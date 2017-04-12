США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров

3786 66Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Лавров (1376) переговоры (3261) Россия (69896) США (12348) Донбасс (14068) минские соглашения (2080) Тиллерсон (56) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 22:23 США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что США и Россия едины в позиции о необходимости выполнения Минских договоренностей. читать источник x Мне нравится
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Не нравится Президент - действую, меняй! Не нравится Минск, который спас не одну тысячу жизней Украинцев? - Ну автомат в руки и воюй герой. Можешь, за одно и отца/сына захватить. Кто мешает?
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вопрос только сто спереди а кто сзади...
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Саакашвили прямой эфир
страна в жопе !!!!!! коррупция зашкаливает!!!!!!!порошенко вор и предатель!
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Жаль, завтра забуде що він казав сьогодні...
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И чем же ООН помогла Украине ?
Резолюцией с давно просроченными минскими соглашениями ?
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Так скоро и БЖРК "Молодец" с "Сатаной" совместными с Америкой станут ТЫЦ
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Тётя Роза @ANAKOYHER 33 мин.33 минуты назад
Новый постпред РФ при ООН выглядит таким козлом, что на его фоне даже Лавров выглядит почти интеллигентной лошадью.
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Счас? В ход пойдут сожратые снигери, распятые мальчики, изнасилованные старушки фошизды и "химические бонбы" - америкосов, везде и всюду.
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Предлагают заработать 2 мая в Одессе. С учётом, что власть у нас - х@йловская, готовятся жёсткие провокации.
Братва, имейте в виду.
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Путина и Асада уже не остановить
Существует дипломатический декорум, этикет. Дипломат никогда не произносит таких фраз, как "обвиняю вас". Есть практика произносить вещи прямо противоположные.
На переговорах с Лавровым Рекс Тиллерсон, скажем, произнес бы фразу "Я не могу предположить, что Россия могла быть причастна к химической атаке в Сирии". Это такой намек с противоположным смыслом. Так принято у дипломатов.
То, что США нарушают дипломатический этикет и декорум свидетельствует о том, что они переходят на взаимоотношения с Россией, как с государством-изгоем. Здесь уже используется не язык дипломатического декорума, а язык правовой, почти судебный.
Понятно, американцы и американские дипломаты и раньше знали о военных преступлениях и преступлениях против человечности, но, по всей видимости, предполагали, что это вбросы или накладки. Ну, вот что-то из этого числа. Но в данном случае свидетельство участия России в химической атаке и в принятии решения по ее проведению - так очевидны (они же базируются на данных спецслужб, телефонные перехваты, радиоперехваты), что нет никаких сомнений: это осознанное действия и варварство. Дикость, в которой никто не сомневается.
Вот это и есть новые отношения. Речь идет об оценке военных преступлений и преступных действий уже не одного сумасшедшего маньяка, а об участии в преступлениях очень большой группы людей с окружения Путина. И что самое печальное - достаточно большой группы в обществе.
Имею в виду тех людей, которые поддерживают эти варварства, очень хорошо понимая их значения.
Сейчас вынужден смотреть некоторые ток-шоу по российскому ТВ, и заметил, что появился новый рефрен по отношению к американцам. Мол, а докажите, а у вас нет доказательств. Когда-то был хештег "ихтамнет", а сейчас появился новый составной элемент у пропагандисткой компании - "авыдокажите".
Видимо, доказательства получены и теперь наступила новая форма отношений между Россией и Западом. Мы должны заметить, что это произошло не одномоментно. Прошли годы, пока Меркель, президент Обама, Керри - все пытались говорить с Путиным. Потом его очень деликатно не пригласили на G-8. Время идет, а Путин не меняется. Очевидно, этот негативный прогресс стал понятен и заметен уже всем. И новая стадия отношений - это то, что вне всяких сомнений Россия - страна-изгой, опасная для мира.
Реагировать надо было еще в 2008-ом году или даже раньше. Тогда не прореагировали, вот и спровоцировали этот политический и психологический регресс. А уж события в Украине и аннексия Крыма - это безумие, подтвержденное "докторами". Конечно, никто не предполагал, что Путин пойдет на такие циничные, откровенные и преступные действия на международной арене.
Если бы такое позволил себе Садам Хусейн или Муаммар Каддафи, ответ был ты немедленным и очень резким. Хотя слова о создании бесполетной зоны над Сирией уже произнесены. Пока что это мнение одного из членов штаба Трампа, но ясно, что военные разрабатывают какие-то предложения. Различными призывами Путина и Асада уже не остановить, ведь речь идет о физическом выживании этих двух диктаторов.
Нужно готовить военный и адекватный ответ. Вот эта часто произносимая дипломатическая фраза, мол, нет военного решения, только дипломатический - в данном случае не действует.
Дипломатического решения нет - и Путину с Асадом об этом заявили очень громко и однозначно.
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назавтра очікую роз'яснення пєскова для рабостану як треба трактувати слова Тілєрсона і який робити із того висновок: - "росія всєх пєрєіграла"..
і взагалі вистава виглядала одночасно і нудно і весело..
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Не пойдут. Это же не в совбезе ООН выступать. Это все надо в суд ООН нести
А там экспертизы .
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