КБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор Дегтярев

5752 45Материалы по теме: ОборонаТеги: армия (7641) военно-промышленный комплекс (72) Днепр_город (2560) оборона (894) ракеты (491) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 23:32 КБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор ДегтяревОперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" с дальностью полета от 250 до 450 км находится на стадии окончательной доводки ракеты. читать источник x Мне нравится 22
Ответить
Ответить
Для какой армии вопрос только, для африканской???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вот если делать для для себя, то ограничений нет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
***
Интересно, кто проспонсировал?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
===========
Вот тут бы очень не помешала помощ США...крылатики это все таки авиация...а авиация у нас с советских времен говно кроме транспортной
Ответить
Ответить
Ответить
А шоколадний запроданець все знищив!!! Геть...всіх геть....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Не даси грошей на "Грім" - зусуну тобі його в сраку!".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить