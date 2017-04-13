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Теги: ВР (22392) депутат (2865)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кнопкодавство Бондаря, поместье Гальченко и Королевская перед ветеранами, - рабочий день ВР 13 апреля. ФОТОрепортаж

Сегодня ВР приняла порядка десяти законопроектов, среди которых "о рынке электроэнергии" и частных детективах, уволила главу Фонда госимущества Билоуса. также некоторые избранники были замечены в "кнопкодавстве".

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а рожы халёные !,им бля весело ! Деда Пиначета на них нету !
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Народ, начинайте с себя. Вся эта нечисть есть наше отражение.
1. КАКОВ НАРОД ТАКИЕ И БОЯРЕ;
2 КАКОВЫ САМИ, ТАКОВЫ И САНИ;
3. НЕЧЕГО ПЕНЯТЬ НА ЗЕРКАЛО, КОЛИ РОЖА КРИВА.
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Враги Украинского Народа , которые довели Народ до нищеты и продолжают этот геноцид .
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.. и вилкул с многоразовым букетом ГвАздик ))
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))) Кацапню до цього діла не підпуськають в принципі. Я таки навіть здивований.
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-bitfury-blockchain-idUSKBN17F0N2

Украина сотрудничала с глобальной технологической компанией Bitfury Group, чтобы предоставить широкий спектр правительственных данных на платформе блокчейнов, сообщил Рейтер главный исполнительный директор компании в проекте, который он назвал самым крупным в своем роде.
Компания Bitfury, блокчейн с офисами в США и за рубежом, предоставит свои услуги Украине, заявил в среду в среду генеральный директор компании Валерий Вавилов.
Блочная инициатива Украины подчеркивает растущую тенденцию среди правительств, которые приняли технологию для повышения эффективности и повышения прозрачности.
Blockchain - это книга транзакций, которая впервые появилась в качестве программного обеспечения, лежащего в основе бинчейна цифровой валюты. Она стала ключевой глобальной технологией как в государственном, так и в частном секторе, учитывая ее способность постоянно фиксировать и отслеживать активы или транзакции во всех отраслях.
Как ожидается, Украина и Битфури подпишут меморандум о взаимопонимании в четверг, сказал Вавилов.
Хотя Вавилов сказал, что он не может оценить стоимость проекта, он сказал, что это была самая крупная сделка с блок-чином правительства до сих пор. Это включает в себя передачу всех электронных правительственных данных Украины на платформу блокчейнов.
«Безопасная государственная система, построенная на блокчейне, может обеспечить миллиарды долларов активов и оказать значительное социальное и экономическое воздействие во всем мире, обратившись к необходимости прозрачности и отчетности», - сказал Вавилов.
Есть другие страны, которые начали программы блокчейнов, но они менее масштабны по охвату одного или двух секторов, таких как названия земель и недвижимость. Страны, которые начали программы блокчейнов, включают Швецию, Эстонию и Грузию.
«Это соглашение приведет к созданию совершенно новой экосистемы для государственных проектов, основанных на технологии блокчейнов в Украине», - сказал в ответ по электронной почте ответ на вопросы агентства Reuters Александр Рыженко, глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины.
«Наша цель ясна и амбициозна - мы хотим превратить Украину в одну из ведущих в мире блокчейн».
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Дело Украины с Bitfury начнется с пилотного проекта по внедрению блокчейна в цифровую платформу страны. Вавилов отметил, что в пилотном проекте рассматриваются регионы, государственные службы, социальное обеспечение, здравоохранение и энергетика.
Как только пилот будет завершен, программа блокчейнов будет распространена во всех областях, включая кибер-безопасность.
Это второй блок-проект правительства Битфури. В апреле прошлого года Битфури подписал соглашение с Грузией о проведении эксперимента по регистрации первого титула на землю с привязкой к блокам.
(Репортаж Гертруды Чавес-Дрейфус, Ре
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"свободовец" Олег Осуховский и Татьяна Бахтеева (оппоблок)


Прям пламень бунта и хлад стабильности в одном стакане. Кто бы мог подумать...
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Не туда США свою мощнейшую бомбочку кинули, ох не туда... эти гниды хуже игил
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У Королевской обогатительную фабрику отобрали, а она ни в одном глазу, как пришло так и ушло.
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Да они так запаковались что на их жизнь хватит .А это плохо . Нужно вылавливаать и пожизненно в тюрьму бить и чтоб работали и так каждый день.
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Противно смотреть, большинство лиц какие-то не украинские.
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посмотрели?!
больше не будем избирать это г-но в парламент Украины?!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКнопкодавство Бондаря, поместье Гальченко и Королевская перед ветеранами, - рабочий день ВР 13 апреля. ФОТОрепортаж
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