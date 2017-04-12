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 Форум Украины(594075)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Лавров (1376) переговоры (3261) Россия (69896) США (12348) Донбасс (14068) минские соглашения (2080) Тиллерсон (56)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что США и Россия едины в позиции о необходимости выполнения Минских договоренностей.

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Зачем пугать так на ночь. Ишо приснится, не доведи господи!
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нЕ ПОМОЖЕТ МИЛЛИОНН СКРЫТЬ НА РОЖЕ СИЛИКОН))))))))))
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Взагалі кацапи традицію з нового року не виконують - не гроблять свої літаки.... мабуть перейшли на кораблі.
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будет подводная лодка "Григорович" (в новых методичках)
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Про що новина ? "мінські угоди" складені так , що кожен може трактувати їх , як йому заманеться ... і Хуйло це цілком влаштовує .
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И особый статус,которым нас будут давить,а петя пышается минскими.
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Вот интересно, а почему противники Минска. не берут автоматы и не идут воевать, а строчат херню в комментариях?
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Потому что никто не воюет,ВСУ выставлены мишенями,и им запрещено даже стрелять.
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Тому що , проти добровольців і АТОшників же заведено більше 10 000 кримінальних проваджень !
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Ну так, если тебе что-то не нравится, так бери дубину и гони Президента. Когда мне, не нравился овощ - то я, как и миллион других так и сделал. Вышел на Майдан! Меня Порошенко устраивает - это лучший Президент за время независимости Украины. Тебя нет? Ну так вперед - меняй власть. Это нормально и демократично. 100% поддержка только у хуйла/Лукашенка/Ким Чен Ына. Или от того, что здесь будешь гневные комменты строчить, Порошенко тебя испугается и в Ростов улетит?
Не нравится Президент - действую, меняй! Не нравится Минск, который спас не одну тысячу жизней Украинцев? - Ну автомат в руки и воюй герой. Можешь, за одно и отца/сына захватить. Кто мешает?
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Дайте этой скотине овса, чтобы пасть не разевало!
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Треба негайно виконувати Будапештський меморандум або повернтути Україні ядерну зброю.
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по-перше - мумурандум виконано на 100%, по-друге - примусь пєцью повернути ЯЗ.
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та позиция едина мы все понимаем...
вопрос только сто спереди а кто сзади...
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Это была бы не говорящая лошадь, если бы чето не соврала.
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http://zik.ua/ru/tv/teleprograma

Саакашвили прямой эфир

страна в жопе !!!!!! коррупция зашкаливает!!!!!!!порошенко вор и предатель!
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Сидят Тиллерсон с Путиным, переговоры ведут. Тут Путин и говорит, слушай, а ты историю про Калигулу и Буцефала в Сенате знаешь? Ну знаю, а что? Это же так давно было отвечает Тиллерсон. Ну не скажи, говорит Путин и добавляет заведите Лаврова!
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Тілєрсон мізки хуйлюкам промив, пам"ять освіжив.
Жаль, завтра забуде що він казав сьогодні...
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а как насчет выполнения будапештского мемуранума?
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по-перше - мумурандум виконано на 100%,

И чем же ООН помогла Украине ?
Резолюцией с давно просроченными минскими соглашениями ?
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Да уж. единая позиция. США засадили Раше по самые помидоры. У Раши куй в жопе и у США куй в жопе. Но есть один нюанс.
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"Южмаш" интегрируется в космическую отрасль Северной Америки
Так скоро и БЖРК "Молодец" с "Сатаной" совместными с Америкой станут ТЫЦ
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США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров - Цензор.НЕТ 4042
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 33 мин.33 минуты назад

Новый постпред РФ при ООН выглядит таким козлом, что на его фоне даже Лавров выглядит почти интеллигентной лошадью.
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"Он сообщил, что в ходе встречи с Тиллерсоном российская сторона почувствовала готовность США "продолжить двусторонние контакты по этой линии, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договорённостей".

Счас? В ход пойдут сожратые снигери, распятые мальчики, изнасилованные старушки фошизды и "химические бонбы" - америкосов, везде и всюду.
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Глубоко засадил, видать. Раз почувствовали.
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вот так вот, а всего 1/4 одного залпа двух есминцов, а нет извините - вот что делаетса, когда узнаёт - Земля то круглая и имеет кривизну, а юрка гагарин умолчал об этом.
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Предупреждение нашим хлопцам
Предлагают заработать 2 мая в Одессе. С учётом, что власть у нас - х@йловская, готовятся жёсткие провокации.
Братва, имейте в виду.
США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров - Цензор.НЕТ 4355
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кто помнит, сколько часов обратно заявили - мол с Тилерсоном хуило не будет встречатса, а ещё - когда президент США специально встречалса с директором мид рассеики.
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Ты ж понимаешь, что сам Лавров ничего не решает, а путин, вероятно (вследствие особенностей своей ментальности), считает, что награжденный ним Тиллерсон что-то должен и поэтому своим КГБистским взглядом (не в бровь, а в глаз) стоит напомнить о неповернутом долге...
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какое, сцуко, выполнение минскавых дагаварьонастий?! театр дегенератов
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Понимает ли неуважаемый Лавров меру своей ответственности в том, что такой дорогостояший канал, как США-РФ по этой проблеме на протяжении 2015 - 2016 гг так и не приней положительных результатов даже по пункту ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ или расейская сторона в свойственной ей манере и традиции и здесь готова всю ответственность возложить на ушедшую администрацию США не смотря на теплые нотки в адрес этого самого канала, дополняющего публичный нормандского формата? Лично я, как гражданин Украины, реально четвертый год несущий тяготы и лишения навязанной расеей конфронтации на востоке Украины, обвиняю РФ в саботировании прогрессивных начинаний по выходу из образовавшегося "тупика"..
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Путина и Асада уже не остановить

США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров - Цензор.НЕТ 5190
Существует дипломатический декорум, этикет. Дипломат никогда не произносит таких фраз, как "обвиняю вас". Есть практика произносить вещи прямо противоположные.

На переговорах с Лавровым Рекс Тиллерсон, скажем, произнес бы фразу "Я не могу предположить, что Россия могла быть причастна к химической атаке в Сирии". Это такой намек с противоположным смыслом. Так принято у дипломатов.

То, что США нарушают дипломатический этикет и декорум свидетельствует о том, что они переходят на взаимоотношения с Россией, как с государством-изгоем. Здесь уже используется не язык дипломатического декорума, а язык правовой, почти судебный.

Понятно, американцы и американские дипломаты и раньше знали о военных преступлениях и преступлениях против человечности, но, по всей видимости, предполагали, что это вбросы или накладки. Ну, вот что-то из этого числа. Но в данном случае свидетельство участия России в химической атаке и в принятии решения по ее проведению - так очевидны (они же базируются на данных спецслужб, телефонные перехваты, радиоперехваты), что нет никаких сомнений: это осознанное действия и варварство. Дикость, в которой никто не сомневается.

Вот это и есть новые отношения. Речь идет об оценке военных преступлений и преступных действий уже не одного сумасшедшего маньяка, а об участии в преступлениях очень большой группы людей с окружения Путина. И что самое печальное - достаточно большой группы в обществе.

Имею в виду тех людей, которые поддерживают эти варварства, очень хорошо понимая их значения.

Сейчас вынужден смотреть некоторые ток-шоу по российскому ТВ, и заметил, что появился новый рефрен по отношению к американцам. Мол, а докажите, а у вас нет доказательств. Когда-то был хештег "ихтамнет", а сейчас появился новый составной элемент у пропагандисткой компании - "авыдокажите".

Видимо, доказательства получены и теперь наступила новая форма отношений между Россией и Западом. Мы должны заметить, что это произошло не одномоментно. Прошли годы, пока Меркель, президент Обама, Керри - все пытались говорить с Путиным. Потом его очень деликатно не пригласили на G-8. Время идет, а Путин не меняется. Очевидно, этот негативный прогресс стал понятен и заметен уже всем. И новая стадия отношений - это то, что вне всяких сомнений Россия - страна-изгой, опасная для мира.

Реагировать надо было еще в 2008-ом году или даже раньше. Тогда не прореагировали, вот и спровоцировали этот политический и психологический регресс. А уж события в Украине и аннексия Крыма - это безумие, подтвержденное "докторами". Конечно, никто не предполагал, что Путин пойдет на такие циничные, откровенные и преступные действия на международной арене.

Если бы такое позволил себе Садам Хусейн или Муаммар Каддафи, ответ был ты немедленным и очень резким. Хотя слова о создании бесполетной зоны над Сирией уже произнесены. Пока что это мнение одного из членов штаба Трампа, но ясно, что военные разрабатывают какие-то предложения. Различными призывами Путина и Асада уже не остановить, ведь речь идет о физическом выживании этих двух диктаторов.

Нужно готовить военный и адекватный ответ. Вот эта часто произносимая дипломатическая фраза, мол, нет военного решения, только дипломатический - в данном случае не действует.

Дипломатического решения нет - и Путину с Асадом об этом заявили очень громко и однозначно.
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вЫ ПРОСТО ЗАБЫЛИ СКОЛЬКО ЛЕТ УГОВАРИВАЛИ хУСЕЙНА И кАТДАФИ.
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Эх, рАссийский "Буцефал", вашими устами да......помолчать (с)
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дивився я цю пресконфіренцію.. лошадь мала пєчальний вигляд, але намагалася і далі брехати і перебрехувати.. з моїх спостережень я не побачив спільних думок, лише намагання кацапії і надалі брехати і непохитність госдепу у своїх намірах..
назавтра очікую роз'яснення пєскова для рабостану як треба трактувати слова Тілєрсона і який робити із того висновок: - "росія всєх пєрєіграла"..
і взагалі вистава виглядала одночасно і нудно і весело..
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В ход пойдут сожратые снигери, распятые мальчики, изнасилованные старушки фошизды и "химические бонбы" - америкосов, везде и всюду.

Не пойдут. Это же не в совбезе ООН выступать. Это все надо в суд ООН нести
А там экспертизы .
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Судя по заявлению лаврова, он не услышал Тилерсона или не понял на каком языке тот говорил. Полная потеря реальности.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров
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