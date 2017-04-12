"Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый Онищенко

1392 14Материалы по теме: Дело против ОнищенкоТеги: Европа (1017) розыск (577) убежище (202) Евросоюз (11738) Онищенко Александр (458) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 23:19 "Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый ОнищенкоОдна из стран Европы предоставила политическое убежище народному депутату Украины Александру Онищенко, объявленному в розыск. читать источник x Мне нравится
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