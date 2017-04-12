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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7641) военно-промышленный комплекс (72) Днепр_город (2560) оборона (894) ракеты (491)
Тему создал: Цензор.НЕТ

КБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор Дегтярев

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" с дальностью полета от 250 до 450 км находится на стадии окончательной доводки ракеты.

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КБ "Южное" завершает разработку для армии

Для какой армии вопрос только, для африканской???
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Молодцы, только вот бы ускорить этот процесс. Да и дальность довести в будущем хотя бы до 800-1000 км, вот тогда можно будет норм по кремлю лупить в случаи воспаления окончательного.
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поскольку этот комплекс готовится для поставок на экспорт, то там есть международные ограничения по дальности.
А вот если делать для для себя, то ограничений нет.
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А производить - будем тоже за негосудаственные деньги? На одну-две штучки денег хватит?
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Полігон для випробувань є. Випробовуйте на сепарах.
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Генеральный конструктор КБ "Южное" заметил, что, к сожалению, эти работы ведутся не по государственной программе, а за счет негосударственной помощи Украине.Источник: http://censor.net.ua/n436119
***
Интересно, кто проспонсировал?
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Я без черных мыслей. Просто интересно, а какое расстояние до Москвы? И сам не знаю почему мне вдруг стало интересно?
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вполне возможно, что реальная дальность больше, чем заявляется. Обычная практика.
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Если ограничитель снять - от Сум долетает.
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Также в работе проекты по высокоточным крылатым ракетам наземного и корабельного базирования
===========
Вот тут бы очень не помешала помощ США...крылатики это все таки авиация...а авиация у нас с советских времен говно кроме транспортной
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и с авиацией, и с авионикой, и с системами наведения у нас всегда был порядок.
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Зрада!!! Геть!!!!! Ми за 25 років з Юлією тимощенко тисячі "Громів" для нашої армії зробили!!!
А шоколадний запроданець все знищив!!! Геть...всіх геть....
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До чого тут ваші кумири? Розробку профінансувала Саудівська Аравія.
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І підпис до світлини:
"Не даси грошей на "Грім" - зусуну тобі його в сраку!".
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"за счет негосударственной помощи Украине." ____________П*О*З*О*Р*И*Щ*Е "президенту" Б*А*Р*Ы*Г*Е
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор Дегтярев
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