Суд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко

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Пришел линейщик и сказал, что у вас был ремонт(хотя прошел месяц после ремонта и тел. работал), берите дрель, сверлите от подъезда и проводите новую линию. Взял 50 грн. и ушел.
Как резервный , был Интернет, скорость г.вно, увеличить скорость (и это в Киеве) не могут.
Сначала звонили на мобильный, требовали абонплату - были посланы, отстали.
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против гудка оно пойдет? ага....
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Вы пишете; "в марте 2011 года Фонд государственного имущества продал компании "ЕСУ" (Киев, дочерняя компания австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC) 92,79% акций "Укртелекома"
Почему сразу не написать "Фонд государственного имущества продал АХМЕТОВУ"
Кстати о птичках.
Все счета Укртелекома, а также зарплатные счета в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядку были в Сбербанке паРаши. В связи с ограничением деятельности Сбербанка в Украине все счета и зарплаты были ПРИНУДИТЕЛЬНО переведены в ... Альфа-Банк (паРаша)
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А не! Всё ровно.
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И вообще крупная энергетика страны должна быть в руках государства, а не олигархов, это стратегическая отрасль.
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на Донбасс. Получается ,что киевляне кормят сепаратистов ,а Ахметов для них бог.
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Не буду вдаваться в подробности,но контора еще те прохиндеи.
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Ринат получил, что хотел - Укртелеком. Янык тоже получил, что хотел - лавандос. Все.
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Конфетюр тогда еще был кондитером на общественных началах, а генпрокурорами были люди, которые нынче не особо на камеры появляются.
А сейчас, как видишь, Конфетюр и его генпрокуроры таки шото делают. Или тебя такой вариант не устраивает?
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- Ринат получил, что хотел - Укртелеком. Янык тоже получил, что хотел - лавандос. Все.
- А Барыга куда с тремя Херпрокурорами смотрел ?
- в марте 2011 года
А у меня сложилось впечатление, что тебя беспокоит совсем не счет государства и даже не суть данного вопроса.
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це я до того, що рівень знань законодавства нашими крючкотворців та всіляких гпу, СБУ і тд НУЛЬ! Посему, юристи ахметова раскатають в величезний млинець Югіка і ко
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