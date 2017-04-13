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Теги: акция (2094) арест (10220) Ахметов (1979) Луценко (6772) Укртелеком (167)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко

Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "Тримоба".

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Деньги перед пасхой решили сбить?
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Луценко,давно нужно арестовать сепаратиста- бандита -олигарха Ахметова,который разворовал всю Украину и таких как он,а не только арестовывать акции Укртелекома,который практически не работает,люди оттуда массово уходят,кабели там постоянно воруют,телефоны не работают,а ремонт по полгода и больше ведут. Ахметов практически развалил Укртелеком.
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Реальна ціна Укртелекому це 20 млрд доларів, тільки майна по Україні на сотні мільярдів гривень, Величезні будинки в центрі в кожному місті та райцентрі України, а ліцензія Тримобу окремо коштує 1,5 млрд доларів, телефонна каналізація по всій Україні та міжміські кабелі зв'язку на сотні мільярдів гривень, мідних кабелів (які вже витягнув і здав на металобрухт ахметов) на мільярди гривень, цінного обладнання координатних та декадно-шагових АТС з платиновими струнами та золотими контактами (яке вже розібрали і продали) на мільярди гривень. Ахметов вже обікрав Укртелеком на мільярди доларів, тепер можете забирати назад.
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Эта тварь должна сидеть в тюрьме,его крышует Порошенко,значит и он должен сидеть в тюрьме.
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Ахметов уже успешно в 2 раза все умыкнул линии, кабеля, станции, подстанции, линии связи на случай ядерной!!!1 войны распили, разрезал, распродал, разогнал кадры 80% и влил в свою ВЕГУ....
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ну вы загнули про стоимость лицензии и всего остального ...А струны що, правда с платины?
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Ахметов не подарок, но ты, дружок, перегибаешь палку насчет неработающих телефонов.
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Что значит "перегибаешь палку"? У меня телефон полгода не работал,потом год поработал и снова полгода не работает.О каком перегибе речь? Ты больной на голову?
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Вирізають телефонні кабелі і телефони вже пів року не працюють.
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Я ушёл от услуг Укртелекома именно потому, что интернет неработал неделями! А Интернет, это не только развлечение но, давно уже рабочий инструмент.
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Я отказался от Укртелекома, после их обслуживания тел. линии.
Пришел линейщик и сказал, что у вас был ремонт(хотя прошел месяц после ремонта и тел. работал), берите дрель, сверлите от подъезда и проводите новую линию. Взял 50 грн. и ушел.
Как резервный , был Интернет, скорость г.вно, увеличить скорость (и это в Киеве) не могут.
Сначала звонили на мобильный, требовали абонплату - были посланы, отстали.
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У меня пакет акций ВАТ УКРТелекома,десять лет не платят дивиденты. Работников сокращают,скоро не будет кому и двери туда открыть,а оборудование то стоит,ремонт и профилактика не делается. Всё идёт к тому что его совсем закроют.
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Ахметов его купил чтобы разворовать и уничтожить.Ему давно пора сидеть в тюрьме за такие преступления,а Порошенко его крышует.
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не для того покупались за копейки заводы обл.энерго, др. предприятия что их развивать и создавать рабочие места, а чтобы выжать побольше, градообразующие предприятия выжимались полностью, потом разбирали на метал, а что такое градообразующее предприятия думаю не надо рассказывать, с крупными не так заметно но в общем
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Это очередная фикция.Кончится ничем.Последние 13 лет все ,кто был у власти проводили виртуальные реформы,целью которых было по янукевичу,-набить кишку.Что они сейчас делают виртуозно,в отличие от того как тупой овощ тупо отбирал и прикарманивал
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эту картавую мразь с сизым носом четвертовать! вместе с его иркой - тупейшей ягой!
против гудка оно пойдет? ага....

Суд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко - Цензор.НЕТ 8016
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Все що робилося з моменту загарбання Укртелекома ахметкою - це взаємні пересаджування з крісло у крісло топ-шменеджерів Укртелекома і Фарлепа/Веги. Причому відчутна їх частка біли кацапи з колишнього Голден Телекома і один каламутний грузин. Паралельно йшли війни за відкати від Марконі, Циско, Хуавей і менш відомих виробників. Ще придумали каламутну схему взаєморозрахунків між телекомом і фарлепом. Тим часом усі справжні фахівці пачками звільнялися. За станом на 2012 рік у Фарлепі залишився лише 1 (один) інженер, який знав що таке децибел. Інші оперували цим поняттям приблизно як вимірюванням "у попугаях". Десь так.
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Звиздец уже телекому..гудок-металлоломщик все бросовые кабеля на лом повытаскивал...станции атс тоже на металлолом сдаются.Весь металл который можна-все на лом.Транспорт тоже продается полным ходом.Помещения которые освобождаются -все в аренду.Распродается телеком направо и налево.
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Сначала дудку у него отберут, а потом и арестуют.
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Верная мюсля - вот смотри "пацриота по рассчету" Беню трогать нельзя было пока он с помощью Привата держал в заложниках всю Украину, счас у рыжего отберут то чем он может шантажировать - а потом и его к Ефремову в одну камеру, шоб не скучал... А и для Бени там местечко пусть застолбит... Все ж вроде как за деоолигархизацию выступали - или таки "влада сажає патріотів"
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Надо вообще забрать у Ахметова Укртелеком.
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и у рашистов ,национализировать всех мобильных операторов
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Киевэнерго по Киеву рассылает платежки с требованием платить за горячую воду, которую не потребляли. Кличко в Киеве ничего не хочет контролировать.
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Юггик долю отжимает,сначала сигаретный бизнес труханул,теперь связь,кто следующий?Спешит Луцик,скоро в бега подаваться
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Сначало он трахнул сигаретный бизнес, потом сигаретный бизнес трахнул его, а точнее всех нас. Патамуша Юга ни за что не отвечает.
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Хлопці, це все понти. Толку з того, що луценко тряхонув цигарковий бізнес. Наш самий гуманний суд в світі вже повернув всі сигарети власнику. Точнісінько так буде і з акціями. Невже ви до сього часу не зрозуміли, що це все гра на публіку? Світовій спільноті сказати, що йде боротьба з олігархами, щоб отримати черговий транш і розікрасти його, а нам з вами - щоб на виборах проголосували за них, борців з олігархами. Тільки самого головного олігарха не чіпають. А пора. Міняти всіх потрібно від самого верху і до низу. Одне лиш питання - на кого міняти? Де взяти чесних, незаплямованих чиновників?
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В селах везде безлимитный интернет благодаря укртелекому, если его закроют, альтернативы нет, мобильный то херня, хоть и 3G.
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Если акции арестуют, могут и закрыть. ГПУ может закрыть.
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Просто вернут в собственность государства, если Ринат Амедов не заплатит стыренную часть стоимости акций.
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вообще только дурак может закрыть предприятие с таким потенциалом и охватом территорий, сети, это просто передел, кому-то надо так
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передел был раньше, когда Ахметка его украл за копейки
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когда разбазаривалось госмайно это был не передел, передел это когда между двумя финан. группами например если в этом масштабе
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злочина влада що творить забираэ в ахметова активи всы на майдан
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Щас тобі місцева публіка роскаже що ти "порохобот" Кто девушку кормит - тот ее и танцует Вони просто поки зайняті - облизують лабутени бахіні в сусудній гілці
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Уважаемый ЦЕНЗОР.
Вы пишете; "в марте 2011 года Фонд государственного имущества продал компании "ЕСУ" (Киев, дочерняя компания австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC) 92,79% акций "Укртелекома"
Почему сразу не написать "Фонд государственного имущества продал АХМЕТОВУ"
Кстати о птичках.
Все счета Укртелекома, а также зарплатные счета в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядку были в Сбербанке паРаши. В связи с ограничением деятельности Сбербанка в Украине все счета и зарплаты были ПРИНУДИТЕЛЬНО переведены в ... Альфа-Банк (паРаша)
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Злочынна влада прессует патрио...

А не! Всё ровно.
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А де твої статеві партнери Джамал і NNN - ви ж в любу тему Порошенка приплете
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Как там говорится про "Держи вора"!? По всему видно, ты лизунчик с МАХсимальными способностями.
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Тік, ти ці справи кидай. Порох - ПДРС. Все інше - є другорядним.
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А что там с запорожской электростанцией, которую при Януковиче Ахметов прихватизировал за бесценок.
И вообще крупная энергетика страны должна быть в руках государства, а не олигархов, это стратегическая отрасль.
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Да Ахмет при помощи Яценюка-Пышного уже державу надул. 10 лярдов гриваков в 2013 году и сейчас - оччень большая разница. И никто не поднимает вопроса о пене, процентах, неустойке и проч. С простого (маленького) украинца уже бы и шкуру содрали и с детьми за ипотеку на улицу выгнали. А тут... Свой парень! Показуха одна. И акции эти сейчас реально ничего не стоят, вдвое ниже номинала никто не берет, дивидентов скоро лет 10 как нет. Юля плохая и такая, и сякая. Но при ней акции были по 1.25 грн. и за сам телеком давали в разы больше серьезные компании.
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Киевэнерго в Киеве выкачивает деньги из киевлян, а потом идут гумконвои штаба Ахметова
на Донбасс. Получается ,что киевляне кормят сепаратистов ,а Ахметов для них бог.
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Что-то здесь не то. Ахметка у них священная корова. Они ей позволяют всё и охраняют. Укртелеком давно убыточный и не перспективный. Самое неудачное приобретение рыжего. Мутят что-то. Может доводят до банкротства и готовят к продаже. Или ещё что. Единственное в чём можно быть уверенным - они ему помогают. Как ? Увидим.
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Пользуются,пенсионеры и те у кого интернет ОГО,потому как нет другой альтернативы,.
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Я, один мой друг, сестра жены. Остальные, все кого я знал, отказались от стационарного телефона.
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Есть еще такие, которые радиоточкой платной пользуются. А стационарных телефонов очень много.
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"А тех кто будет мухлевать мы будем бить по морде. По наглой рыжей морде."
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Пора уже делать внутреннюю очистку-национализацию сворованного........
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Боюсь, без так называемой паРашкой "хунты" среднего командного состава ВСУ уже не обойтись. и чем быстрей, тем лучше, пок нацгвардию не просрали.
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Так им сукам и надо....и настигнет их кара сия-))))))))))
Не буду вдаваться в подробности,но контора еще те прохиндеи.
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Это нужно было умудрится продать акции, но денег так и не получить. И эта барыжнапя власть на всё это спокойно смотрела.
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Кто не получил?

Ринат получил, что хотел - Укртелеком. Янык тоже получил, что хотел - лавандос. Все.
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А Барыга куда с тремя Херпрокурорами смотрел ???????
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в марте 2011 года


Конфетюр тогда еще был кондитером на общественных началах, а генпрокурорами были люди, которые нынче не особо на камеры появляются.

А сейчас, как видишь, Конфетюр и его генпрокуроры таки шото делают. Или тебя такой вариант не устраивает?
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Меня не устраивает просто шоу. Потому, что Укртелеком в глубокой жопе. и его опять пытаются вытащить за счет государства. Рыжему таракану вернут деньги, которые он не платил, а держави всю в долгах компанию.
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- нужно было умудрится продать акции, но денег так и не получить. эта власть на всё это спокойно смотрела

- Ринат получил, что хотел - Укртелеком. Янык тоже получил, что хотел - лавандос. Все.

- А Барыга куда с тремя Херпрокурорами смотрел ?

- в марте 2011 года



А у меня сложилось впечатление, что тебя беспокоит совсем не счет государства и даже не суть данного вопроса.
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Чего ты решил что так. Я сам работаю в Укртелекоме в Одессе, наоборот он развивается вполне нормально, сейчас полным ходом идёт модернизация (тут орут про медные кабели, да их нещадно тырят, но много старых ещё из семедисятых годов, ташкентского выпуска, со временем 30-40 лет они уже отжили своё, поэтому идёт замена на оптику), ставятся оптиволоконные шкафы, к которым подходит оптика, а дальше медь и оптика, предоставляется интернет любой скорости по желанию клиента, только за последний год, оптикой обвязали Макдональдсы, АЗС Сокар, Окко, Вог, отделения Ощадбанков и др. клиентов. Зарплату получаем всегда вовремя как часы. Раньше гос-во просто тупо грабило компанию, изымала всю прибыль из кармана, ничего не развивалось. А сейчас наш интернет самый лучший, иду в Метро, Эпицентр расплачиваюсь карточкой транзакция идёт мгновенно, не ждёшь 10-15 секунд как в других магазинах, потому что укртелекомовская оптика. Не знаю как там всё было с продажей его, но сейчас состояние дел в Укртелекоме на порядок лучше чем было.
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У гудка по каждому предприятию нарушения в части неосуществлённого инвестирования и развития.
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Читаю журнал. Там написано що перелік груп технічно складних товарів затверджено (№ 231 від 16,03,2017) Він містить вісім груп товарів. Одна з них "група 84 - РЕАКТОРИ ЯДЕРНІ, котли,..." ХТО ЦЕ ПИШЕ?!!! Так що лафа закінчилась для тих хто приторговував ядерними реакторами. ))) Тепер все тільки через касу...
це я до того, що рівень знань законодавства нашими крючкотворців та всіляких гпу, СБУ і тд НУЛЬ! Посему, юристи ахметова раскатають в величезний млинець Югіка і ко
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и так 26 лет дерибана !,когда вы сцуки удавитесь !!!
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Коломойского потихоньку подвинули а вот и за Ахметиком дело пришло . Это конечно хорошо . но их нужно сажать в тюрьму пожизненно .
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Короче,всё до чего касается Ахметов,превращается в Донбац.Доказано наглядно.
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ну медь уже вырезали, профессионалов разогнали, дебилов в упраление понабирали.... обратно это все не вернешь.
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а абон плата не вырастет после ареста,а то,я уже их всех боюся
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко
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