Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

4963 79Материалы по теме: Война в СирииТеги: вето (258) ООН (2036) проекты (65) резолюция (157) Россия (69896) Сирия (2352) Совбез ООН (528) химическое оружие (101) блокирование (175) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 23:09 Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в СирииРоссия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие резолюции по Сирии, в которой осуждается использование химического оружия. читать источник x Мне нравится
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т.е. расея "ЗА" применение хим.оружия...
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А если серьёзно, Вы правы: этот "Совбез" нахер нужен=>клуб осуждающих/обеспокоенных импотентов
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- Спасибо представителю России за выступление, а теперь перейдем к голосованию
- Фарту масти ауе! Я тут чё сказать хочу...
- А вы точно представитель России в ООН?
- Да, бля!
- Но вы...
- ВСЕХ ПОРЕЖУ СУКИ ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ
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Если окружающие будут "наказывать" за русскую вонь, то остаются все те же 3 варианта выбора.
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зайдите, прокоментируйте, будь ласка.
https://www.youtube.com/watch?v=ix8WFj5aOEo
"Что ты глаза отводишь?": кацапстина Сафронков ответил представителю Британии в ООН
впрочем , каково государство, таков и представитель. у азиопского Мордора другого представителя быть не может. нет сомнения, что эта рашистская срань со временем повторит судьбу Окочуркина.
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"Математика : от Пифагора до Путина"
"Биология : от амебы до Путина"
"Астрономия : Путин и звезды"
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типа, химоружие - это нестрашно, или, докажите, что оно было, или его применили ополченцы против себя же?
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думаю в том же стиле, в котором использовали жопу вместо вентилятора, когда "обосновывали" вред от трибунала по "Боингу". думаю, та туфта абсолютно универсальна.
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длительное воздержание вообще то вредно для здоровья
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На Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются
Как свидетельствуют данные торгов, майские фьючерсы на легкую нефть в Нью-Йорке упали на 0,9%. На Лондонской бирже.
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Пора бы уже на россию положить большой болт
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https://www.facebook.com/uniladmag/videos/2702691249753917/
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