Вследствие обстрела шахты "Бутовка" погиб украинский боец, - штаб АТО

797 10Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: армия РФ (6364) обстрел (5989) терроризм (20118) Донбасс (14068) Антитеррористическая операция (16448) потери (941) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 23:39 Вследствие обстрела шахты "Бутовка" погиб украинский боец, - штаб АТОРоссийско-террористические войска обстреляли позиции сил АТО в районе шахты "Бутовка" из минометов калибра 120 и 82 мм. В результате погиб военнослужащий одной из механизированных бригад. читать источник x Мне нравится
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Родным и близким соболезнования........
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Украина будет свободна!
Смерть кремблядским московитам!
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