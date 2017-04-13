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 Форум Украины(594278)
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Теги: ФГИ (474) Билоус (41)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Рада уволила главу Фонда госимущества Билоуса

В Верховной Раде принято Постановление "Об увольнении Белоуса И.О. с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины"

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Сегодня, 13 апреля, фракции «Самопомич», «Батькивщина» и группа «Свобода» озвучили с трибуны Верховной Рады совместное заявление, в котором перечислили требования к барыжно-олигархической коалиции «Роттердам плюс» имени Порошенко.
С данным заявлением выступил внефракционный нардеп Виктор Чумак.
Он озвучил требование срочно поставить на голосование законопроект 2278 относительно импичмента президенту.
По словам Чумака, партии, когда шли на выборы в Раду, дали ряд обещаний относительно политической реформы в Украины, но уже долгое время их не выполняют.
В связи с этим группа депутатов, к которым присоединились также представители партий «Демократический альянс», «Демократический контроль» и «Воля», призвала парламент и президента посодействовать тому, чтобы уже в мае были поставлены на голосование следующие законопроекты:
- №2278 о временной следственной комиссии для устранения президента с поста в порядке импичмента;
- №1068-1 и 1068-2 о выборах народных депутатов по пропорциональной системе с открытыми списками;
- №1776 о внесении изменений в Конституцию в части отмены неприкосновенности депутатов и судей;
- №5487 о внесении изменений в некоторые законы относительно неприкосновенности депутата;
Также депутаты требуют рассмотреть в Раде внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения коррупции и конфликта интересов в деятельности лиц, занимающих публичные и политические должности, и новый законопроект о референдуме.
«В противном случае мы все сохраняем за собой право на акции прямого действия», - пригрозил Чумак.
В частности, проект закона №2278 должен законодательно урегулировать правовой статус, полномочия и организационные основы деятельности специальной временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента.
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сегодня сбила бабцю на троещине своей сестрой на деповской машине...
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Точнее будет не савченко створила,а савченко створили политычну парти.
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27 February 2015

Объединенные Арабские Эмираты не заключали договоров о поставках оружия в Украину.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны по военным вопросам Фарис Аль Мазруи, сообщает пресс-служба арабского МИД.В свою очередь сам Порошенко сообщил, что стороны «заключили и определили сроки поставки для украинских Вооруженных Сил необходимых оборонительных средств».
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Дополню чуток - За 2016 год, количество украинских поставок военной продукции в Россию увеличилось на 72% и значительно превысило соответствующие показатели времен Януковича. (читать: Украина увеличила продажу вооружения в РФ )
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Звільнила та й усе?
**
Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(повністю: Торжество безумства )

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Провести аудит і притягнути до відповідальності.
Хоча з ОПЗ він тягнув як міг, мабуть за те і "пішов", як то кажуть не справився
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРада уволила главу Фонда госимущества Билоуса
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