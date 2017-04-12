Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ

8086 177Теги: Лавров (1376) переговоры (3261) Путин (23619) Россия (69896) США (12348) Тиллерсон (56) Тему создал: Цензор.НЕТ12.04.17 21:45 Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФОтношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, но две крупные ядерные державы не могут быть в таком положении. читать источник x Мне нравится
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втулился в комнату, где Рекс втолковывал Лошади, что он и его х@йло - казлы, и, обращаясь к Лошади, говорит: я где-то своё удостоверение прое#ал. Ты, казёл, не находил?
Лошадь х#як на пол - как Крамаров в фильма "Иван Васильевич меняет профессию" искал орден, проё#банный шведским послом.
А Тиллерсон тут возьми да и спроси: чекистское удостоверение прое#бал?
Да не, кричит х@йло, президентское! Из-за этого можно ещё раз Сирию бомбануть, согласен? Это ж явно игилы сработали. Они уже рядом.
Тиллерсон высморкался на лежащую на полу Лошадь, и сваливать собрался от казлов.
А х@йло как заверещит: канвоооооойййййй, перекрыть все выходы!
Так и начались переговоры.
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Есть умные люди в США,высокие специалисты, можно найти инструменты чтоб покочить с Содомией,раз и...,если не навсегда , то очень надолго.
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Это мутировавшее существо никому, никогда , ни за что -не даст жить спокойно, слабых они затопчут, сильным -завидовать и гадить всеми возможными способами, спасет лишь ликвидация очага зла и интенсивное оновление территорий людьми со здоровыми генами.
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Если вспомнить сколько ,именно США ,спасали эту мразь -расею, на нашу голову, и выводы все равно бояться делать, начинаешь думать , что у власти в США пробрались кацапские мутанты.
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А більшість українців - як діти мали, спочатку вибирають президентом гандона, який дбає виключно про власну кишеню, а потім вимагають від президента іншої країни, щоб він дбав за Україну.
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А на счет нашего президента, скажи мне Саша, сколько должно умереть украинцев, чтобы был такой , как нам хочется президент? Почти тридцать лет выбрать не можем, это глупость не одного ,и не десятка человек ,это массовое затмение разума.Обижаемся сами на себя .
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Денежки ,думаю , держат США, денежки кацапии, которые работают в их банках, и,на их экономику, вся шобла кремлевская в деревянных , да в своих "консервных банках" деньгу свою держать не станут , правители херовы. Наверно это и есть, тот тормоз , что спасает кремлевских упырей и их логово от полного уничтожения.
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а гроші кацапів в західних банкох - то фігня, у свій час захід іранські мільярди заморозив і досі не віддає, причому амери частину їх тупо списали як компенсацію шкоди за деякі теракти.
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Apr. 12th, 2017 at 5:26 PM
В то время как АУГ США на всех порах мчат к корейским берегам, 10 апреля южнокорейское СМИ Chosun сообщило о 150 тысячах военнослужащих НОАК у границ с КНДР. Правда, ряд СМИ, которые эту информацию продублировали, преподнесли её как «отправку 150 тысяч солдат на границу», что в свою очередь МО КНР тут же опровергло! И вправду, зачем писать то, что не соответствует действительности, но и в тоже самое время, зачем опровергать то, что на языке оригинала звучало совсем по иному? Запутал? Объясню, но для начала немного воды.
Прежде всего, допустим, Китай таки направил 150 тысяч солдат к границе с КНДР. Хорошо это или плохо? Вызвано это было бы, разумеется, большой вероятностью проявления величия томагавков. Но, спешу огорчить бездумных фанатов красных тряпок - КНР не относится к клубу друзей КНДР, а как раз наоборот, отношения между двумя странами весьма напряжённые.
Тем не менее, судя по тому, как была преподнесена информация южнокорейских СМИ, войска будут направлены для создания всех условий во избежание гуманитарной катастрофы. То есть, в случае начала боевых действий, массовый исход населения из КНДР должен иметь контролируемый характер. И это вполне таки разумное решение, ведь из Пхеньяна поступает неоднозначная информация о том, что Ким Чен Ын распорядился провести подготовку к эвакуации из столицы около полумиллиона жителей.
Но, опять же, зачем говорить о том, что МО КНР опровергло? А затем, что в статье Chosun говорилось не про отправку 150 тысяч военнослужащих, а подсчитывалось то, что уже имеется вдоль реки Ялу, на границе с КНДР. Или вы считаете, что граница двух не особо дружественных стран не прикрыта войсками? Тогда почему Пекин так взволновала статья Chosun, тем более, что китайцы должны лучше знать южнокорейский язык, чем российские копирайтеры? По сути, МО КНР опровергло корявый перевод, а не оригинал, подсчитывавший, что уже сосредоточено в данном регионе.
Как бы там ни было, а страсти вокруг маленькой, но очень гордой недореспублики, которая за время своей независимости успела победить и в чемпионате мира по футболу и даже высадиться на Солнце, накаляются! И довольно примечательно, что подобного рода дебаты появились после визита в США Си Цзиньпина, которого Трамп и поставил в известность о планах на Северную Корею. А как же иначе?
С другой стороны, следует понимать, пускай Пекин и недружелюбен к Пхеньяну, но в случае успешной операции в КНДР "коалиции", Поднебесной не особо хочется получить у себя под боком ещё одну американскую базу. Если только, Пекин не стремясь особо афишировать определенных договоренностей, будет иметь непосредственную причастность к данной коалиции.
В общем, очень скоро все будет очень интересно. Наблюдаем!
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Вот оно теперь обижается, дуется, в дырки в заборе на стадион заглядывает, подпрыгивает - вдруг заметят и пустят?
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Сегодня скажет, Вова, я тебя люблю - а завтра свифт отключит...
В этом весь Трамп! И это очень пугает Х¥йла...
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ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ГОВОРИТ ТРАМП, А ТО, ЧТО ОН СДЕЛАЛ ИИ СДЕЛАЕТ ЕЩЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ США И ОСТАЛЬНОГО МИРА ОТ УРОДОВ ПУТИНОВ, АСАДОВ И ЫНОВ.
Цитата о Трампе:
На протяжении всего сирийского конфликта, все шесть лет Трамп настойчиво и последовательно выступал против военного вмешательства США в Сирии, - напоминает газета Politico. - ..."Если у Трампа была главная внешнеполитическая идея, то это критика использования силы в Сирии. Это не мысли вслух по отвлеченному предмету. Обещания отказа от войны в Сирии были центральным элементом заявлений Дональда Трампа против Хиллари Клинтон", - соглашается журнал The Atlantic, напоминающий о его многочисленных заявлениях в Twitter против военной операции в Сирии.
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Говорил одно, а сделал то, что надо было сделать.
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Apr. 12th, 2017 at 3:21 PM
Как известно, Дональд Трамп имеет однозначную позицию в отношении Северной Кореи и не зря в регион на всех парах идет авианосец USS Carl Vinson (CVN 70), с учётом наличия там USS Ronald Reagan (CVN 76) - прописанного в Йокосуке, Япония. И если альфа-самец всея США будет твёрд в своём намерении сделать Америку великой снова, то помимо Асада он в течение ближайших 3-4 месяцев может взяться ещё за одного тирана. И, может вы, и удивитесь, но даже туда умудряется сунуть нос россиюшка.
Так, намедни, в районах, из которых наиболее вероятен удар крылатыми ракетами (ну, вы поняли - томагавки!) по КНДР кораблями ВМС США, были зафиксированы самолёты бравых ВКС. Среди них два Ту-142, два Ил-38 и два Ту-95МС. Сегодня Ил-20 и два Ту-95.
Ну, с Ту-142 и Ил-38 всё понятно, разведка и мониторинг, хотя "Илюшин" так же и противолодочный, что немного должно напрягать ВМФ США. Но вот Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, как-то опасно выводить "Медведя" в столь напряжённый момент на авансцену. Или в кремле решили ещё и за "брата" Кима впрячься в случае большого рейва для полного ажура? Не в прямом смысле, конечно же, а проводя разведку в пользу Пхеньяна. Причём подкрепляя эти разведывательные действия серьезным, тактическим сопровождением, несущим недвусмысленную угрозу флоту США.Вот в Белом доме обрадуются такому сотрудничеству! Конвульсии суицидала?
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Нищивний удар по путінській пропаганді: 92% громадян України вважають себе етнічними українцями
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вован сафронков : решил «по понятиям» разговаривать с постпредом Британии.
25
Заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето», поддерживает правительственный режим в Сирии и применение оружия в арабской республике, потребовал посмотреть ему в глаза и не оскорблять Россию. Слова российского дипломата передает «РИА Новости».
Сафронков заявил, что Великобритания «испугалась» сотрудничества России и США и делает «все, чтобы это взаимодействие было подорвано». «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» - обратился Сафронков к Райкрофту.
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А то ви із вашими будапештами нічого не робите окрім пограбування!
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учитесь у Рейгана...
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А Тілерсон захищає в першу чергу інтереси США, а не лохів, що добровільно перетворилися на об'єкт світової політики, коли здали ядерну зброю.
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рейган (1983):
- империя зла
- So, in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride - the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, ...
.
рейган (1984):
"...- Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут..."
My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes....
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12 Апрель 2017, 11:40
Виталий Портников
Российский президент Владимир Путин назвал страны, поддержавшие американский удар по Сирии, «китайскими болванчиками», одобрившими «явное нарушение международного права». Именно об этом - о нарушении международного права - говорят сейчас российские политики и пропагандисты. И, разумеется, в этой интерпретации Россия выступает в роли хранительницы и защитницы международного права.
Хочется, однако, спросить, где была «хранительница и защитница», когда аннексировала Крым? Ведь тогда речь шла именно о вопиющем нарушении международного права - первом таком нарушении в Европе со времен Второй мировой войны. Часть территории суверенного государства была без его согласия, в нарушение всех конституционных и законодательных норм как самого этого государства, так и аннексированной территории и самой страны-агрессора, присоединена к России. Ведь в украинском законодательстве отсутствуют нормы, которые позволяли бы части территории страны принимать решения об отделении. Ведь в законодательстве Автономной Республики Крым отсутствуют нормы, которые позволяли бы проводить референдумы об отделении от Украины, провозглашении независимости или присоединении к какой-либо другой стране. Ведь в законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, позволяющие присоединять территорию другого государства.
Нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах
О международных обязательствах России - Будапештском меморандуме и многочисленных соглашениях, которые признавали территориальную целостность Украины - я даже не напоминаю. Нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах. Именно об этом говорили Владимиру Путину руководители многих стран мира в дни, когда совершалась аннексия.
Но что отвечали на это в Москве? Что так решил «народ Крыма» на «референдуме». Что после «переворота» в Киеве никакого Украинского государства, перед которым Россия имеет обязательства, просто не существует (хотя от этого «несуществующего» государства Российская Федерация в то же время требует в международных судах возврата «долга Януковича»). Что никакого международного права Россия не нарушала, территориальных претензий к Украине не имеет, а просто защищает крымчан от несуществующих угроз.
Так вот, в отличие от этих угроз, угрозы мирному населению Сирии вполне реальны. Мало кто в современном мире использует против мирного населения химическое оружие, запрещенное всеми мыслимыми и немыслимыми международными конвенциями. А Башар Асад это делает против населения своего собственного государства. И Соединенным Штатам приходится защищать не только мирное население Сирии, но и международное право, исключающее возможность применения химического оружия. Именно эту защиту и поддерживает цивилизованный мир.
Так что с оскорблениями в его адрес я бы на месте реальных нарушителей международного права из Кремля был бы осторожнее.
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Я и теперь считаю - предсказуем, как и в прошлом году
fedjka - fedjka
Nu s janvarja, mozjet bitj oruzjije i operatori k oruzjiju v pridacju, tak sjto, mogu posporitj - neproidjot i meseca i rusnjavije budet oratj - bliatj, nas naduli, nekakoi on ne drug rasseike.
09.11.2016 10:00
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Miko R 798886a8
...Не было и нет ни малейших сомнений, что мир неизбежно получит очередную порцию удовольствия, наблюдая, как США и Трамп продолжат макать носом в сортир зарвавшуюся никчемную Рашку.
Выборы выборами, но работа - работой: макать, а то и мочить говнюков носом в сортир. Ничего личного.
30.12.2016 21:57
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Myroslava GongadzeПідтверджений профіль @MGongadze 2 год.2 години тому
Допоки ситуація в Україні лишатиметься такою, як вона є зараз, покращення у відносинах Москви і Вашингтона очікувати не варто. - Тілерсон
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Знать бы, что там на Хуйла откопали... Впрочем, лучше бы побыстрее закопали его самого!
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Как заявил японский дипломат Триллер сан, "две крупные ядерные державы" в нашем неспокойном мире - это слишком много. Это, можно сказать, триллер.
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Глава Пентагона исключил военный конфликт с Рассией.
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что, несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой после применения сирийским правительством химического оружия в провинции Идлиб, военный конфликт между двумя ядерными державами невозможен. Об этом пишет Голос Америки.
«Как вам известно, госсекретарь Тиллерсон (сейчас находится) в Москве, - заявил глава Пентагона на совместной пресс-конференции с участием командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефом Вотелом. - Мы сохраняем каналы связи с российскими военными и дипломатами. Ситуация не выйдет из-под контроля».
Глава Пентагона также отметил, что не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой
«Я уверен в том, что русские будет делать то, что в наибольшей степени отвечает их интересам, - сказал Джеймс Мэттис. - Совсем не в их интересах если эта ситуация выйдет из-под контроля». - http://glavnoe.ua/news/n305015
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