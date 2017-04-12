Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова. ФОТО+ДОКУМЕНТ

1522 47Материалы по теме: ДТП Пьяные за рулемТеги: авто (4233) депутат (2862) ДТП (5653) милиция (3515) пьянство (732) суд (20604) жертвы (891) Донецкая область (3983) водители (543) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 22:53 Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова. ФОТО+ДОКУМЕНТСуд освободил из-под стражи бывшего милиционера Павла Панасюка, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека. читать источник x Мне нравится
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Украина будет оставаться препятствием в отношениях между США и Российской Федерацией до полного выполнения Минских договоренностей.
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Військових генералів не мають право судити цивільні суди , а от діючих військових , які служили в бат. Донбас ніхто не заперечує. Завтра на 10.00 в Маріуполі в Лівобережному районному суді відбудеться слухання по справі Жака , якого звинувачують в замовленні вбивства "яке відбулось за невідомих обставин , в невстановлений час невстановленими особами "
Військова прокуратура пробує шити групове вбивство , звинувачуючи колишніх бійців Донбасу Жака і Лева , і як завжди за події 2014р
То пересадять всіх , хто став на захист України в 2014 р ?
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и КАК оно показало?
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Вас детали интересуют? Вы юрист практик? Знакомы с военным и криминальным правом? На каком уровне и в каком объеме вам отвечать на столь глобальный вопрос?
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напомню, был сформулирован тезис, что приговор "явно незаконный". если так, то явно была нарушена хотя бы одна норма права. если так, её можно назвать.
вместо конкретики я вижу эмоциональные субъективные оценки. никак не обоснованные.
кстати, чтоб говорить о том, что что-то не так, прочитать приговор маловато будет - всё дело читать надо. не?
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Пожалуйста, если вам это поможет судом порушено вымогы ст.ст.86, 87, 89, 94, 101, 370 КПК Украины.
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Напомню, в самом начале декларировалась очевидная незаконность приговора. Плюс изрядное количество мелкодисперсной слюны, которую я просто игнорирую.
Не прошло и часа, как появились номера статей. Правда, смущает то, что их слишком много... См. выше. Терь нужно посмотреть, что за статьи, по номерам я не весь КПК помню.
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Вас не смущает что там больше 40 человек погибло, майновой шкоды на миллионы. Если бы КПК состояло из одной статьи, я бы вам ее одну и привел. Я вам в начале задал вопрос, кто вы и какой у вас уровень юр.подготовки. Не для того что бы вас в чем то укорять, а для того что бы понять, надо вам все эти статьи приводить или нет. Апеляционная скарга, на этот приговор, думаю будет листов на 30-ть, если не меньше и от "статей" в глазах будет рябить. Зачем задавать вопросы, если ответы находятся не в сфере вашего понимания? Я же не задаю вопросы нейрохирургу, а че он там в мозгу колупает?
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Мы уже доехали до 30 страниц мудни. Оччень очевидно и убедительно!
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Звичайно пересадять , кого не посадять - просто залякають .
Вже заведено більше 10 000 кримінальних проваджень проти добровольців і АТОшників !
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СБУ завела уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, в котором он призывал к «физическому устранению» лидера общественного движения «Украинский выбор», представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил в среду сайт Korrespondent.net.
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Кому "що робити ?"
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Це єдиний демократичний варіант ...
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Размазав "патриотизм" на всех и без разбора, мы сами уничтожили значение этого слова. Страна должна оперировать термином закон и законный, иначе это путь в никуда. Неужели вы верите, что власть имущие бояться "патриотических крикунов, идиотов-популистов и тд.?"
Власть боится умных людей, а разве между умом и патриотизмом всегда стоит знак =?
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Так было во многих странах. Разве референдум о независимости был законным в соответствии с законодательством СССР? А само создание СССР разве было законным?
Что касается Майдана, это был незаконный ответ на незаконные действия властей. Янукович, с момента незаконного присвоения себе полномочий по старой конституции (через КСУ) был нелегитимен. Он совершил преступление в виде захвата/присвоения власти. Если бы его за это посадили, на долго, как требует ККУ, разве был бы Майдан?
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