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Теги: ВР (22375) депутат (2862) Вовк (85) НКРЭКУ (194)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля. ФОТОрепортаж

Сегодня в Верховной Раде народные депутаты решили заслушать главу Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

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Ваня Бздорн - обыкновенный чмошный приспособленец
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как эти твари,уже бесят. Нас простой народ,просто нет сил..
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Хорошо им всем там... Святое семейство...
Выборы? Какие там выборы!... Не, выборов им не надо...
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не знаю, кому как, а мне сиськи Продан и умный вид Сыроид больше всего понравились из всего срача. ПыСы - кто такой Дорн мне пох, я не в курсе
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Ну так это нормально.......🙂
Я всегда говорю мужу: "кушать" только дома🙂.........Слушается😊
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ну кушаю я тоже только дама, а шо, меню смотреть низзя? мне супруга разрешает
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Смотреть конечно можно. Я на счёт этого не заморачиваюсь......🙂
Кстати у мужа на работе (в его отделе) 70-80% коллеги - женщины.
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на ночь посмотреть веселяющую Ирину луценко - бессонница обеспечена, а детям вообще не рекомендуется, иначе энурез.
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Этот Дорн всю жизнь лезет и никак не пролезет в большие звезды. Причем лезет через Москву. И никто ему ни одной нормальной песни не написал даже. Может не хотят чтобы плохо спел.
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Проз Мокшу лізе не тільки Дорн:
у нас так само "лєтайтє самольотамі в Маскву"...

"Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля - Цензор.НЕТ 4716
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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А яка,на вашу думку, виборча система була би ефективною саме для народу?
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а луценчихи юбочка,как у татушек,"нас не догонешь"ля ля ля ля
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У Раді хочуть платити суддям Конституційного суду 300 тис. грн зарплати та 230 тис. пенсії http://espreso.tv/news/2017/04/11/u_radi_khochut_platyty_suddyam_konstytuciynogo_sudu_300_tys_grn_za
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Глядя на фото "рабочего дня" ВР, вспомнилось: в нашем домике одни "комики"🙁
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Видимо только Ире Билык можно в Крыму с Кобзоном тусоваться.
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Дорн - зраднык
Депутаты - дармоеды
Кабмин - коррупционеры
Почему нас никто не предупредил, что в Европу мы будем входить через вот такую.... задницу?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля. ФОТОрепортаж
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