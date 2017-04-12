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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: вето (258) ООН (2036) проекты (65) резолюция (157) Россия (69896) Сирия (2352) Совбез ООН (528) химическое оружие (101) блокирование (175)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие резолюции по Сирии, в которой осуждается использование химического оружия.

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Держим кулаки за то чтобы это корыто утонуло
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Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

т.е. расея "ЗА" применение хим.оружия...
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А позвездеть.....🙁
А если серьёзно, Вы правы: этот "Совбез" нахер нужен=>клуб осуждающих/обеспокоенных импотентов
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Хуйло велело чуркозаменителю накласть кучу в ООН
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- Ты че бля епта, совсем попутал, ты чмырь, ебать
- Спасибо представителю России за выступление, а теперь перейдем к голосованию

- Фарту масти ауе! Я тут чё сказать хочу...
- А вы точно представитель России в ООН?
- Да, бля!
- Но вы...
- ВСЕХ ПОРЕЖУ СУКИ ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ
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НУ СКОЛЬКО МОЖНО ЗАИГРЫВАТЬ И ГОВОРИТЬ О ТОЛЕРАНТНОСТИ С куйлом? Сколько?????? Дайте ответ кто знает. Прошу наших создателей вмешаться в дела земные и наказать куйло по всей строгости Вселенских законов. Я не фанатик, но все же)
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Быстро только кошки родятся. Спуститесь на землю: рашка как обезьяна с гранатой. Если идти напролом - натворит много бед, а земной шарик маленький.
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Тепер зрозуміли чому Офшоренко не вводить ВС і не розриває дипломатичні зв'язки з кацапстаном ?!
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Если окружающие будут это терпеть, то да.
Если окружающие будут "наказывать" за русскую вонь, то остаются все те же 3 варианта выбора.
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В Україні і Росії одна і таж корумпована система влади . Росіяни вийшли на мітинги проти корупції , а українці не виходять проти корупціії
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ти як і всі інші кацапи чмо обісцяне, забув про Майдан?
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Я дурний . що здавав гроші на Майдан , , бо прийшли ще гірші злодії , а син мій зараз в АТО
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панове, Вы только посмотрите и послушайте на этого, с позволения сказать, представителя государства. не представитель государства, а реальный орк, гопота.
зайдите, прокоментируйте, будь ласка.



https://www.youtube.com/watch?v=ix8WFj5aOEo


"Что ты глаза отводишь?": кацапстина Сафронков ответил представителю Британии в ООН
впрочем , каково государство, таков и представитель. у азиопского Мордора другого представителя быть не может. нет сомнения, что эта рашистская срань со временем повторит судьбу Окочуркина.﻿

Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии - Цензор.НЕТ 3031
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Только внизу про этого квадрата запостила, теперь фамилию знаю)...
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А что такого оскорбительного (типа на уровне сленга) сказал постпред Британии на что постоянно ссылается российский постпред?
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Здесь суть не в сути разговора, а в оборота речи. Так чего он такого сказал?
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Жалко, что в английском "ты" и "вы" не различаются, чтоб британец осознал глубину диагноза кацапа. Хотя, мож как-то идиоматически это передать в наушники.
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Вы представляете, что это быдло может с холопом московитским сделать, если он на спецпреда кидается. Крепостное право в рашке будто никто и не отменял.
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Китай какой-то сильно хитрый или мудрый или сильный и спокойный?
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у них другая система ценностей. небесное спокойствие - это не средство, а цель. хотя одновременно является и мощнейшим средством решения многих проблем.
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они будут сидеть на берегу реки и ждать когда мимо них поплывут трупы врагов
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Они тоже догадываются почему кацапы в воде не тонут!
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Они догадываются, что чем больше Роимся быкует, тем скорее Сибирь станет Китайской полностью.
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На очереди книжки
"Математика : от Пифагора до Путина"
"Биология : от амебы до Путина"
"Астрономия : Путин и звезды"
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Так званий період історії "От Адама до Хуйла" слід розуміти - "От начала до конца паРаши".
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ООН превратилась в клоунов, как Лига Наций перед второй мировой.
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Там ещё появился один руцкй керзак, покруче чурки, кажется их зам посла при ООН: оно наехало на представителя Великобритании: смотри мне в глаза, ты!; ты боишься что мы с Амарикой дружить будем!, не смей аскарблять расеиньку! - трэш был, дичайший ...
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Они так и не поняли, что резолюция - это не так больно, как томагавки.
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интересно, под каким предлогом ветировали? ума не приложу, что можно было сказать...
типа, химоружие - это нестрашно, или, докажите, что оно было, или его применили ополченцы против себя же?
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а какая, собссно, разница, чего они брехали?
думаю в том же стиле, в котором использовали жопу вместо вентилятора, когда "обосновывали" вред от трибунала по "Боингу". думаю, та туфта абсолютно универсальна.
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Как вариант, химическое оружие применила: ЕВРОПА/США/УКРАИНА.
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и поэтому они заветировали возможность осудить эти преступные страны? нестыковочка...
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Ну так это же россия. Странно если бы в их действии была "стыковка" и логика.
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позиция Китая мощная...Китай воздержался...ну как всегда....красавцы...всем друзья,и при этом всех имеют...
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я уже не помню когда китай не воздерживался..
длительное воздержание вообще то вредно для здоровья
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А между тем:

На Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются
Как свидетельствуют данные торгов, майские фьючерсы на легкую нефть в Нью-Йорке упали на 0,9%. На Лондонской бирже.
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Конец света, падать ниже -не куда.ООН - сборище импотентов, отдавших планету на растерзание убийцам.
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А Кирил Гундяев что говорит? Он тоже воздержался?
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так ему и очередное воинское звание потом задержат...
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Ой, какая "неожиданность"........😱😱😱
Пора бы уже на россию положить большой болт
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Выложите видео с российской обезьяной в ООН.
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Это типо,як дитяча гра про домiк.Коли малеча,де б ти,не пiймав,завжди може пiдняти ручки,над головой,скласти их в крышу,та сховатись.Щось так менi,нагадуе ця ООН
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Взнос России в ООН -- 70 млн дол . США --- 600 млн дол . А право вето одинаково . Бред
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Зря они это наночь глядя - прошлый раз томагавки прилетели после такой х-ни И тоже ночью ...
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Выперли бы этих бабуинов-самозванцев из совбеза. В уставе ООН о роспедерации ни слова нет, а на основании чего они присвоили себе право вето, которое было у СССР - вообще не понятно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии
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