостей - чётамухохлоф . !! И удивляться тут нечему , у нас с Рашкой война , хоть и неофициальная . Поэтому для большинства , и у нас и у них , главный враг противоположная сторона , а не своя влада . !
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У вас з Рашкою війна , а в Порошенка з Путіним - війни немає . У Порошенка з Путіним " все в шоколаді " ! А ви хлопчики воюйте !
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А хлопчики и воюют .. И между прочим не за Пороха , а за вас , девочек .. !! И за ваших и своих детей. !!

Хотела меня потроллить , да .. ? .
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Эти " девочки " , ( может вовсе и не девочки , а мальчики ),, хотят что бы хлопчики бросили воевать на Донбассе и побежали воевать в Киеве .. !! .
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тіко ніхрена вних не вийде, дарма тужаться. ну, хіба що всеруться)
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У страны нет ресурсов судится ????? Какие идиоты пришли к власти ??????
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Та ні - які ідіоти в це повірять , от питання ...
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Ресурсы это также интеллект, знания и опыт и при этом, желательно для выигрыша, всё вместе.
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глупый - хвалит день с утра и хвастается победой в войне с врагом тогда.когда не выиграл ни одного самого малого сражения...
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У Петербурзі знову прогримів вибух ,у московкiй Орде пiдозрюють китайцiв
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бараны стойлового содержания ведут переписку ... если правда то радует... пойду полтишок коньяка по этому поводу накачу за то чтобы у парня и в следующий раз рука не дрогнула

Хулио Хульевич

>олег бондаренкоИзменен 13.04.2017 в 20:42
так там нет наступающей стороны. линия фронта не меняется уже 1.5 года. артобстрелы, птуры, ЗУшки и снайпера - вот отсюда и потери. Сегодня утром, например, укропы прямо на выезде из Донецка заптурили КАМАЗ который вез бойцов с передовой на ротацию. Вот и потери
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Я вже давно казав що бандерівські схрони починаються вже на виїзді з Юзівки, а дамбасяни не вірили.
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Ми змогли вступили в юридичну ... з Росією. Ага, знову.
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Опять обещалки "на потом" . Мастаки однако . 19 , вроде бы , решение Стокгольмского по газу - посмотрим .
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ты где то видел суды над агрессором еще до начала агрессии? конечно они проходят "потом",после окончания конфликта.
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Украина получит решения

решения международных судов, которые признают виновными

суд, который осудит Путина и его
"Наступит время и Путин будет хотеть ..

Чому все в майбутньому часі ? Урядовець повинен звітувати - що ВЖЕ зроблено ?!
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Вони зробили вигляд що підписання Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду не потрібне. Але ж він потрібен для прийтягення хуйла до відповідальності за військові злочини, за злочини агресії, злочини проти людяності на Донбасі, за геноцид українців на Донбасі
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Мы уже видели вашу "команду" в Гааге. Детишки.... в платочках
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опять вся надежда на волонтеров, а то власть не сможет засудить торговых партнеров.
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И шо, помогло это Саньку не склеить ласты от примитивной лихорадки?
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вспомнил как хведорыч судился с Верховным Судом Украины в 2005 году даже адвокатов заграничных нанял
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Как бы вам во что другое не пришлось вступить, давай визовый режим и прекращение любых торговых отношений с парашкой - вот лучшее средство борьбы с ними сразу после томагавков.
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Куда вы смогли вступить,покажет только результат ! Как бы не получилось ,что вы с деньжатами в том числе и росейскими свалите кто-куда а Украина останется в том,во что вы реально вступили ...
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Высокий Суд Лондона показал вашу эффективность....... На уровне плинтуса.
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У меня вопрос к рсосиянам и их шестёркам.Не пора ли в Крым направить освободительную армию Украины? Что то навозное население с мрасиии долго и бесплатно живёт в наших домах, квартирах и на нашей земле. Наморадёрились нарадовались нашими благами? Крысы навозные, хорошо ли вам в наших домах, квартирах и на земле нашей? Написовали ли вы себе фейковые документы на квартиры, дома и земли наши? НЕ боитесь жить с ворованным?Может на люди появляться с ворованным стыдно? Крысы, вы омерзительны.
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На волонтерских началах люди приходили из частного сектора. Источник: http://censor.net.ua/n436235
после, они были объявлены "агентами кремля" и были выпилены, порохоботы создали поддержку
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КАКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ВОЙНА В АТО??? С КАЦАПСТАНОМ?люди сразу называют войну войной ,агрессора агрессором,доказывают все это юридически и с учетом ущерба предьявляют притензии не взирая на всякую гибридность ,калечность или прочее вранье бандюка кремлевского.Где Петренко а где юрисдикция
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ЧОМУ НЕ ПІДПИСУЄТЬСЯ РИМСЬКИЙ СТАТУТ?

Після ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права натериторії держави або по відношенню до громадянина цієї держави. В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни.
Закон про окуповані території не потрібен? Де він? Тобто окупації немає? За військові злочини, за злочини проти людяності та злочини агресії на Донбасі москву судити не тре? Коли це буде якщо Римський Статут не підписується вже 3 роки? ЧОМУ НЕ ПІДПИСУЄТЬСЯ РИМСЬКИЙ СТАТУТ?
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Вступили...хорошо.А вот как насчёт грамотной подачи исков?Почему тут далеко не всё гладко?...Может,всё же лучше на высокие должности в юриспруденции нужно проводить конкурс с участием не только "тусующихся" в политсилах типажи,но и включать гражданских специалистов-юристов?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы смогли вступить в юридическую войну с Россией", - министр юстиции Петренко
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