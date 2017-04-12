Подпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды обнаружены в Харькове. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Теперь финансовые записи, полученные Associated Press, подтверждают, что по меньшей мере 1,2 миллиона долларов, которые в соответствии с бухгалтерской книгой получил Манафорт, действительно были перечислены его консалтинговой компании в США", - пишет сегодня лояльное к Демократической партии издание Washington post, добавляя, что речь идет о выплате в 2007 и 2009 годах
В ходе обыска были изъяты катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды фирм Veer Mar, Fred Perry, Moschino. Кроме того, были изъяты черновые записи бухгалтерии, оргтехника, денежные средства и готовую продукцию в ассортименте.
">В целом сумма изъятого составляет около 2 миллионов гривен
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А наші покращенці тільки починають второпати!
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36 мин ·
Никогда они ничего не поймут. Никогда.
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Apr. 11th, 2017 at 10:54 AM
Признание Крыма российским в цивилизованном сообществе - больная тема как для крымчан, которые обеими руками голосовали на "ре-фе-рендуме!", так и для россиян, которые с оккупированным полуостровом носятся как со злокачественной опухолью, которую ни один врач не берется лечить. А потому, когда на оккупированный полуостров наведывается какой-то западный политик, пускай о нём местная рать слышит впервые в жизни, а сам он, по сути, отживает свой политический век и никакого авторитета и веса не имеет на большой арене, но довольный визг поднимается в руССоСМИ по такому поводу нешуточный. А когда рыба покрупней заговорит о признании Крыма российским, так и вовсе можно наблюдать повальную истерию... Но, в том-то проблема, что территория признается, чей либо, равно как и новое образование признается состоявшимся, через определенную процедуру, но никак не на основе голословных заявлений разного рода популистов, особенно тех, кому за это платят.
Да, в данном случае речь идет о кандидате в президенты Франции от ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен которая не так давно возбудила ватные массы своим заявление о признании оккупированного Крыма российским. Но, эти самые ватные массы как-то не особо обратили внимание, что признавать Крым российским Марина решилась не в 2014-м или 2015-м, а накануне президентских выборов во Франции, когда ей ой как нужны были деньги, а адекватные, французские и не только, банки ей их не давали. Вот Марише и пришлось в срочном порядке "признавать" Крым, за что, по данным ВВС, она получила 9 миллионов евро.
В общем, ситуация такова, что ни одно уважаемое правительство в мире, Крым российским не признает. С другой стороны, если не протрезвевшую часть крымчан и упоротых россиян удовлетворяет то, что полуостров признают российским разного рода политические аутсайдеры и отработанный материал, за соответствующее вознаграждение, то, что же, значит цена такому признанию, как и признание в любви от проститутки. Если такое вас удовлетворяет, то эйфорите и дальше, но лучше от того на загнивающем в родной говани полуострове не станет, а можно и подхватить ещё в добавок заразу какую. Чего уж - последствия продажной любви!
Кстати, можно считать, что Кремль в очередной раз вложил деньги в провальный проект. Как никак, а Марин Ле Пен и на этих выборах не в фаворитах, тем более, её рейтинг пошатнется, когда французы узнают, что мнение их кандидата можно довольно легко купить. Но, российские пенсионеры ещё немного потерпят, чего уж!
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Выживают, как могут, всем не проплатили в этой цепочке, теперь задерживают.
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Самое обидное, что людей обманывает и за фальшивку требует большую сумму - руки отрубать таким жуликам надобно.
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