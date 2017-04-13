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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (19484) обыск (1052) прокуратура (2807) Россия (69924) дипломаты (191) Артеменко_Андрей (53)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Василия Филипчука по делу депутата Верховной Рады Андрея Артеменко (внефракционный) о плане передачи Крыма в аренду России.

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все как то долго натянуто... уже в иных условиях 40 дней бы отметили... а тут мудиловодством занимаются..
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Таких Артеменко только в Верховной Раде человек 50 наберётся .
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Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 386МинПанд‏ @crimeapanda 2 год.2 години томуБільше

Две новости рядом.
В Крыму проходят обыски и задержания за проукраинскую позицию.
В Крыму ждут украинских туристов.
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Ринат Ахметов хочет получить от России за "Крымэнерго" 500 млн долларов, хотя сам заплатил 40 миллионов

"ДТЭК Крымэнерго", входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, начала процедуру разрешения инвестспора по соглашению о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении компании. Если спор не будет разрешен путем переговоров, "ДТЭК Крымэнерго" передаст его на рассмотрение в международный арбитраж, отмечается в сообщении, пишут Ведомости.
Основные владельцы "Крымэнерго" - ДТЭК (57,49%) и правительство Украины (25% плюс 1 акция). В мае 2012 года Фонд госимущества Украины продал ДТЭК 45% акций "Крымэнерго" за 256,1 млн гривен (30,7 млн долларов). Всего на концентрацию своего нынешнего пакета "Крымэнерго" ДТЭК потратил менее 40 млн долларов.
В инвестспоре обычно рассматривается требование инвестора к государству о защите инвестиций на территории этого государства, говорит партнер BGP Ligitation Александр Ванеев. Требование может сводиться к взысканию убытков в виде утраты имущества или недополученной прибыли в результате действий государства, рассказывает он.
Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков "ДТЭК Крымэнерго" может составить более $500 млн, оценивает ДТЭК. Компания была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивала более 80% поставок на полуострове. Тарифы в Крыму до 2014 года были завышены, возможно, компания в расчетах учитывала именно эти оценки, допускает директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
ДТЭК - крупнейший энергохолдинг Украины, он владеет станциями мощностью более 17 ГВт, а также четырьмя компаниями по передаче электроэнергии в Крыму. После присоединения Крыма к России "ДТЭК Крымэнерго" работала в новых условиях почти год, а в январе 2015 г. была национализирована. "С момента незаконного захвата мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии", - приводятся в сообщении слова и. о. гендиректора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
Представитель "Крымэнерго" переадресовал вопрос в Минтопэнерго Крыма, там на запрос не ответили. Представитель Минэнерго сказал, что вопрос находится в ведении МИДа, получить его комментарии не удалось.
Документ, на который ссылается ДТЭК, не исключает экспроприации имущества, но устанавливает условие - компенсация в размере рыночной стоимости объекта, говорит управляющий партнер компании "Юрпартнеръ" Антон Толмачев. Но есть очень сложный нюанс, отмечает он: по международному законодательству защищаются инвестиции на территории договаривающихся сторон, но принадлежность Крыма судами, уполномоченными рассматривать такие споры (например, стокгольмский арбитраж), не подтверждена. Чтобы этот конфликт перешел в разряд инвестиционных споров, нужно, чтобы Крым был признан частью России, заключает Толмачев.
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Там еще к филипчуку в компанию есть мерзопакостный сепар волошин (кажись),тоже был спикером в МИДе и на канале рабиновича.
фу его.
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У Кучмы обыск надо проводить - он первым догадался сдать Крым в аренду в 1996 году.
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А в крымНаше сейчас хорошо. Вот только довалить то, что укрофожизды понастроили - и вообще будет, как в родной говени.

Коктебель уже приближается.
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1964
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Выслать этого Артеменко в Крым и через линию оккупации гнать его подсрачниками. Там пускай пропагандирует свои планы.
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Так в чем преступление этого фраера? Турчинов в открытую просрал Крым и Донбасс и он герой...
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Как бы не интересует Турчинов, но про "просрал" гавно информация. Просрали такие граждане как вы.
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Без соотвествующего закона о деКГБизации - страну от агентуры не очистить. Еще долго нам будут компасировать мозги разные Медведчуки, Шуфричи, Суркисы, Бойки, Рабиновичи, Гончаренки, Лавриновичи, Поршенки, Кононенки, Киваловы, КостЭнки, Коновалюки, Волги, Деркачи, Охендовские, Герман-Стецив, Сусловых, Муженки и им подобные "бойцы невидимого фронта" от КГБ...
Надежда только на иностранца, который не вымазан одним говном с этой агентурой....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПравоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК
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