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Теги: Лавров (1376) переговоры (3261) Путин (23619) Россия (69896) США (12348) Тиллерсон (56)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ

Отношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, но две крупные ядерные державы не могут быть в таком положении.

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Одному придётся не четвереньках встать😀😀😀😀кто долго на коленях был,тому привычнее 😀😀
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значит США придется прогнуться и отступить
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Так с Томагавками уже прогнулись. И метнули. Ещё хочешь? Ну так подожди в очереди.
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 464
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Как начались переговоры - с учетом, что х@йло заявило накануне , что встречаться с Рексом не будет, а потом:

втулился в комнату, где Рекс втолковывал Лошади, что он и его х@йло - казлы, и, обращаясь к Лошади, говорит: я где-то своё удостоверение прое#ал. Ты, казёл, не находил?
Лошадь х#як на пол - как Крамаров в фильма "Иван Васильевич меняет профессию" искал орден, проё#банный шведским послом.
А Тиллерсон тут возьми да и спроси: чекистское удостоверение прое#бал?
Да не, кричит х@йло, президентское! Из-за этого можно ещё раз Сирию бомбануть, согласен? Это ж явно игилы сработали. Они уже рядом.
Тиллерсон высморкался на лежащую на полу Лошадь, и сваливать собрался от казлов.
А х@йло как заверещит: канвоооооойййййй, перекрыть все выходы!
Так и начались переговоры.

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Треба рахувати інтереси України, що також повинна вважатися ядерною державою. Інакше не буде миру.
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якщо лохи самі здали свою ядерну зброю і добровільно перетворились в об'єкт політики із суб'єкту - пізно пити боржомі.
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Я, думаю вся проблема в том, что россия хочет быть единственной супердержавой и иметь мировое господство, поэтоу вторая ядерная держава будет казламордии всегда серпом по..горлу.Никакие разговоры с ядерной мартышкой из кремля не помогут , они прямопротивоположны всему, к чему стремиться казламордия.Кончать надо с кацапами, игры с людоедом -игры без правил, а США все ищет логику ,где ее отродясь не было.Слушайте Украину, господа великоразумные пендосы, мы с этими мутантами-кацапами почти пятьсот лет рядом живем, знаем их как никто -нет у них логики ,нет тормозов , ни совести ,ни ума.
Есть умные люди в США,высокие специалисты, можно найти инструменты чтоб покочить с Содомией,раз и...,если не навсегда , то очень надолго.
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вы не правы...россия хочет быть ВТОРОЙ супердержавой и поделить мир пополам с амерами...только вот амеры играют в долгую-поэтому они и супердержава...а россия проигрывает и отступает...вот Украина-яркий пример....Украина уже НИКОГДА не будет под влиянием кацапов...об этом мог кто то подумать еще лет 5 назад?...вот так и будут общипывать зоны влияния россии...и время тут значит мало...десятилетие? тьфу..это даже не секунда в истории...есть у амеров план и они его воплощают...не получилось сейчас-получится в следующий раз...вода камень точит...так амеры и действуют...
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Сколько помню из истории, и скорбной памяти , день кацманавтики , с его гонкой поперед США,гонкой вооружений, захватами территорий и сфер влияния, всегда кацапия пыталась вылезть первой, и надо понимать американским друзьям , что порода хомо-кацапиус еще и зело завистлива, поэтому все , кто живут лучшее ее -потенциальная угроза и бельмо в глазу, помойка сколько будет существовать , будет жрать из дающей руки и туда же гадить, разговоры с страной мутировавших двуногих бесполезны,
Это мутировавшее существо никому, никогда , ни за что -не даст жить спокойно, слабых они затопчут, сильным -завидовать и гадить всеми возможными способами, спасет лишь ликвидация очага зла и интенсивное оновление территорий людьми со здоровыми генами.
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Хочу еще добавить, амеры действуют , как амеры, любому порядочному человеку в голову не придет предать своего спасителя, человеку ,но не кацапу...
Если вспомнить сколько ,именно США ,спасали эту мразь -расею, на нашу голову, и выводы все равно бояться делать, начинаешь думать , что у власти в США пробрались кацапские мутанты.
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США треба від козломордії те, що потрібно США. А про Україну має дбати президент України.
А більшість українців - як діти мали, спочатку вибирають президентом гандона, який дбає виключно про власну кишеню, а потім вимагають від президента іншої країни, щоб він дбав за Україну.
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Та я, Саша ,ничего не вымагаю от президента США, тут просто случай такой , когда враг моего врага - мой друг, и все.Цель у нас одна, понимаешь ? Кацапы должны сдохнуть.
А на счет нашего президента, скажи мне Саша, сколько должно умереть украинцев, чтобы был такой , как нам хочется президент? Почти тридцать лет выбрать не можем, это глупость не одного ,и не десятка человек ,это массовое затмение разума.Обижаемся сами на себя .
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відносно того, що в нас з США одна мета - це питання. Трампу безумовно потрібно зробити три речі - припинити війни на сході України та Сірії, розв'язані в інтересах світової фінансової мафії агентом тої мафії хуйлом при потаканні іншого агента тої ж мафії бабами та покінчити з північною кореєю. На яких умовах буде закінчена війна на сході залежить від патріотичності влади України, зокрема й президента. Але влада в нас така шо за пару баксів тата, маму і Україну продадуть. Значить пр нинішній нашій владі мир на сході буде досягнутий коштом нагинання України. А винні в цьому ми - не пуй бариг президентами обирати.
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амеры действуют как очень прагматичные люди....и если они решат-Украина не нужна-Украину разорвут...это просто надо понимать...сейчас амерам нужна Украина сильной и стабильной...хотя бы потому ,что в Украине есть АЕС...и никто не допустит анархии в стране ,которая может повторить десяток Чернобылей...вот так и с кацапией...безконтрольного развала россии не будет...куда денутся тысячи ядерных боеголовок?представляете себе условного захера с плотвой с ядерной боеголовкой?и не одной...страшно?вот и амеры этого не хотят..хуйло прикормлен миллиардами,дети верхушки кацапии в проклятых заграницах...начинает хуйло играть в мирового мачо-его ставят на место...а план работает...и повторюсь-время не имеет значения...знаете насколько лет нефти в кацапии осталось?лет на десять..крупных месторождений не открывается ВООБЩЕ...все еще качается нефть совкового периода..и месторождения иссякают...хуйло же не даром в Арктику за нефтью полез...и нефть-это всего лишь один из вариантов ,как кацапов начнут ставить на колени...
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Ну все правильно, но лучше бы США и не поднимали кацапию с колен, и им было бы проще и нам.
Денежки ,думаю , держат США, денежки кацапии, которые работают в их банках, и,на их экономику, вся шобла кремлевская в деревянных , да в своих "консервных банках" деньгу свою держать не станут , правители херовы. Наверно это и есть, тот тормоз , что спасает кремлевских упырей и их логово от полного уничтожения.
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штатам потрібна кацапія, як сторож ресурсів Далекого Сходу та Сибіру, які ні при яких умовах не повинні дістатися китайцям. Через те і тривають танці з бубнами наволо хуйла. Але навколо горбачова були такі ж танці у свій час. не допомогло.
а гроші кацапів в західних банкох - то фігня, у свій час захід іранські мільярди заморозив і досі не віддає, причому амери частину їх тупо списали як компенсацію шкоди за деякі теракти.
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полностью с вами согласен...амеры выкачивают ресурсы из кацапии,и денежки возвращаются к ним же...все хорошо..ну для амеров,естественно....
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Китай, что-то знает или о 150 тысячах солдат НОАК у границ КНДР
Apr. 12th, 2017 at 5:26 PM
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 3385

В то время как АУГ США на всех порах мчат к корейским берегам, 10 апреля южнокорейское СМИ Chosun сообщило о 150 тысячах военнослужащих НОАК у границ с КНДР. Правда, ряд СМИ, которые эту информацию продублировали, преподнесли её как «отправку 150 тысяч солдат на границу», что в свою очередь МО КНР тут же опровергло! И вправду, зачем писать то, что не соответствует действительности, но и в тоже самое время, зачем опровергать то, что на языке оригинала звучало совсем по иному? Запутал? Объясню, но для начала немного воды.
Прежде всего, допустим, Китай таки направил 150 тысяч солдат к границе с КНДР. Хорошо это или плохо? Вызвано это было бы, разумеется, большой вероятностью проявления величия томагавков. Но, спешу огорчить бездумных фанатов красных тряпок - КНР не относится к клубу друзей КНДР, а как раз наоборот, отношения между двумя странами весьма напряжённые.
Тем не менее, судя по тому, как была преподнесена информация южнокорейских СМИ, войска будут направлены для создания всех условий во избежание гуманитарной катастрофы. То есть, в случае начала боевых действий, массовый исход населения из КНДР должен иметь контролируемый характер. И это вполне таки разумное решение, ведь из Пхеньяна поступает неоднозначная информация о том, что Ким Чен Ын распорядился провести подготовку к эвакуации из столицы около полумиллиона жителей.
Но, опять же, зачем говорить о том, что МО КНР опровергло? А затем, что в статье Chosun говорилось не про отправку 150 тысяч военнослужащих, а подсчитывалось то, что уже имеется вдоль реки Ялу, на границе с КНДР. Или вы считаете, что граница двух не особо дружественных стран не прикрыта войсками? Тогда почему Пекин так взволновала статья Chosun, тем более, что китайцы должны лучше знать южнокорейский язык, чем российские копирайтеры? По сути, МО КНР опровергло корявый перевод, а не оригинал, подсчитывавший, что уже сосредоточено в данном регионе.
Как бы там ни было, а страсти вокруг маленькой, но очень гордой недореспублики, которая за время своей независимости успела победить и в чемпионате мира по футболу и даже высадиться на Солнце, накаляются! И довольно примечательно, что подобного рода дебаты появились после визита в США Си Цзиньпина, которого Трамп и поставил в известность о планах на Северную Корею. А как же иначе?
С другой стороны, следует понимать, пускай Пекин и недружелюбен к Пхеньяну, но в случае успешной операции в КНДР "коалиции", Поднебесной не особо хочется получить у себя под боком ещё одну американскую базу. Если только, Пекин не стремясь особо афишировать определенных договоренностей, будет иметь непосредственную причастность к данной коалиции.
В общем, очень скоро все будет очень интересно. Наблюдаем!
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 9576
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А что там наблюдать. Трамп с Китаем всё решили, вероятно. Бах по Ыну, заходит Китай, наводит порядок и временно остаётся. А США остаются в Южной Корее. Постепенно две части Кореи объединятся, а США и Китай выйдут оттуда.
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Ну кто ж будет смотреть футбол, когда ты уже сказал счет в матче?
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Самое главное, что ещё до начала матча кое-кому вежливо намекнули: "нах** с поля". Абыдна, да?
Вот оно теперь обижается, дуется, в дырки в заборе на стадион заглядывает, подпрыгивает - вдруг заметят и пустят?
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Как не смотри, а Трамп непредсказуем!
Сегодня скажет, Вова, я тебя люблю - а завтра свифт отключит...
В этом весь Трамп! И это очень пугает Х¥йла...
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В чем Трамп непредсказуем, если Вы прописали порядок его действий?
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Вот вам и Трамп.....Реальный дядько...путлер на сковородке уже...посмотрите ,как изменилась риторика у лошади .....елозит,сволочь
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Велика ядерна держава Росія... Есть и другое мнение: «чокнутая страна, как рисунок на карте и как вместилище оригинального населения, от которого тошно всем, куда оно добирается в качестве туриста или кого-то другого», "такие лепрозории, как Россия и Венесуэла, даже имея гигантские запасы природных ископаемых, дающих возможность построить современное, цивилизованное государства, все равно построят смесь вонючего сортира и смердящей помойки» (Anticolorados).
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Для тех, кто рвёт на себе волосы и верещит "Всё пропало":..
ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ГОВОРИТ ТРАМП, А ТО, ЧТО ОН СДЕЛАЛ ИИ СДЕЛАЕТ ЕЩЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ США И ОСТАЛЬНОГО МИРА ОТ УРОДОВ ПУТИНОВ, АСАДОВ И ЫНОВ.
Цитата о Трампе:
На протяжении всего сирийского конфликта, все шесть лет Трамп настойчиво и последовательно выступал против военного вмешательства США в Сирии, - напоминает газета Politico. - ..."Если у Трампа была главная внешнеполитическая идея, то это критика использования силы в Сирии. Это не мысли вслух по отвлеченному предмету. Обещания отказа от войны в Сирии были центральным элементом заявлений Дональда Трампа против Хиллари Клинтон", - соглашается журнал The Atlantic, напоминающий о его многочисленных заявлениях в Twitter против военной операции в Сирии.

-------
Говорил одно, а сделал то, что надо было сделать.
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Совместная спецоперация "Тамо-гавк" Путина и Трампа удалась. Трамп уже не агент Кремля
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ВКС РФ провели разведку в районе возможного удара по КНДР (фото)
Apr. 12th, 2017 at 3:21 PM

Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 2279
Как известно, Дональд Трамп имеет однозначную позицию в отношении Северной Кореи и не зря в регион на всех парах идет авианосец USS Carl Vinson (CVN 70), с учётом наличия там USS Ronald Reagan (CVN 76) - прописанного в Йокосуке, Япония. И если альфа-самец всея США будет твёрд в своём намерении сделать Америку великой снова, то помимо Асада он в течение ближайших 3-4 месяцев может взяться ещё за одного тирана. И, может вы, и удивитесь, но даже туда умудряется сунуть нос россиюшка.

Так, намедни, в районах, из которых наиболее вероятен удар крылатыми ракетами (ну, вы поняли - томагавки!) по КНДР кораблями ВМС США, были зафиксированы самолёты бравых ВКС. Среди них два Ту-142, два Ил-38 и два Ту-95МС. Сегодня Ил-20 и два Ту-95.
Ну, с Ту-142 и Ил-38 всё понятно, разведка и мониторинг, хотя "Илюшин" так же и противолодочный, что немного должно напрягать ВМФ США. Но вот Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, как-то опасно выводить "Медведя" в столь напряжённый момент на авансцену. Или в кремле решили ещё и за "брата" Кима впрячься в случае большого рейва для полного ажура? Не в прямом смысле, конечно же, а проводя разведку в пользу Пхеньяна. Причём подкрепляя эти разведывательные действия серьезным, тактическим сопровождением, несущим недвусмысленную угрозу флоту США.Вот в Белом доме обрадуются такому сотрудничеству! Конвульсии суицидала?
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 3329
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Рекс дбає про інтереси США. Якщо хуйло пообіцяв США те, що від нього вимагали - так і буде.
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Ядерные? Апокалипсис. Ядерные и правильно понимающие? Правильные решения.
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org 6 ч6 часов назад
Нищивний удар по путінській пропаганді: 92% громадян України вважають себе етнічними українцями
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чуркин верциццо на патэльне аки пропеллер у Карсона .Представитель РАБсии в ООН удивил мир хамским поведением , видео :https://charter97.org/ru/news/2017/4/12/246679/ Это пистец!
вован сафронков :Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 5765 решил «по понятиям» разговаривать с постпредом Британии.

25

Заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето», поддерживает правительственный режим в Сирии и применение оружия в арабской республике, потребовал посмотреть ему в глаза и не оскорблять Россию. Слова российского дипломата передает «РИА Новости».
Сафронков заявил, что Великобритания «испугалась» сотрудничества России и США и делает «все, чтобы это взаимодействие было подорвано». «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» - обратился Сафронков к Райкрофту.
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Треба було,двумя пальцами,достать у того Савфронкова,очi з глазниц,покласти ему в далоню,та спитати:В эти шо ли?
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то може пора і Україні стати ядерною державою?
А то ви із вашими будапештами нічого не робите окрім пограбування!
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мудак вы Тиллерсон, хоть и госсекретарь...
учитесь у Рейгана...
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У Рейгана період коли він намагався досовитися з срср тривав набагато більше чим у Трампа.
А Тілерсон захищає в першу чергу інтереси США, а не лохів, що добровільно перетворилися на об'єкт світової політики, коли здали ядерну зброю.
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хотелось бы верить...
рейган (1983):
- империя зла
- So, in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride - the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, ...
.
рейган (1984):

"...- Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут..."

My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes....
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Виталий Портников: Путин, Крым и «китайские болванчики»

12 Апрель 2017, 11:40

Виталий Портников

Российский президент Владимир Путин назвал страны, поддержавшие американский удар по Сирии, «китайскими болванчиками», одобрившими «явное нарушение международного права». Именно об этом - о нарушении международного права - говорят сейчас российские политики и пропагандисты. И, разумеется, в этой интерпретации Россия выступает в роли хранительницы и защитницы международного права.
Хочется, однако, спросить, где была «хранительница и защитница», когда аннексировала Крым? Ведь тогда речь шла именно о вопиющем нарушении международного права - первом таком нарушении в Европе со времен Второй мировой войны. Часть территории суверенного государства была без его согласия, в нарушение всех конституционных и законодательных норм как самого этого государства, так и аннексированной территории и самой страны-агрессора, присоединена к России. Ведь в украинском законодательстве отсутствуют нормы, которые позволяли бы части территории страны принимать решения об отделении. Ведь в законодательстве Автономной Республики Крым отсутствуют нормы, которые позволяли бы проводить референдумы об отделении от Украины, провозглашении независимости или присоединении к какой-либо другой стране. Ведь в законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, позволяющие присоединять территорию другого государства.

Нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах

​О международных обязательствах России - Будапештском меморандуме и многочисленных соглашениях, которые признавали территориальную целостность Украины - я даже не напоминаю. Нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах. Именно об этом говорили Владимиру Путину руководители многих стран мира в дни, когда совершалась аннексия.
Но что отвечали на это в Москве? Что так решил «народ Крыма» на «референдуме». Что после «переворота» в Киеве никакого Украинского государства, перед которым Россия имеет обязательства, просто не существует (хотя от этого «несуществующего» государства Российская Федерация в то же время требует в международных судах возврата «долга Януковича»). Что никакого международного права Россия не нарушала, территориальных претензий к Украине не имеет, а просто защищает крымчан от несуществующих угроз.
Так вот, в отличие от этих угроз, угрозы мирному населению Сирии вполне реальны. Мало кто в современном мире использует против мирного населения химическое оружие, запрещенное всеми мыслимыми и немыслимыми международными конвенциями. А Башар Асад это делает против населения своего собственного государства. И Соединенным Штатам приходится защищать не только мирное население Сирии, но и международное право, исключающее возможность применения химического оружия. Именно эту защиту и поддерживает цивилизованный мир.
Так что с оскорблениями в его адрес я бы на месте реальных нарушителей международного права из Кремля был бы осторожнее.
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Если у тебя есть ЯО - с тобой сюсюкаются, даже если ты травишь детей.
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Это смотря от кого исходит инициатива и подкреплена ли она нужными потенциями.. Если при очередном неполноценном тестировании упомянутого тобой ЯО, оно вдруг проявит свой дикий нрав (по причине неудовлетворения вовремя многих потребностей), что вполне теперь реально, то РФ хоть ... плачь (чтобы не сказать хуже)..
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Слова "Но две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел" от имени госсекретаря США Тиллерсона воспринимаются, как должное, но, если РФ также считает себя ответственной в соответствии с воображаемым (и желаемым) ею статусом, то способна ли она продуцировать подобную инициативу к улучшению и реально СЛЕДОВАТЬ ее реализации? Лично я не считаю себя пессимистом (понимающим, что у РФ "кишка тонка" действовать (а не мутить) так, чтобы нарываться на реальный серьезный ответ по своей центральной территории), но не верю в то, что путинская расея может действовать ответственно и соответственно. Скорее, актуалено предположение Биссмарка о реальной стоимости заверений и обязательств, исходящих от потомков, известных Биссмарку не по-наслышке.. А если ТАК, то задача Тиллерсона осложняется тем, чтобы "телепатировать" чильныкам РФ, стоящим на "перекрестке семи дорог", какая из них (дорог) и есть той желаемой политику от русского мира..
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Зазырил всю прессуху.Слово "Украина", даже не прозвучало, один раз Рекс сказал "Минские договоренности", но как-то вскользь. В основном о Сирии, гораздо меньше о КНДР, но там явно с Китаем говорить надо.
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некоторые говорит Трамп не предсказуем - а меньше слушаите или больше отфильтруите кацапские вести и окажэтса даже очень последовательн, а то что кто то опос-алса, так не привикать им.
Я и теперь считаю - предсказуем, как и в прошлом году

fedjka - fedjka
Nu s janvarja, mozjet bitj oruzjije i operatori k oruzjiju v pridacju, tak sjto, mogu posporitj - neproidjot i meseca i rusnjavije budet oratj - bliatj, nas naduli, nekakoi on ne drug rasseike.
09.11.2016 10:00

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Ну, тогда я и себя процитирую, свой прогноз насчёт Трампа...
Miko R 798886a8

...Не было и нет ни малейших сомнений, что мир неизбежно получит очередную порцию удовольствия, наблюдая, как США и Трамп продолжат макать носом в сортир зарвавшуюся никчемную Рашку.
Выборы выборами, но работа - работой: макать, а то и мочить говнюков носом в сортир. Ничего личного.
30.12.2016 21:57
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ВАЖНО!

Myroslava Gongadze‏Підтверджений профіль @MGongadze 2 год.2 години тому

Допоки ситуація в Україні лишатиметься такою, як вона є зараз, покращення у відносинах Москви і Вашингтона очікувати не варто. - Тілерсон
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Американцы что-то знают... СИТУАЦИЯ У ХУЙЛА РЕЗКО ИЗМЕНИЛАСЬ К ХУДШЕМУ. Нет, американцы не будут стучать туфлём по столу. Они как всегда вежливо и интеллигентно, с улыбкой, но твёрдо ставят ультиматум за ультиматумом. Анаконда сжимает кольца!
Знать бы, что там на Хуйла откопали... Впрочем, лучше бы побыстрее закопали его самого!
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"Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел"

Как заявил японский дипломат Триллер сан, "две крупные ядерные державы" в нашем неспокойном мире - это слишком много. Это, можно сказать, триллер.
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В данном случае единственный выход полная блокада РФ и новый "Железный занавес". Тогда Путя успокоится, а его окружение увидев бессмысленность ситуации устранят это препятствие.
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В Пентагоне считают военное столкновение с Рассией невозможным.

Глава Пентагона исключил военный конфликт с Рассией.
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что, несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой после применения сирийским правительством химического оружия в провинции Идлиб, военный конфликт между двумя ядерными державами невозможен. Об этом пишет Голос Америки.
«Как вам известно, госсекретарь Тиллерсон (сейчас находится) в Москве, - заявил глава Пентагона на совместной пресс-конференции с участием командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефом Вотелом. - Мы сохраняем каналы связи с российскими военными и дипломатами. Ситуация не выйдет из-под контроля».
Глава Пентагона также отметил, что не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой
«Я уверен в том, что русские будет делать то, что в наибольшей степени отвечает их интересам, - сказал Джеймс Мэттис. - Совсем не в их интересах если эта ситуация выйдет из-под контроля». - http://glavnoe.ua/news/n305015
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Логично. Поэтому у одной из них надо сначала отнять ЯО, а потом ее ликвидировать.
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На окорочка поменяете - никуда не денетесь.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДве крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ
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