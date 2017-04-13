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интересно что там с абонплатой
только для чп-шников, физиков не тронут?
или протащат как с газом хотели
пользуешься, на пользуешься, а всё равно должен
геноцид реальный
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хоть куй себе отруби, все равно должен будешь
поэтому вариантов два , запад и восток
нация генетических терпил, и такая оказывается бывает
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1. Пеца Липецкий и все его гнусное семейство.
2. Вова Пупырь и его семейство.
3. Садонемичь в полном составе.
4. Все предатели-дупутаты, голосовавшие за этот людоедский закон.
5. Все барыги, пасущиеся на энергетическом секторе со всеми их родственниками.
6. 54,7% политических идиотов, позводившие всем, перечисленным в п 1; 2; 3; 4; 5 безнаказанно грабить самих себя и тех, кто НЕ ГОЛОСОВАЛ за ВРАГА Украины Пецю Порошенко.
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Вот тут сказано про все соевые "блага", которые принесет этот людоедский закон для рядовых потребителей электроэнергии.
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ЩЕ Землю віддайте ЗЛОДІЯМ .. шоби Діти і Онуки ПРОКЛЯЛИ .. це тупе "гонорове" тупориле СТАДО баранів ...
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А теперь любой винницкий выкормышь , будет без НКРЕ назначать свою цену, и отключать по желанию, а также разрешили банкам самостоятельно забирать деньги с вашего счёта, или имущество в дальнейшем. За провода теперь будем платить!
и за каждый отдельно от их сечения, и возможности максимального потребления, обонплату! Поздравляю с новыми рекитирами!
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9 хв. ·
род газом. то надо его удавить электропроводом.
И я вам скажу: это не кончится никогда. Пока мы живы, эти сволочи будут нас уничтожать. Медленно но верно. Как маньяки уничтожают свою жертву.
Сейчас Ирина Луценко брифинг давала.
Диалог.
Журналистка: "Пані Ірино. Прокоментуйте будь ласка цю абонплату за постачання єлектроєнергії, про яку ви щойно сказали"
Прокуроровна: "Слухайте, а давайте зараз краще подумаємо, що завдяки договору Тимошенко, укладанному їю в 2009 році, кожна людина, навіть ще ненародженна, повинна державі 1800 долларів США. Ви це розумієте?"
Журналистка: "Ні. За цю абонплату, що ви пропонуєте ввести за дроти давайте поговоримо"
Прокуроровна: "Слухайте. Ось цей договір було укладано по принципу- Бери, або плати. Зараз іде в Стокгольмі арбітраж. Розумієте, на що вас всіх підставила Тимошенко?"
Журналістка: "Пані Ірино. Все ж таки за дроти. Про абонплату розкажіть"
Прокуроровна: "Що хочу сказати. Ви пам"ятаєте, як пан Вовк ввів абонплату за постачання газу? Так ось. Це було дуже своєчасно зроблено. Але такі, як Тимошенкою яка уклала договір в 2009 році....."
Журналістка: "Пані Луценко. Тоді скажіть, на скількі збільшиться цена на єлектроєнергію."
Прокуророрвна: "Ви що?! Нічого не сбільшиться. Ті, хто буде перекуповувати електроєнергію в постачальника, буде регулювати абонплату. Сам. На нього Держава не повинна тиснути. Не має права. Але буде слідкувати, щоб не було перевищення повноважень. Має право. Таке, як було, кошли Тимошенко укладала договір про газ. Пам"ятаєте цю ганебну норму- Бери, або плати? Тепер кожна, навіть ненародженна дитина........"
Журналістка: "А з чого буде складатися ціна?
Прокуроровна: "Ну, розумієте, це буде змішуватись атомна, гідро і теплова єнергетика. То- сьо, Потім перекупники будуть скуповувати, хто за скількі. Потім будуть пропонувати родинам і споживачам. Хто за скількі. Це не так, як Тимошенко той газ по 450 доларів взяла, а тепер ми всі повинні...."...............
.............................................................................
Короче, Остапа понесло. Лишь бы кум кума был доволен.
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..ції з мінстець ЗАБУЛИ .. все документується ідентиіфкується ... Суд Людський і Божий впереді ...
Щановні і Дорогі Українці - ПОВНА обструкція цим тролям - УБЛЮДКАМ і ІГНОР
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Ринок електроенергії, на його думку, - це якщо і далі зберігати контроль над енергорозподільними мережами, що є природніми монополіями, тих самих 7 приватних осіб що й зараз - але між ними та населенням утворити кілька компаній-прокладок. Населення, таким чином, не сплачуватиме за енергію безпосередньо олігарху - а зможе вільно обрати одну з таких компаній, які робитимуть це за нього - та платити їй.
А раз в населення є вільний вибір кому безпосередньо сплачувати за енергію - то от значить є і ринок.
Для довідки: в усіх розвинених країнах світу енергомережі в державній або комунальній власності. Можуть бути і в приватній - але тоді це сотні тисяч співвласників і жорсткий антимонопольний контроль.
Питання: депутат від "Самопомочі" Підлисецький - дегенерат чи політична проститутка?
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