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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (69896) санкции (6027) США (12348) Тиллерсон (56)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон

Вопрос ослаблении санкций США против России из-за ее агрессии в Украине не поднимался, однако возможны новые санкций в случае подтверждения российского вмешательства в американские выборы.

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Действуют согласно учебников секса - удовольствие продлевают...
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А учебник, паходу, по камасутре, я правильно понимаю ???
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"Пусть как можно бистрєє опустят Расію..." (с)
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Істінно глаголєт батюшко. ГАМІНЬ!
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Фсьо, кацапы, вам, паходу, уже песец, пора вам наряжацца матрёшками... Бггг
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Интересно, орден выдали еще Тиллерсону? Какие то мутные встречи проводятся и это весь ультиматум который он повез на россию?? Цирк)
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Не орден, а медальку. А у каждой медальки, как известно, есть и другая сторона
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Глубоко убежден, что два таких "пацана" как додик и лилипутин вместе, по определению, сосуществовать не могут
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон
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