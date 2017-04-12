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Материалы по теме:  Дело против Онищенко
Теги: Европа (1017) розыск (577) убежище (202) Евросоюз (11738) Онищенко Александр (458)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый Онищенко

Одна из стран Европы предоставила политическое убежище народному депутату Украины Александру Онищенко, объявленному в розыск.

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он говорит что европейская страна . а россия это азия .
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ну и что за страна, как то голое заявление не убеждает,вот официальное заявление МИД тои страны ЕС другое дело, иначе о какой защите ЕС можно говорить.
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Кстати он это заявил после того как арестовали его мамашу кадырову .
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Конечно политбеженец ! Ты же с Порошенко и его гопниками одной партии , партии клептократов , просто Вы , как два пидераста , не поделили один сладкий хер , ввиде золотого батона эректора .
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Крысы бегут с тонущего корабля . Україна -- це " Титанік " --- Савченко . Народу необхідно міняти команду . яка веде корабель на айсберг
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прекрасно. Штаты попросили кого-то, думаю Британию, чтобы самим не предоставлять убежище явно криминальному типу, но типу полезному, от которого ФБР получит все нужные показания. Вальцман нервничает, поводок всё короче, начинает шею пережимать.
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Я предполагаю, что он "налил" спецслузбам настолько много, что ему без лишней помпы статус таки обломился. Теперь надо ждать продолжений. Пэця, в стойку
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Если клиент при хороших бабках, лука такого не упустит.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый Онищенко
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