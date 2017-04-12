EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(594075)
  5039  56
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Госдепартамент США (599) переговоры (3261) Россия (69896) США (12348) минские соглашения (2080) Тиллерсон (56)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После возврата Крыма. И выплат репараций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
К сожалению, наоборот. Нечего Барыге было в Минске сопли жевать и водку жрать и соплями закусывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
успокойтесь, это дешевый цирк, который никто выполнять не собирается. Мы не можем решить вопрос силой, ибо прос.али свою армию, а кацапы не могут, ибо поняли что потери в разы превзойдут полученный результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да, но "черная" дыра Лугандона может высмоктать все ресурсы Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это от нас самих зависит. Если на ней схемы мутить, то да. А если реально о стране думать, то нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виконання Мінських домовленостей тільки після залишення кацапами української землі! Інакше хай їх черви жруть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вата на те й вата, бо в голові саме вона... точніше те, що в неї залив кисіль та соловей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что тебя обнадежило в этой поездке.По ходу,Украина никому не нужна,кроме нас самих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже, Х¥йлу очень жесткие условия поставили...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вот этого как раз и не наблюдается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соединенные Штаты настаивают на обоснованности удара по авиабазе в Сирии. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ и главой российского МИДа
В Вашингтоне располагают фактами применения правительством Сирии химического оружия в Идлибе. «Мы уверены и убеждены в этих фактах, - цитирует Тиллерсона "Интерфакс". - Это только одно событие, которое связано с использованием режима Асада химического оружия. Было насчитано пятьдесят инцидентов»
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Тем не менее Россия отрицает причастность Асада к применению оружия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минздрав Турции подтвердил информацию о применении боевого отравляющего вещества зарин во время химической атаки в сирийском Идлибе. Об использовании зарина также заявили в организации «Врачи без границ» и правозащитники
Первоначальные результаты вскрытия жертв атаки в сирийской провинции Идлиб показали применение боевого отравляющего вещества (БОВ) нервно-паралитического действия зарин. Это следует из заявления Министерства здравоохранения Турции, опубликованного на официальном сайте
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия настаивает, что запасы хим оружия находятся под контролем боевиков, воюющих против асада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прогресс для Украины - это новые Томагавки в спину Путину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пока бандиты в кремле о прогрессе можно забыть.Так что решение этого уравнения начинается с усыпления бандитов
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Так наш дєбил Пєтя старается! Украине он рассказывает разные штуки про танки, Турчинов запускает ракеты (правда не туда), а сам опять и опять в гавно...
Представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступит в силу 13 апреля в 10:00 мск. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а какая разница... все равно все новости о прекращении огня все украинские СМИ ВСЕГДА подтверждают позжее.... стесняются видимо такого шоколадного идиота......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что трамп еще хуже чем обама.
и заплакало..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Товарищи! Международная полос .. обстановка... наш ответ Чемберлену... "
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть плохой, но международный документ, Будапештский Меморандум, Барыга заменил, на туалетную бумагу под названием Минские соглашения. Вот и имеем результат. Плачевный к сожалению.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Монголо-татарский
 показать весь комментарий
Ответить
 
после этих заявлений в лугандоне елеслышно тихое всхлипывание захарченко с полотницким -"расеюшка не бросай нас"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я вот не пойму-почему все так противятся выборам в лугандонии?у нас 1.5 ляма переселенцев?ну так и проведем выборы...лично гарантирую, что на участке в Бердянске,где будут голосовать переселенцы-проголосуют,например, за Диму Яроша....и никакими фальсификациями захер с плотвой это не перекроет...я то больше нарисую-переселенцы то у нас официально числятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неважно как голосуют, важно как считают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
абсолютно верно...а как еще с гопотой бороться?дерьмо никто не чистит в белых перчатках...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многие мечтают о поставках летального оружия... да ни к чему оно.
Вот если б у амеров на пару лет банкира с пятью фининспекторами, десяток судей и десяток прокуроров долгануть - да мы "Стугна-П"через три года в Штаты поставляли легко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оружие это политическое решение прежде всего. и одно другому не мешает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Без прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве Це означає, що США прагне поставити расеюшку у звичну для неї позицію і проштовхнути на 5-6 см. ідею щодо дотримання міжнародного права і Гельсинських домовленостей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В общем, не договорились ни-о-чем. Об этом свидетельствует очередное вето в ООН. Ну, Штатам на это вето плевать.

Да, )(уйло вернулось в соглашение, из которого так гордо вышагнуло 8го числа - насчет оповещения по действиям ВВС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вернулось, потому что ссыт кипятком, что следующие томагавки прилетят без предупреждения
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейча лайф совместное обращение к прессе Трампа и лидеров Нато, по результатам визита Тиллерсона в мордор, по CNN.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Между тем:
Ху)ло и Тиллерсон то ли встрeтились, то ли нет - никаких совместных заявлений, ни фото, ни комюннике; все за закрытыми дверями; наверное моль по-блатному наежал на Тиллерсона - давай сдавай Украину.
Профеcсор Коэн, CNN (институт росии в универс. Нью-Иорк&Принстон): "можно с уверенностью сказать, что путину не удалось добиться послаблений по Украинскому вопросу в обмен на сотрудничество по Сирии, судя по высказываниям, лаврова на совместной прес-конф."
Между тем:

Сейчас только, мордор 8-й раз за 6 лет, заблокировал резолюции о химической атаке v Сирии, на совбезе ООН, покрывая садиста асада и свои преступления против человечества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сергей- Спускали тех с чемоданом, спустим и этого без чемодана! (про себя)
Рекс- я понял (про себя)
Сергей- я сказал! (про себя)
Рекс- я понял (про себя)
Ток, который душой и телом за жителями Дон и Луг - мы не, это не мы, но будут еще терракты и это опять не мы ! (тихим украдчивым)
Хохол- переговоры с агрессором бесполезная возня, что шилом окопы рыть! (громко на все хохлятське горло)
 показать весь комментарий
Ответить
 
взагалі то, я вважаю що на цій зустрічі обговорювалися питання, які не виносяться на пресконференцію.. і саме тому була зустріч с )(уйлом.. більш всього Тілєрсон поставив такі умови лошаді, і привів такі аргументи на які лавров не зміг відповісти без путіна, але й проігнорувати не зміг.. що це було - ми напевно не взнаємо.. або взнаємо з плином часу.. але, я чогось впевнений, що щось таке все ж було..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныБез прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
серджио def6ff91, SergTranscarpathian, Герхард, East Clintwood, Путенбох, Вячеслав, регистратор2, olele, іванов, Cтарий Кінь, Галина Гусева, Bogdan Suvorov, cthutq dfcz, Ali Hasan, Kaba Mota, владимир грищенко, Сергей Бондаренко 91687c01, Константин 1041a131, Login, Juli Schubs, UKRAINE FOREVER!!!, menaintertelecom, Александр Тихий, lezyo, Kenzo 065c7258, Запорізький козак, Фрол Медвепут d1caba8f, Кирилл Лещенко, Viktor Petrov a53b8b8b, sergik, spel 68dbbe31, Новий Перець
 Всего на сайте: 97 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти