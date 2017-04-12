EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(594059)
  4394  65
Теги: бренд (20) Госпогранслужба (2587) контрафакт (234) обыск (1048) одежда (104) подделка (239) Харьков (4160) цех (28) изъятие (343)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды обнаружены в Харькове. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Харькове проведены обыски в двух цеховых помещениях швейного производства, где изготавливали вещи под брендами известных компаний.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Харьков всегда только бренды и делал.
Чем и славился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть лёгкая промышленность в Украине всё таки есть .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И с кого боку погранцы в этом деле оказались ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
изъяты записи бухгалтерии,Две выплаты Манафорту из "черной бухгалтерии" Януковича подтвердились - WP В прошлом августе в Украине на поверхность всплыла рукописная бухгалтерская книга с миллионами долларов и датами напротив имени Пола Манафорта,
Теперь финансовые записи, полученные Associated Press, подтверждают, что по меньшей мере 1,2 миллиона долларов, которые в соответствии с бухгалтерской книгой получил Манафорт, действительно были перечислены его консалтинговой компании в США", - пишет сегодня лояльное к Демократической партии издание Washington post, добавляя, что речь идет о выплате в 2007 и 2009 годах
В ходе обыска были изъяты катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды фирм Veer Mar, Fred Perry, Moschino. Кроме того, были изъяты черновые записи бухгалтерии, оргтехника, денежные средства и готовую продукцию в ассортименте.
">В целом сумма изъятого составляет около 2 миллионов гривен
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно наши кулибины мерседес смогут сделать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могут. Но это будет либо Мерсебес, либо Мебседес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ха-ха! Еще Брежнев "пытался" бороться с пошивкой в Харькове!
А наші покращенці тільки починають второпати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я шото упустил - а в Одессе-маме это уже перестали делать?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сволочи, хотели экономику рабами подорвать!!! Да за такое и расстрела не жалко!!! Да ещё вместо вьетнамцев работали украинцы!!! После расстрела устроить повешение!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З такими "второпанкамИ" Моісей водив би народ не 40 років, а 4 000.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почем нынче "признание" Крыма?
Apr. 11th, 2017 at 10:54 AM

Подпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды обнаружены в Харькове - Цензор.НЕТ 1157

Признание Крыма российским в цивилизованном сообществе - больная тема как для крымчан, которые обеими руками голосовали на "ре-фе-рендуме!", так и для россиян, которые с оккупированным полуостровом носятся как со злокачественной опухолью, которую ни один врач не берется лечить. А потому, когда на оккупированный полуостров наведывается какой-то западный политик, пускай о нём местная рать слышит впервые в жизни, а сам он, по сути, отживает свой политический век и никакого авторитета и веса не имеет на большой арене, но довольный визг поднимается в руССоСМИ по такому поводу нешуточный. А когда рыба покрупней заговорит о признании Крыма российским, так и вовсе можно наблюдать повальную истерию... Но, в том-то проблема, что территория признается, чей либо, равно как и новое образование признается состоявшимся, через определенную процедуру, но никак не на основе голословных заявлений разного рода популистов, особенно тех, кому за это платят.

Да, в данном случае речь идет о кандидате в президенты Франции от ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен которая не так давно возбудила ватные массы своим заявление о признании оккупированного Крыма российским. Но, эти самые ватные массы как-то не особо обратили внимание, что признавать Крым российским Марина решилась не в 2014-м или 2015-м, а накануне президентских выборов во Франции, когда ей ой как нужны были деньги, а адекватные, французские и не только, банки ей их не давали. Вот Марише и пришлось в срочном порядке "признавать" Крым, за что, по данным ВВС, она получила 9 миллионов евро.
В общем, ситуация такова, что ни одно уважаемое правительство в мире, Крым российским не признает. С другой стороны, если не протрезвевшую часть крымчан и упоротых россиян удовлетворяет то, что полуостров признают российским разного рода политические аутсайдеры и отработанный материал, за соответствующее вознаграждение, то, что же, значит цена такому признанию, как и признание в любви от проститутки. Если такое вас удовлетворяет, то эйфорите и дальше, но лучше от того на загнивающем в родной говани полуострове не станет, а можно и подхватить ещё в добавок заразу какую. Чего уж - последствия продажной любви!
Кстати, можно считать, что Кремль в очередной раз вложил деньги в провальный проект. Как никак, а Марин Ле Пен и на этих выборах не в фаворитах, тем более, её рейтинг пошатнется, когда французы узнают, что мнение их кандидата можно довольно легко купить. Но, российские пенсионеры ещё немного потерпят, чего уж!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
т.е., это настолько мелкое дело, что им даже сбу не занимается ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Официально то делать сложно, нужно всем заплатить, сначала хозяевам бренда, потом власти типа Гепы, ментам и СБУ, местному криминалитету, но бизнес не выгорает никак.
Выживают, как могут, всем не проплатили в этой цепочке, теперь задерживают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодцы ребята.их бы в нужое русло направить да поддержку оказать на первых порах,глядишь и пошел бы у людей бизнес.а это рабочие места,валюта и т.д.щаз все похерят и ни хера мы свами от этого не поимеем.а потом будем возмущаться ну как это китайцы так шустро раскрутились?.а все просто.государство помогало вот таким шустрым ребятам всем чем могло на всех,как говорят,фронтах.вот и результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и дорасти могли бы ребята до своего известного бренда если бы условия для ведения бизнеса были комфортными. А так нужно нести деньги либо в пенсионный фонд, либо крышевателям от пенсионного фонда на гос. службе. В первом случае прикроют бизнес, во втором случае прикроет "крыша".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня есть некоторые харьковские вещи. Они по качеству лучше, чем многие бренды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас уже лет 15 местный базар заполнен таким харьковским говном. а наши пинкертоны только раздуплились
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а, ну вот, дискутировал тут с парочкой людей, мол бренд с собой несёт и качество а мне хотели докозать что большой разницы нет - тут и ответ.
Самое обидное, что людей обманывает и за фальшивку требует большую сумму - руки отрубать таким жуликам надобно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо это или плохо? Ответ двоякий. Но раз - "клепали - бренд", значит "покупатели" - были "сбрендившими." Не отличили. Что это доказывает? Не перевелись еще умельцы в стране, раз так могут? "Бренды" - были высококачественными, а не сандалями на босу ногу. А если бы свои бренды... Вот и ответ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Однотуровая брехливая свинья грабит и хвамилию не спрашивает.Орду для дураков приплели.Банальный грабёж бизнеса.Нет на эту банду Меркель..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китай штампует все под известными и не известными брендами и одна из самых сильных экономик мира.. А тут , на тебе подделка.... Лишь бы налоги платили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аха, завод на только силён, как и бензоколонка, вот только директор завода это осознал и начинает изправлятса а управляющый бензоколонкой, ну он с русни, это уже не важно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Китайцы уже ракеты в космос известных брендов запускают .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То с мёдом борятся,то с орехами ,теперь с цеховиками.Када они уже нажрутся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
легче в масках бегать и вылавливать нечестных бизнесменов, чем дать честно людям, создав условия развивать свой бизнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Китае на таких цехах вся экономика держится. А у нас любой, мелкий и средний бизнес щимят как только могут. В таких условиях развитие экономики просто не реально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тобто якщо ви нашиєте собі в хаті 1000 курток - то це кримінал. Вас арештують, нитки конфіскують, і куртки буде продавати Аваков. Ага, от чиї він рюкзаки продавав - віджаті. Якраз такі Китай підняли на ноги, до речі, і ще економіку жодної країни не підняло МВС..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну цех, ну шьют, ну похоже. Не думаю что брендовики согласятся с тем что их вещи такого же низкого качества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Харьковские вещи носятся долго, пошиты качественно и не все это бренды. Сейчас на рынках таких вещей не меньше китайских. Дочка долго выбирала пальто и в результате из многого выбрала харьковское.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я знаю всю эту цеховую тему не по наслышке и скажу, что мои знакомые цеховики свой бренд развивают и под ним продают и в Харькове, в Киеве, в Одессе, Западной Украине, России... отправляли пробные партии в Канаду и Австралию. У них свой бренд, а деньги вынуждены носить... не в бренде дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кретинизм гос-ва Украина бьет все рекорды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во преступников нашли - своими руками люди делали. Не воровали, с казны не тащили. Идите на хер контрабанду ловите, а то преступников нашли - собирались незаконно отправить в парашу. Вы их что, экстрасенсили, что ли? Дебилы, блядь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В десятку написал . Не удивлюсь если их сдали контрабандисты .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для казламордии самое то, надо было отправить барахло на кацапию , че нам за казламордый гламур переживать, вы Маньку Захарову видали , с ее немытыми патлами и вульгарной косметикой ее не один бред не спасет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не только в Одессе на малой Арнаутской фирму строчат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а есть такие, только алибас? Приобрету в коллекцию. Ададас и адидос не предлагать - уже есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не вижу ничего криминального, что-то напоминает СССР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это да,вот так отличились правоохранители! А рисковали то как! Наверное,ночами не спали,в окопах гнили,а потом купили в Харькове газетку,прочитали объявление о наборе швей,и сразу всех раскрыли! Всех представить к ордену сутулого немедленно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныПодпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды обнаружены в Харькове. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Крокодил Гена, marina marinina, Павел Иванов 8d43401a, Вячеслав, Lvbnhj, bag, borodas, курвиметр, Змиевобандеровец, гонта коваль, ahuhu, дератизатор, Александр Каховский 8b70e939, Сантьяго, Мабон, Константин 1041a131, М А Р И К, громозека, серджио def6ff91, Cтарий Кінь, Urs, Кот по имени Сосо, Miko R 798886a8, Ksenia VB, Baden, Авакарсенов, сидней, Алексей Вовченко f033f386, Виктор Виноградов 6a724406, paronorma, Vlad1606, Стас Столитний, Ukra1ne23, _99, Art Severin, Ivan2014, Grammar Nazi, smith & wesson, gassab, Andrius Myjota, Саша777, IgorYakovlevich, sss ss 9c3461a5, Se Se ea762436, Сергей Бондаренко 91687c01, Олег Тихонов 055f40a1, Norge 777, shokolad, Ming Uing b56f719d, vera Rom, V T 2fd9d4b9, blog, Олег Петрович ed2c8e0a, Виталий Витальич, Геннадій Бикодір adb80589, Ali Hasan, Gangster, Igor L, Nickol Nickols, счастливый даунбасенок
 Всего на сайте: 206 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти