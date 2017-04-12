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 Форум Украины(594075)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия РФ (6364) обстрел (5989) терроризм (20118) Донбасс (14068) Антитеррористическая операция (16448) потери (941)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вследствие обстрела шахты "Бутовка" погиб украинский боец, - штаб АТО

Российско-террористические войска обстреляли позиции сил АТО в районе шахты "Бутовка" из минометов калибра 120 и 82 мм. В результате погиб военнослужащий одной из механизированных бригад.

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Вечная и светлая память. Пусть покоится с миром.......

Родным и близким соболезнования........
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хотел написать про петямирие,но не могу...земля тебе периною,воин...
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Покойся с Миром Герой.
Украина будет свободна!
Смерть кремблядским московитам!
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Какого в секретность играете? Задрожали сердечки у десятков тысяч, у кого там родные мужички служат.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВследствие обстрела шахты "Бутовка" погиб украинский боец, - штаб АТО
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