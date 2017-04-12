Вопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон

2601 12Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: Россия (69896) санкции (6027) США (12348) Тиллерсон (56) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 23:09 Вопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - ТиллерсонВопрос ослаблении санкций США против России из-за ее агрессии в Украине не поднимался, однако возможны новые санкций в случае подтверждения российского вмешательства в американские выборы. читать источник x Мне нравится 14
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Істінно глаголєт батюшко. ГАМІНЬ!
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