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Теги: космос (565) ракеты (491) Россия (69896) Южмаш (23)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М"

КБ "Южное" не использует российские комплектующие для изготовления ракеты-носителя "Циклон-4М".

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Я извиняюсь, но это ж дело!! Можем когда хотим!

Молодцы!!
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главное чтоб туда не влез барыга и ко
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Ракетоносителю, предназначенному для полетов с экваториальной Бразилии, будет сложно взлететь с "полярной" Канады!
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А я сегодня убрал везде... Не считается? PS Завтра мусор забирают!
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А кацапы заменили украинские ракетоносители
Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М" - Цензор.НЕТ 9919
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ну хохлы - фошизды, скоро вы балтииских фошиздов переплюните.
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Золотые руки у наших ребят! Надо только поддерживать их и давать условия для работы.
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там президентка Дилма Руфус,которую сейчас судят после импичмента, коррупционерка и кацапская марионетка, мутившая с Хуйлом т.н. БРИКС, саботировала программу полностью...
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Посмотри, когда Дилма Руфус стала президентом, и когда началась реализация проекта по «Циклону-4» Я посмотрел, начало 2003 год, первый полет 2006 год, Дилма Руфус 2011.
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не забываем, что КБЮ очень хотели уничтожить и обобрать представители бандитских кругов из антиНародного Хронта при премьерстве Яценюка, еле отбились...
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Отцом советской космонавтики является "судимый персонаж". По статье 58.11 Активные действия против рабочего класса и революционного движения
Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М" - Цензор.НЕТ 11
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Просто так дешевле выходит...нафига как американцы платить миллионы долларов, когда можно отправить на пару месяцев в лагерь к уркам, а потом перевести в закрытое КБ с более менее нормальной жратвой и нормальным коллективом...И страх попасть в лагерь даст такой стимул к работе, что и миллионы не дадут
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от шо бэндэровцы творят!!! Стоили им только положить большой и толстый на Россию.
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А кто-то вообще знает сколько всего было произведено таких ракет?
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Вам же сказали - ракета "в процессе отладки". Зачем портить праздник лишними вопросами?
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Просто я знаю, что это детище Кучмы, которое так и не родилось. Мне было интересно было знают-ли другие.
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Вообще интервью оставило странное впечатление. Дегтярёв похоже перепутал 12 апреля с 1-м.
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С кацапами давно надо было все связи обрубить уже бы в космос летали.
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Ты что, не помнишь, что первым космонавтом у нас был Ченовецкий?
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Єто та ракета. которую 14 лет отлаживают и никак запустить не могут?
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А теперь снимаем лапшу с ушей.
1. Ракета "Циклон-4М" существует только в эскизном проекте.
2. Канада никогда не согласится пускать со своей территории ракету, у которой топливо гептил.
3. Про установку южмашевского двигателя на "Антареса" похоже знает только Дегтярёв.
4. "Морской старт" давным давно куплен, и отнюдь не американцами.
5. Южмаш действительно поставляет движок 4-й ступени для европейской "Веги".
Итого: Враньё:Правда - 4:1.
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Кацап, снимающий лапшу с ушей - это нонсенс.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М"
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