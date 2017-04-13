"Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей. ВИДЕО

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Вы прямиком из прошлого века? Вы реально думаете, что чтобы "выложить в интернет" это видео нужно:
1) сначала отснять материал
2) потом достать карту памяти из телефона
3) вставить ее в кард-ридер на ноутбуке
4) переписать видео Norton Commander-ом на хард
5) дождаться окончания загрузки видео на популярный видео-хостинг
6) заполнить обязательные поля на форме заливки видео и нажать кнопку "Сохранить"
?
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Ну, снимает человек на телефон, ну и пусть снимает. Ментура, поди, думает точно такими же категориями, как и человек, которому я ответил выше. Мол, чтоб видео попало в инет, нужно сделать те 6 шагов. А телефон при обыске все равно заберут и "обнулят", как они и делают всегда.
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Українців може так сильно хвилювати доля чергового раша-опозиціонера?
Сумніваюсь.
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Причем вступивший в бой (на БТРе) капитан ВДВ Вадим Сухаревский имел категорический приказ... огонь не открывать. Нарушив его, он тем самым спас бойцов "Альфы", которых атаковали боевики Гиркина.
Героям слава!
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или ждать "просвещенного" пастуха (доброго царя) ?
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Если же все это убрать, то х-лостан от тогдашнего совка мало чем отличается.
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Мальцев конечно не Че Гевара, но он из тех, кто помаленьку шатает лодку. И крысу видимо реально тошнит, раз за него взялись. Это всё к тому, что радующиеся арестам подобных деятелей, типичные идиоты.
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Например среднестатистическому кацапу крым как таковой не нужен абсолютно и отдыхать он там не будет, но сам факт присоединения греет его алкашескую душу
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Время от времени смотрю трансляции на его канале - раньше, когда он вещал там с Бабаджаняном - смотрел каждый день Так вот, ненависти к Украине я там не увидел.
И по поводу его старых "крымских" высказываний. Думаете вы первый, кто ему это закидывал. Раньше едва ли не на каждом стриме находился кто-то, кто тыкал ему его первоначальными крымскими настроениями. И он уже задолбался объяснять, что в тот момент его виденье было таким, но разобравшись, он признал, что ошибался.
Латынина говорила это про "систему", про "управляющий строй" в какой-либо стране:
Мол, не важна ошибка системы - ошибки рано или поздно могут происходить. Важна реакция этой системы на свою ошибку.
То же самое можно сказать и про людей. Ошибиться, как ни банально это звучит, может каждый. Важна реакция на свою ошибку. Признать и извиниться. Или продолжать лепить петуха из говна.
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важен результат
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в ваши хаты тоже придут....----
I'm so glad to see you grandpa...
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https://www.youtube.com/watch?v=uyeSiFCnL2U В сраку таку "лояльність"
==========
Я это пропустил,....ну туды засранцу дорога
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Давно очікуване рішення, іноземцям-Героям Небесної сотні, Верховна рада дозволила надавати звання Героїв України.
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А чтоб была польза и для дела, задействовали полицию - соседям будет о чем погутарить.
Пострадал он от режима, панимаеете - все панимают, запишите и приклейте на холодильник:
Мальцев - НИИПИЧЕСКИЙ АППАЗИЦИАНЕР, гипербалоид, светоч и бэтмен !
Это же целая болгарка !
Это вам не кости переломать в подвале.
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(М.Е.Салтыков-Щедрин).
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1. Почему Мальцев не открывал если у ментовни был ордер?
2. В самом деле, а почему без понятых?
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всех, кто ставит ему лайки, кто смотрит его видео, кто пишет комменты в поддержку.
Провайдеры охотно выдадут гебешникам домашние адреса и телефоны.
Работа на упреждение.
В Украине такие циркачи тоже есть - самый мощный ВО "Свобода".
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#знакмальцева
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