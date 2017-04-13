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Теги: арест (10216) оппозиция (5900) Путин (23623) Россия (69906)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей. ВИДЕО

Утром 13 апреля в своей квартире в Саратове задержан российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

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з мальцева такий же опозиціонер, як і з навального - обидва прикормлені путінські шавки-кримнашисти
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Расєйський апазіціанер закінчується там, де починається українське питання.
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Мальцев достаточно вменяемый,его Плохие новости полностью антипутинские и лояльные к Украине.....а статья какая?.....называется допистелся,рашка уже живёт в 30-х годах прошлого столетия
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А это, между прочим, особо тяжкое. Низзя пиздеть, о как.
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Долго он хуйла провацировал на этот шаг. Видимо с горя ботоксный последние крохи разуиа потерял. Запасаемся попкорном.
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Этот аппазиционер работает в той же конторе, что и нелюди в черном, только в другом отделе. Театр одного актера. Прямо по Станиславскому, дали заснять все на телефон и выложить в интернет. Запугивание прыщавых школьников и только.
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"Дали заснять все на телефон и выложить в интернет."
Вы прямиком из прошлого века? Вы реально думаете, что чтобы "выложить в интернет" это видео нужно:
1) сначала отснять материал
2) потом достать карту памяти из телефона
3) вставить ее в кард-ридер на ноутбуке
4) переписать видео Norton Commander-ом на хард
5) дождаться окончания загрузки видео на популярный видео-хостинг
6) заполнить обязательные поля на форме заливки видео и нажать кнопку "Сохранить"
?
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Вы обратили внимание, что и руки-ноги ему и его родне тоже никто не крутил, и мордой лица на плиточный пол в прихожей не кидал?
Ну, снимает человек на телефон, ну и пусть снимает. Ментура, поди, думает точно такими же категориями, как и человек, которому я ответил выше. Мол, чтоб видео попало в инет, нужно сделать те 6 шагов. А телефон при обыске все равно заберут и "обнулят", как они и делают всегда.
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І чомусь всі коменти з критикою запоребрикового Мальцева намагаються спамити "аж гай гуде...".
Українців може так сильно хвилювати доля чергового раша-опозиціонера?
Сумніваюсь.
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Телефон снимал прямо в интернет. Программа "Перископ".
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а про потоковое видео ты ни разу ничего не слыхал?про стримы в реальном масштабе времени?
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Ровно 3 года назад, 13 апреля 2014 года, произошел первый бой ВСУ с руцко-фашистскими оккупантами.
Причем вступивший в бой (на БТРе) капитан ВДВ Вадим Сухаревский имел категорический приказ... огонь не открывать. Нарушив его, он тем самым спас бойцов "Альфы", которых атаковали боевики Гиркина.
Героям слава!
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так а чо,ждать пока овчарки изменят порядок вещей?и сами взбунтуются против пастуха?
или ждать "просвещенного" пастуха (доброго царя) ?
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Точно так, только ночью пришли сталинские ублюдки за моим дедом и увели навсегда, мы даже не знаем где его могила. А в 1954 году пришла бумажка: "Пострадал невинно, реабилитирован посмертно. Прикарпатский военный округ" И всё, никаких извинений и объяснений, как будто не было человека на этой земле. Он работал в Казатине директором техникума и вина его состояла в том, что наполовину он чех. Будь проклят "банный русский мир с его скрепами и "банутым рабским стадом.
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Московкой Орде нужна была бесплатная рабочая сила,потому под всяким предлогом ...помню читал мальчик 12 лет пописал на снегу словом сталин и дали ему 10 лет лагерей.
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Я родом из Житомирской области, а моя жена из Харьковской, самое интересное, что и её дед тоже был репрессирован и уничтожен. Эти сволочи уничтожали украинцев по всей Украине, не обращая внимания на регион. Бабушка моей жены была выселена из большой квартиры на окраину в какую то халупу, а туда вселили какого то начальника из Калуги вместе с семьёй.
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С Барановского района или Любарского района?
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Фіга собі! Та у "мальчика" талант! Рідко хто зможе хоча б до третьої букви дійти, а тут цілий "сталин"!
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Мальчіка просто довго до вітру не впускали ... А як випустили , то в нього ще був запас міцності і наснага дописати (чи допісяти) "Сталін - наше знамя" . Но творчєскій процес бил внєзапно прєрван ...
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Сейчас собакам немного сложнее работать: мобилы там, ютююб, потоковые видеотрансляции, социальные сети, армия хомячков за компами...
Если же все это убрать, то х-лостан от тогдашнего совка мало чем отличается.
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У Мальцева есть все шансы 5.11.17. встретить в камере. Несмотря на личностные качества и какие-то высказывания, каждый враг путинского режима в россии это сознательный, или неосознанный союзник Украины. Любая новая власть в россии, однозначно отвянет от Украины. Даже если это снова будет режим, далёкий от демократии. Всё что замутил Путен, нужно исключительно путену, россия от этого только потерпает. Новый царь снимет с себя весь этот международный путинский геморой.
Мальцев конечно не Че Гевара, но он из тех, кто помаленьку шатает лодку. И крысу видимо реально тошнит, раз за него взялись. Это всё к тому, что радующиеся арестам подобных деятелей, типичные идиоты.
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а на донбассе исключительно клоны хуйла из пробирки воюют...и никаких русских там нет,да алёша?
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Уважаемые товарищи здешние писатели . !! Вы прежде чем жалеть это ЧМО , поинтересуйтесь что оно из себя представляет .! Этот Мальцев ватник до мозга костей ,, крымнаш , биндеры , дидываевале , вяликая империя и прочее , это то что живёт в его башке , и чем он мыслит . То что он противник Пуцена , это ещё ничего не значит .. Он ВАТНИК стопроцентный , и всегда им был . На ютубе полно роликов где он мычит об исключительности Рашки и превосходстве кацапа над всеми остальными ..!! .
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Уже читал . Пошёл он нахрен , такой союзник . Он Украину фактически ненавидит , какой же он нам союзник ? В этом он скорее союзник Пуцена .
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Всё правильно,если крокодил съел твоего врага это не значит что он хороший и не съест тебя при первой возможности
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Ключ к спокойствию и миру в Украине, лежит в смене путинского режима. Никто, кроме таких вот Мальцевых, Навальных ..., этого не сделает. Не факт что у них это получится, но других инструментов убрать х@йло, просто не существует! А этому ублюдку всего немного за 60.
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путин это ширма и следующий глава рашын ымперии будет делать тоже самое. военная доктрина росии не меняетца минимум 200 лет: это постоянное расширение империи и постоянные военные конфликты.
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Пуцен в жизни не попёр бы на аннексии территорий Украины если бы электорат рашки был бы против этого
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это смешно что может электорат сделать?! маленькая победоносная война - это старый провереный безпроигрышный вариант для успокоения своего народца.
Например среднестатистическому кацапу крым как таковой не нужен абсолютно и отдыхать он там не будет, но сам факт присоединения греет его алкашескую душу
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С чего вы взяли, что Украину он фактически ненавидит?
Время от времени смотрю трансляции на его канале - раньше, когда он вещал там с Бабаджаняном - смотрел каждый день Так вот, ненависти к Украине я там не увидел.

И по поводу его старых "крымских" высказываний. Думаете вы первый, кто ему это закидывал. Раньше едва ли не на каждом стриме находился кто-то, кто тыкал ему его первоначальными крымскими настроениями. И он уже задолбался объяснять, что в тот момент его виденье было таким, но разобравшись, он признал, что ошибался.

Латынина говорила это про "систему", про "управляющий строй" в какой-либо стране:
Мол, не важна ошибка системы - ошибки рано или поздно могут происходить. Важна реакция этой системы на свою ошибку.

То же самое можно сказать и про людей. Ошибиться, как ни банально это звучит, может каждый. Важна реакция на свою ошибку. Признать и извиниться. Или продолжать лепить петуха из говна.
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Ну не знаю ,, мнение такое сложилось .. По его риторике ,например . !! Он оправдывает захват Крыма тем что - если бы не Рашка то его могли бы захватить - биндеры с Майдана ( с его слов ) . Тоесть мы , все кто вышел на Майдан против мацковских марионеток у власти , для него все биндеры ,, и наш собственный Крым нужно было ,типа от нас же самих и спасать . !!! Пц . А однажды , где то пару лет назад , слушал его в передаче , кремлёвского проповедника , известного дегенерата Вовки Соловьёва , говорил о расеянах как о какой то уникальной , высшей расе на земле .!! Противно было слушать .
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Глеб, я его не жалею. Я просто говорю, что за этими ублюдками из-за поребрика в любую минуту придут и уведут, а они будут сидеть и молчать, при этом восхваляя путина и систему.
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У Украины нет союзников-кацапов, пора бы всем к этому привыкнуть.
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Шановна Хунто, хто вам казав що ті 16 відсотків рєпоєдів котрі проти хуйла, менші людожери, чим ті 86 відсотків рєпоєдів хто за?
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да пофиг.кто ускорит распад рашки...мальцев,зюгановцы,неофашисты,инопланетяне .если ватники шатают-пусть будут ватники.все равно других , в расее нет.и разваливать ее они и будут,голодные и злые ватники.
важен результат
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Пиздувата країна, пиздуваті закони, все просто пиздувате у кубі. А що дімона саксофана-уточку-кроссовку на ліву ногу за корупцію не переслідуватимуть.
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Властям РФии оставить бы этого дядю в покое, аккуретненько наклеив на него ярлык городского сумасшедшего, но к сожалению для них и к моей радости они таки сделали эту ошибку
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Дивлюсь Мальцева 3 роки.Хто не знає і пише несенітниці про ЄДИНОГО дійсно ОПОЗИЦІЙНОГО політика нехай стулить пельку І ХОЧ дві-три Артподготовкки подивиться...
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не смотри кацапов, это вредно для здоровья, кацап всегда остается кацапом запомни это раз и на всегда.
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долбаные кацпопуасы.
в ваши хаты тоже придут....----
I'm so glad to see you grandpa...
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Тук-тук, не прячьте ваши донги, по банкам и углам.
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UA ALEX CH
https://www.youtube.com/watch?v=uyeSiFCnL2U В сраку таку "лояльність"
==========
Я это пропустил,....ну туды засранцу дорога
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Так он тоже крымнашил,а потом начал вместе с Навальным про #небутерброд тереть
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ЄвроМайдан‏ @EuroMaydan 29 мин.29 минут назад
Давно очікуване рішення, іноземцям-Героям Небесної сотні, Верховна рада дозволила надавати звання Героїв України.

"Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей - Цензор.НЕТ 301
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Мальцев решил поставить новую дверь - видимо, подняли зарплату.
А чтоб была польза и для дела, задействовали полицию - соседям будет о чем погутарить.
Пострадал он от режима, панимаеете - все панимают, запишите и приклейте на холодильник:
Мальцев - НИИПИЧЕСКИЙ АППАЗИЦИАНЕР, гипербалоид, светоч и бэтмен !
Это же целая болгарка !
Это вам не кости переломать в подвале.
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
(М.Е.Салтыков-Щедрин).
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Кстати он был у истоков создания Ед. России и дружбан у него хороший Володин. А где Володин там Сурков. Вот такой он оппозиционер))
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Кстате, бог миловал, кто знает процедуру, чисса для общего развития и для любопытства:
1. Почему Мальцев не открывал если у ментовни был ордер?
2. В самом деле, а почему без понятых?
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Работа Мальцева - выявлять наивных потенциальных протестующих -
всех, кто ставит ему лайки, кто смотрит его видео, кто пишет комменты в поддержку.

Провайдеры охотно выдадут гебешникам домашние адреса и телефоны.
Работа на упреждение.
В Украине такие циркачи тоже есть - самый мощный ВО "Свобода".
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Русня, готуйте вазєлін, починається саме цікаве скоро в Мордовії повідкриваюиь нові готелі для таких довбо"бів, як ви.
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Это ж теперь будут хватать всех кто фоткался с таким знаком. Теперь оппозиции всем надо выходить с этим знаком.
#знакмальцева
"Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей - Цензор.НЕТ 1139

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А кто привёл к власти карликового рашенфюрера-педофила?! Такие мальцевы и привели. Или они подозревали, что гэбэшный выпердыш станет оплотом демократии? А теперь удивляются, как за чтение конституции режимной зоны или за лайк в соцсетях можно покататься в автозаке и прогуляться в камеру. ЗасРашка уверенно осваивается в привычных 30-х годах прошлого века, дикая орда никогда не станет демократичной, никогда в ней не исчезнет культ царька-идиота, никогда не переведутся олигофрены, ненавидящие по команде. Эти генетические рабы будут счастливы, если им вернут крепостное право, потомственные холуи радостно одобряют любые аферы кремлевских идиотов. Страна-выгребная яма, ничего не умеющая создавать, умеющая только разрушать, убивать, отнимать и нести горе и страдания. Такая страна давно должна быть уничтожена как ошибка истории. Штаты и весь Запад в целом, поменьше кокетничайте с этими тупыми и наглыми организмами, они мягкость принимают за слабость. Только удары и лучше по пустой башке
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей. ВИДЕО
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