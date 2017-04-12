"Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля. ФОТОрепортаж

5483 28Теги: ВР (22375) депутат (2862) Вовк (85) НКРЭКУ (194) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 22:34 "Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля. ФОТОрепортажСегодня в Верховной Раде народные депутаты решили заслушать главу Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. читать источник x Мне нравится
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Саакашвили прямой эфир
коррупция и воровство!
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Выборы? Какие там выборы!... Не, выборов им не надо...
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Я всегда говорю мужу: "кушать" только дома🙂.........Слушается😊
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Кстати у мужа на работе (в его отделе) 70-80% коллеги - женщины.
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у нас так само "лєтайтє самольотамі в Маскву"...
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народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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Депутаты - дармоеды
Кабмин - коррупционеры
Почему нас никто не предупредил, что в Европу мы будем входить через вот такую.... задницу?
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