Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК

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Две новости рядом.
В Крыму проходят обыски и задержания за проукраинскую позицию.
В Крыму ждут украинских туристов.
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"ДТЭК Крымэнерго", входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, начала процедуру разрешения инвестспора по соглашению о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении компании. Если спор не будет разрешен путем переговоров, "ДТЭК Крымэнерго" передаст его на рассмотрение в международный арбитраж, отмечается в сообщении, пишут Ведомости.
Основные владельцы "Крымэнерго" - ДТЭК (57,49%) и правительство Украины (25% плюс 1 акция). В мае 2012 года Фонд госимущества Украины продал ДТЭК 45% акций "Крымэнерго" за 256,1 млн гривен (30,7 млн долларов). Всего на концентрацию своего нынешнего пакета "Крымэнерго" ДТЭК потратил менее 40 млн долларов.
В инвестспоре обычно рассматривается требование инвестора к государству о защите инвестиций на территории этого государства, говорит партнер BGP Ligitation Александр Ванеев. Требование может сводиться к взысканию убытков в виде утраты имущества или недополученной прибыли в результате действий государства, рассказывает он.
Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков "ДТЭК Крымэнерго" может составить более $500 млн, оценивает ДТЭК. Компания была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивала более 80% поставок на полуострове. Тарифы в Крыму до 2014 года были завышены, возможно, компания в расчетах учитывала именно эти оценки, допускает директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
ДТЭК - крупнейший энергохолдинг Украины, он владеет станциями мощностью более 17 ГВт, а также четырьмя компаниями по передаче электроэнергии в Крыму. После присоединения Крыма к России "ДТЭК Крымэнерго" работала в новых условиях почти год, а в январе 2015 г. была национализирована. "С момента незаконного захвата мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии", - приводятся в сообщении слова и. о. гендиректора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
Представитель "Крымэнерго" переадресовал вопрос в Минтопэнерго Крыма, там на запрос не ответили. Представитель Минэнерго сказал, что вопрос находится в ведении МИДа, получить его комментарии не удалось.
Документ, на который ссылается ДТЭК, не исключает экспроприации имущества, но устанавливает условие - компенсация в размере рыночной стоимости объекта, говорит управляющий партнер компании "Юрпартнеръ" Антон Толмачев. Но есть очень сложный нюанс, отмечает он: по международному законодательству защищаются инвестиции на территории договаривающихся сторон, но принадлежность Крыма судами, уполномоченными рассматривать такие споры (например, стокгольмский арбитраж), не подтверждена. Чтобы этот конфликт перешел в разряд инвестиционных споров, нужно, чтобы Крым был признан частью России, заключает Толмачев.
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фу его.
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Коктебель уже приближается.
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Надежда только на иностранца, который не вымазан одним говном с этой агентурой....
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