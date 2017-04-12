Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве

5039 56Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Госдепартамент США (599) переговоры (3261) Россия (69896) США (12348) минские соглашения (2080) Тиллерсон (56) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 22:03 Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в МосквеСекретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией. читать источник x Мне нравится 12
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Саакашвили прямой эфир
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В Вашингтоне располагают фактами применения правительством Сирии химического оружия в Идлибе. «Мы уверены и убеждены в этих фактах, - цитирует Тиллерсона "Интерфакс". - Это только одно событие, которое связано с использованием режима Асада химического оружия. Было насчитано пятьдесят инцидентов»
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Первоначальные результаты вскрытия жертв атаки в сирийской провинции Идлиб показали применение боевого отравляющего вещества (БОВ) нервно-паралитического действия зарин. Это следует из заявления Министерства здравоохранения Турции, опубликованного на официальном сайте
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типа, мы еще и виноваты ?
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Представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступит в силу 13 апреля в 10:00 мск. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.
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и заплакало..
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Вот если б у амеров на пару лет банкира с пятью фининспекторами, десяток судей и десяток прокуроров долгануть - да мы "Стугна-П"через три года в Штаты поставляли легко...
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Да, )(уйло вернулось в соглашение, из которого так гордо вышагнуло 8го числа - насчет оповещения по действиям ВВС.
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Ху)ло и Тиллерсон то ли встрeтились, то ли нет - никаких совместных заявлений, ни фото, ни комюннике; все за закрытыми дверями; наверное моль по-блатному наежал на Тиллерсона - давай сдавай Украину.
Профеcсор Коэн, CNN (институт росии в универс. Нью-Иорк&Принстон): "можно с уверенностью сказать, что путину не удалось добиться послаблений по Украинскому вопросу в обмен на сотрудничество по Сирии, судя по высказываниям, лаврова на совместной прес-конф."
Между тем:
Сейчас только, мордор 8-й раз за 6 лет, заблокировал резолюции о химической атаке v Сирии, на совбезе ООН, покрывая садиста асада и свои преступления против человечества.
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Рекс- я понял (про себя)
Сергей- я сказал! (про себя)
Рекс- я понял (про себя)
Ток, который душой и телом за жителями Дон и Луг - мы не, это не мы, но будут еще терракты и это опять не мы ! (тихим украдчивым)
Хохол- переговоры с агрессором бесполезная возня, что шилом окопы рыть! (громко на все хохлятське горло)
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