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Материалы по теме:  Отставка Гонтаревой
Теги: НБУ (4239) отставка (2291) Порошенко (12700) Гонтарева (641)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"

Глава Национального банка Валерия Гонтарева обсудила с Президентом Петром Порошенко кандидатуру своего преемника.

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я ставлю на преемника-Яценюка.
Будет очередной договорняк для большинства в ВР по разным ништякам типа продажи народной земли за копейки, вывоз всех лесов и ископаемых заграницу и и все такое, чтобы МВФ больше бабок в долг давали и народу было хорошо
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оно ему нахрен не надо, будет вечный в.о Смолий, Рада никого не примет...
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Приемника, на принципах престолонаследия. Теперь пока не вымрут дети и внуки мы не сможем никого переназначит. Сколько у однотурового личинок, кто помнит.
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Тем не менее при пасичнике была самая стабильная украинская валюта меду прочим...
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гройсман смог бы
но ему некогда, он дороги строит
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И наклейки клеит на доступные лекарства...........
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Шоколадная банда передаёт по наследству очень прибыльные должности.
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мадам , обычно у держателей общака делают ревизию, а уж потом или вечный покой, или достойный пенсион ........ не провезти аудит денюшки в такой конторе, чоколады вы что вообще оборзели?
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Утверждаю! тхир - хохол!
Пряздрявляю!
Скажи приятно?
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не только приятно

я вообще горжусь этим словом после 2014
хохол звучит гордо
не то что жид или кацап
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умно,гэбнявый,умно...как для кацапырлы-так ваще высший пилотаж
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ну и нафига ты мне эту агитку толика мостового суешь?он уже возместил ущерб ВСУ за время своего командования?
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Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"

Чёт звучит как - то... как - то так.....
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Сорри, занят чуханием затылка... шоб потом фаберже не чухать.....
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что матиос, что его жена имеют вид недоразвитых упырей
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настоящий прокурор и должен таким быть
чтобы все боялись (вспомни товарища Берию)
посмотришь, будет следующим генеральным
если петр алексеевич досидит до этого времени
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жопа награбилась и в отставку, полоскать манду лысую в бассейне с шампанским
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мабуть не може дочекатися, коли вже втече на якісь теплі острови

Декларація Порошенка за 2016 рік - 366 тисяч гривень зарплати. А його загальний дохід склав більше 12 млн гривень.
Володимир Гройсман подав е-декларацію за 2016 рік: сумарний дохід склав понад 15 мільйонів гривень
Гонтарева показала 57 млн гривень у декларації

Більшу частину доходу в минулому році Валерія Гонтарева отримала від продажу частки в ICU Holdings Limited - 52,57 млн гривень, відсотки за вкладом в Укрексімбанку - 2,37 млн гривень. Зарплата глави НБУ склала 1,97 млн гривень.
У розділ Витрати Декларації глава Національного банку України внесла відомості з оплати за навчання сина в розмірі 1 205 849 гривень.
У 2016 році члени сім'ї Валерії Гонтаревої придбали у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль марки Mercedes Benz 2008 року випуску, а також офісне приміщення площею 68,7 кв. м.
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любі друзі" президента типа Вовка, Гонтарєвої вже так себе дискредитували, що навіть найкраща кандидатура викликає негатив...
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вот оно как оказывается.
это не народ нанимает на должность эффективного менеджера, который отрабатывает свою зарплату.
это у нас "преемник" блеать называется! Передача трона. Хлебного места. Кормушки.
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Мода на приемника возвращается ,рошен эволюционировал в монархию .
Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника" - Цензор.НЕТ 7960
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У барыги головная боль главное приемника правильного назначить неправильный еще начнет лопатить и можно загреметь под фанфары...
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Ничё , на крайняк своего Лёшика , сыночка, назначит.
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в день отставки гонтаревой некоторые люди написали хвалебные посты в честь гонтаревой.
самым распиареннным постом была статья сергея фурсы.
смотрим где он работает - Dragon Capital.
https://www.facebook.com/sergey.fursa
как можно увидеть на их сайте - это компания связана с фондом сороса.
http://www.dragon-capital.com/ru/institutional_investors/priamye_investicii.html
также за гонтареву в день отставки сильно выступал валерий пекарь - который работает в гражданской платформе "Нова Країна", финансируемой фондом сороса "Відродження".
https://www.facebook.com/valerii.pekar
также отметился на защите гонтаревой тарас козак, который тоже работает в "Громадянська Платформа Нова Країна"
https://www.facebook.com/t.m.kozak

также на портале "новое время" в день отставки вышло несколько статей в защиту валерии алексеевны.
http://nv.ua/ukr/opinion/boyarchuk/shcho-vdalosja-zrobiti-gontarevij-956383.html
http://nv.ua/opinion/fursa/pochemu-ja-hochu-skazat-gontarevoj-spasibo-954891.html
как исвестно портал "новое время" финаснируется Томашом Фиала, директором компании Dragon Capital.

как видим гонтареву защищает только инвестиционная компания сороса, информационный портал сороса и грантоеды сороса с ГП "Нова Країна"

чем то она была очень полезной старому миллиардеру. может быть скупали залоговое имущество банков по дешевке.
сорос также известен своими играми на понижении и повышении курсов нацвалют.

Гонтарева обваливала гривну чтобы ТНК могли подешевке скупить украинские активы и зайти в Украину на дешевую рабочую силу.
https://www.youtube.com/watch?v=jXndXMaZF80
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Здесь спешить не нужно. Вначале необходимо разобраться с деятельностью Гонтаревой, с искусственным обесцениванием Национальной валюты Украины, с нанесенным материальным ущербом, с подрывом доверия к Национальному банку, к государству Украина, а лишь после назначать нового руководителя
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Как это спешить не нужно , "клиент уезжает, гипс снимают.."
Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника" - Цензор.НЕТ 4403
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Мы обсуждали это с Президентом 3 месяца. Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника,который продолжит пополнять счета офшоренкив.,,,
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Приемник это что то . Рошен прогрессирует в своём безумстве .

И когда коронация нового главы НБУ ?
Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника" - Цензор.НЕТ 827
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"
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