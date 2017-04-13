Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков

Герхард
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, Переворот Сознания
, Sash Fart b42abe58
, Роман Иванович 88d29025
, marina marinina
, Ali Hasan
, Игорь Литвинюк
, хахахаха
, Грышка Распутный 2
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, ГАБРИЭЛЬ
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, Volodja2911
, vassa0103
, Vlad1606
, Serg Sergeev
, Alexander Frank
, Cтарий Кінь
, Кирилл Лещенко
, CTEPX
, Планка Упала
, Яукр
, Виктор Шмидт
, Igor L
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, ahuhu
, HermitAlex
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, Иван Потехин
, Alexandr Slavich
, НацЕг
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, soren
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, Who is Who
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, Іван Богун e741e060
, DEDALiu
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, Sergii Ustim
, Мальчик в трусиках
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, Yurii Sliusarchuk
, Саша777
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, Веселий сумчанин
, три - пятнадцать
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, Тарас Шевченко 248b4f48
, Славик Шустрик
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, Gosha343
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, Mora Zfayfer
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, busny
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, України вірний ж-д
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, E. Efremova
, Андрей 8ea0c43a
, vokvok
, Lvbnhj
, delo delo
, Lev Zawago
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, Ольга Мартынюк b6557456
, Alex Korn 4148a992
, Yaroslav Vinnitsa
, Fox 1 b13bec2b
, Геракл Платонович
, Игорь Карпушин
, Разсмеши смешного
, cthutq dfcz
, Vladimir Kalashnikov
, свободный человек b4fbfe90
, alex tem
, La Figa56 ab2ed38e
, Речь Брежнева
, Sharl
, Андрей Лавриненко
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Герхард, Alex Fox d0f2c2f7, Филипп Филиппович Преображенск, Люцифер, Ali Hasan, Яукр, Alexander Frank, ГАБРИЭЛЬ, Senator S 01a656ec, Igor L, HermitAlex, Kirim Ukrainali, Sergii Ustim, vassa0103, Мальчик в трусиках, Ksenia VB, буков, kelman muksat, Vlad1606, Alexandr Slavich, Volodja2911, Все тот же Ярослав Днепр, Грышка Распутный 2, Colt, Мабон, Alexx Lexton, Genadiy Gena, Саша777, Планка Упала, svetozar, Frol Fedoroff, vera Rom, три - пятнадцать, Путлер Капут, soren, Володимир Горбатько, Славик Шустрик, spel 68dbbe31, 5 копійок, Гыг с Вами, Lucretia Black, НацЕг, rahr, Панас Рудченко, Шимус, Тарас Шевченко 248b4f48, Алексей Украинец a7b7c4cd, комэск Титаренко, Александр 73, DEDALiu, Оксана Тесленко, busny, Lev Zawago, Привет, Игорь Карпушин, Italian, свободный человек b4fbfe90, Кирилл Лещенко, Василь Медвідь, SergTranscarpathian
Всего на сайте: 203 писателя
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- мордор называется. 1/6 суши Земли.
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Славних дэдовоэвалів правнуки-дібіли.
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России предложили одуматься.. но в очередной раз наткнулись на бетонную стену
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А вот ультиматумы сопровождают.
После предложений совет безопасности срочно не собирают.
А вот после ультиматумов собирают.
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Всегда удивительное превращение вчерашних критиков, которые "получив по соплям" вдруг становятся чуткими и податливыми, и не перестают демонстрировать своему обидчику свою преданность отвратительной подхалимской улыбкой.
Не знаю как далеко надо ходить, чтобы объяснить, что психология холуев и челяди, которая является частью философии "русского мира", настолько укоренилась в умах российской элиты, что они даже на камеру спрятать ее не способны. Так она и лезет из них.
Вы только посмотрите на эту подхалимскую улыбку Лаврова! Нет - она не отображает искренней радости. Он не делает одолжение американскому гостю. Это улыбка побитой собаки, которая пускай и дальше боится своего хозяина, но увидев куда более сильного противника подсознательно испытывает к нему искреннюю привязанность и столь же искренне выражает желание прислуживать ему!
Вспомните риторику российских СМИ накануне приезда Тиллерсона в Москву?
Еще в воскресенье вы могли услышать: "Рекс лает, Россия идет". Но уже в среду же, после встречи Тилларсона с Путиным, на которой последний был вынужден согласиться на все условия выставленные России правительством США. Вдруг! Неожиданно для всех риторика сменилась!
Уже никто не говорит про "лающего Рекса"
Тиллерсон говорит, что время Асада подошло к концу, а Лавров машет остатками гривы и задористо ржет, на том уровне громкости, которую позволяет статус встречи.
И никто не говорит, что Путин сдал Сирию и Асада. Просто все понимают, что она даже наверное в Ростов не переедет... Максимум в Тегеран. И то, если его не грохнут по дороге.
Но не только от Сирии отказался Путин. Похоже была еще решена судьба и КНДР.
Белый дом поставил Путина перед фактом, что намерен остановить Северную Корею военными средствами.
И похоже Путин опять "включил заднюю" и сдал Ына также как и Асада.
Неплохое начало, я считаю. Если все будет продолжаться в том же духе, то уже к осени с России снимут санкции. В виду того, что Россия освободит Крым и Восточную Украину.
Ну, а такие холуи как Лавров и Захарова во всю глотку будут "топить" за Трампа, ибо у них как у животных тяга к тем, кто способен их обидеть, а также ненависть и презрение к тем, кого способны укусить они.
Oleg Cheslavsky
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"Меня вчера вы**али по полной и во все отверстия. Как мы после этого будем жить дальше? Как мы после такого будем жить дальше, Я ВАС СПРАШИВАЮ?!!!"
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Во всем этом важно отметить еще одну важную деталь, которая напрочь отсутствовала при администрации Обамы. Похоже на то, что внешнюю политику США стали активно формировать военные. Понятно, что Госдеп никуда не делся и является основным игроком во внешней политике, но Пентагон впервые, за долгое время, включен в большую игру и теперь ситуация будет наполняться совсем другим смыслом.
Республиканцы, получившие большинство в обеих палатах парламента, президента и все ключевые государственные посты, играют по своим правилам и когда они играют в полную силу, противникам лучше уходить в сторону, ибо кроме разрушения и поражения, они ничего не получат.
Между прочим, союзники тоже почувствовали новый стиль работы администрации США. И Трамп, и Тиллерсон задавали один и тот же вопрос: Почему Штаты должны заносить за ними хвосты по Украине и Сирии?
Это - хороший ответ, ибо неверные сигналы, которые посылались из Берлина и Парижа в Москву, дали Путину основания полагать, что его действия если не одобряют, то не осуждают. Когда фрау Меркель с ужасом констатировала факт пребывания Путина в параллельной реальности, ей бы следовало задуматься над тем, что она хорошо приложила руку к ее созданию.
Такой предварительный итог мы можем подвести по окончании визита Тиллерсона в Москву, но очевидно то, что грядут большие перемены во всем.
anti-colorados
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