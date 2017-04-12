3127 53Теги: космос (565) ракеты (491) Россия (69896) Южмаш (23) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 22:43 Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М"КБ "Южное" не использует российские комплектующие для изготовления ракеты-носителя "Циклон-4М". читать источник x Мне нравится 22
Молодцы!!
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Четвертый день Страстной недели называют Чистым четвергом. С этим праздником связано много традиций и поверий...
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1. Ракета "Циклон-4М" существует только в эскизном проекте.
2. Канада никогда не согласится пускать со своей территории ракету, у которой топливо гептил.
3. Про установку южмашевского двигателя на "Антареса" похоже знает только Дегтярёв.
4. "Морской старт" давным давно куплен, и отнюдь не американцами.
5. Южмаш действительно поставляет движок 4-й ступени для европейской "Веги".
Итого: Враньё:Правда - 4:1.
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