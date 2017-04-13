Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"

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Будет очередной договорняк для большинства в ВР по разным ништякам типа продажи народной земли за копейки, вывоз всех лесов и ископаемых заграницу и и все такое, чтобы МВФ больше бабок в долг давали и народу было хорошо
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но ему некогда, он дороги строит
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Пряздрявляю!
Скажи приятно?
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я вообще горжусь этим словом после 2014
хохол звучит гордо
не то что жид или кацап
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Чёт звучит как - то... как - то так.....
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чтобы все боялись (вспомни товарища Берию)
посмотришь, будет следующим генеральным
если петр алексеевич досидит до этого времени
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Декларація Порошенка за 2016 рік - 366 тисяч гривень зарплати. А його загальний дохід склав більше 12 млн гривень.
Володимир Гройсман подав е-декларацію за 2016 рік: сумарний дохід склав понад 15 мільйонів гривень
Гонтарева показала 57 млн гривень у декларації
Більшу частину доходу в минулому році Валерія Гонтарева отримала від продажу частки в ICU Holdings Limited - 52,57 млн гривень, відсотки за вкладом в Укрексімбанку - 2,37 млн гривень. Зарплата глави НБУ склала 1,97 млн гривень.
У розділ Витрати Декларації глава Національного банку України внесла відомості з оплати за навчання сина в розмірі 1 205 849 гривень.
У 2016 році члени сім'ї Валерії Гонтаревої придбали у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль марки Mercedes Benz 2008 року випуску, а також офісне приміщення площею 68,7 кв. м.
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это не народ нанимает на должность эффективного менеджера, который отрабатывает свою зарплату.
это у нас "преемник" блеать называется! Передача трона. Хлебного места. Кормушки.
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самым распиареннным постом была статья сергея фурсы.
смотрим где он работает - Dragon Capital.
https://www.facebook.com/sergey.fursa
как можно увидеть на их сайте - это компания связана с фондом сороса.
http://www.dragon-capital.com/ru/institutional_investors/priamye_investicii.html
также за гонтареву в день отставки сильно выступал валерий пекарь - который работает в гражданской платформе "Нова Країна", финансируемой фондом сороса "Відродження".
https://www.facebook.com/valerii.pekar
также отметился на защите гонтаревой тарас козак, который тоже работает в "Громадянська Платформа Нова Країна"
https://www.facebook.com/t.m.kozak
также на портале "новое время" в день отставки вышло несколько статей в защиту валерии алексеевны.
http://nv.ua/ukr/opinion/boyarchuk/shcho-vdalosja-zrobiti-gontarevij-956383.html
http://nv.ua/opinion/fursa/pochemu-ja-hochu-skazat-gontarevoj-spasibo-954891.html
как исвестно портал "новое время" финаснируется Томашом Фиала, директором компании Dragon Capital.
как видим гонтареву защищает только инвестиционная компания сороса, информационный портал сороса и грантоеды сороса с ГП "Нова Країна"
чем то она была очень полезной старому миллиардеру. может быть скупали залоговое имущество банков по дешевке.
сорос также известен своими играми на понижении и повышении курсов нацвалют.
Гонтарева обваливала гривну чтобы ТНК могли подешевке скупить украинские активы и зайти в Украину на дешевую рабочую силу.
https://www.youtube.com/watch?v=jXndXMaZF80
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И когда коронация нового главы НБУ ?
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