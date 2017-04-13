EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(594278)
  1793  36
Теги: Песков (675) Путин (23627) Россия (69924) США (12358)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России положение дел в Сирии, а также в этой связи перспективы развития российско-американских отношений.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Совбез, паходу, сказал, што развеялись последние сомнения и Трамп таки чмо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Из какой они все палаты?
- мордор называется. 1/6 суши Земли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После развала Совка нерушимого там и 1/7 не осталось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перефразируя Шевченко:
Славних дэдовоэвалів правнуки-дібіли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит Тиллерсон таки нагнул хуйла....и не слабо так нагнул раз он СБ созвал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стал бы Тиллерсон вхолостую гонять тысячи километров туда-сюда: нагнул, конечно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будущее ваших отношений будут решать штаты,но вы обсуждайте,чего уж...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гаврила говорил с совбезом.Гаврилу Трампушка нагнул.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Визит был ни о чём..
России предложили одуматься.. но в очередной раз наткнулись на бетонную стену
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предложения обычно не сопровождают ракетными ударами по союзникам.
А вот ультиматумы сопровождают.
После предложений совет безопасности срочно не собирают.
А вот после ультиматумов собирают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло на Совбезе россосии демонстрирует результат переговоров с Ти-Рексом.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо там обсуждать ,вазелином надо вате запасаться ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подхалимаж как форма политической культуры России


Всегда удивительное превращение вчерашних критиков, которые "получив по соплям" вдруг становятся чуткими и податливыми, и не перестают демонстрировать своему обидчику свою преданность отвратительной подхалимской улыбкой.
Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 7624
Не знаю как далеко надо ходить, чтобы объяснить, что психология холуев и челяди, которая является частью философии "русского мира", настолько укоренилась в умах российской элиты, что они даже на камеру спрятать ее не способны. Так она и лезет из них.

Вы только посмотрите на эту подхалимскую улыбку Лаврова! Нет - она не отображает искренней радости. Он не делает одолжение американскому гостю. Это улыбка побитой собаки, которая пускай и дальше боится своего хозяина, но увидев куда более сильного противника подсознательно испытывает к нему искреннюю привязанность и столь же искренне выражает желание прислуживать ему!

Вспомните риторику российских СМИ накануне приезда Тиллерсона в Москву?

Еще в воскресенье вы могли услышать: "Рекс лает, Россия идет". Но уже в среду же, после встречи Тилларсона с Путиным, на которой последний был вынужден согласиться на все условия выставленные России правительством США. Вдруг! Неожиданно для всех риторика сменилась!

Уже никто не говорит про "лающего Рекса"

Тиллерсон говорит, что время Асада подошло к концу, а Лавров машет остатками гривы и задористо ржет, на том уровне громкости, которую позволяет статус встречи.

И никто не говорит, что Путин сдал Сирию и Асада. Просто все понимают, что она даже наверное в Ростов не переедет... Максимум в Тегеран. И то, если его не грохнут по дороге.

Но не только от Сирии отказался Путин. Похоже была еще решена судьба и КНДР.

Белый дом поставил Путина перед фактом, что намерен остановить Северную Корею военными средствами.

И похоже Путин опять "включил заднюю" и сдал Ына также как и Асада.

Неплохое начало, я считаю. Если все будет продолжаться в том же духе, то уже к осени с России снимут санкции. В виду того, что Россия освободит Крым и Восточную Украину.

Ну, а такие холуи как Лавров и Захарова во всю глотку будут "топить" за Трампа, ибо у них как у животных тяга к тем, кто способен их обидеть, а также ненависть и презрение к тем, кого способны укусить они.

Oleg Cheslavsky
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин обсудил с совбезом запасы вазелина и программу его импортозамещения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не там думают как изменить кривизну земли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше бы с психиатром обсудил свои "отношения с США" - толку однозначно больше было бы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для чего украинцам внутренние дела россии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин:
"Меня вчера вы**али по полной и во все отверстия. Как мы после этого будем жить дальше? Как мы после такого будем жить дальше, Я ВАС СПРАШИВАЮ?!!!"

 показать весь комментарий
Ответить
 
Путину и его шайке указали место, без права обжалования и выбора.

Во всем этом важно отметить еще одну важную деталь, которая напрочь отсутствовала при администрации Обамы. Похоже на то, что внешнюю политику США стали активно формировать военные. Понятно, что Госдеп никуда не делся и является основным игроком во внешней политике, но Пентагон впервые, за долгое время, включен в большую игру и теперь ситуация будет наполняться совсем другим смыслом.

Республиканцы, получившие большинство в обеих палатах парламента, президента и все ключевые государственные посты, играют по своим правилам и когда они играют в полную силу, противникам лучше уходить в сторону, ибо кроме разрушения и поражения, они ничего не получат.

Между прочим, союзники тоже почувствовали новый стиль работы администрации США. И Трамп, и Тиллерсон задавали один и тот же вопрос: Почему Штаты должны заносить за ними хвосты по Украине и Сирии?

Это - хороший ответ, ибо неверные сигналы, которые посылались из Берлина и Парижа в Москву, дали Путину основания полагать, что его действия если не одобряют, то не осуждают. Когда фрау Меркель с ужасом констатировала факт пребывания Путина в параллельной реальности, ей бы следовало задуматься над тем, что она хорошо приложила руку к ее созданию.

Такой предварительный итог мы можем подвести по окончании визита Тиллерсона в Москву, но очевидно то, что грядут большие перемены во всем.

anti-colorados
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПутин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Герхард, Alex Fox d0f2c2f7, Филипп Филиппович Преображенск, Люцифер, Ali Hasan, Яукр, Alexander Frank, ГАБРИЭЛЬ, Senator S 01a656ec, Igor L, HermitAlex, Kirim Ukrainali, Sergii Ustim, vassa0103, Мальчик в трусиках, Ksenia VB, буков, kelman muksat, Vlad1606, Alexandr Slavich, Volodja2911, Все тот же Ярослав Днепр, Грышка Распутный 2, Colt, Мабон, Alexx Lexton, Genadiy Gena, Саша777, Планка Упала, svetozar, Frol Fedoroff, vera Rom, три - пятнадцать, Путлер Капут, soren, Володимир Горбатько, Славик Шустрик, spel 68dbbe31, 5 копійок, Гыг с Вами, Lucretia Black, НацЕг, rahr, Панас Рудченко, Шимус, Тарас Шевченко 248b4f48, Алексей Украинец a7b7c4cd, комэск Титаренко, Александр 73, DEDALiu, Оксана Тесленко, busny, Lev Zawago, Привет, Игорь Карпушин, Italian, свободный человек b4fbfe90, Кирилл Лещенко, Василь Медвідь, SergTranscarpathian
 Всего на сайте: 203 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти