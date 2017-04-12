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"Торнадо" в бермудському трикутнику(Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Рубіжне) - поважали. Колорадська вата, зрадники України - боялися. Мабуть тобі, аленю, про "Торнадо" прокацапське бидло брехало, цього бидла, тут на луганщині - валом!
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Вчора о 10:29 ·
Про "Торнадо".
7 квітня бійцам роти "Торнадо" оголосили вирок. У той же день цей вирок прокоментували багато різних людей. Крім мене. Мені нічого було коментувати, тому що те що шепотіли собі під ніс судді не чув практично жоден журналіст чи адвокат. Технологія "закритих судів", "відкритих вироків з закритою частиною" була успішно доповнено технологією "шептання під ніс" суддями. Офіційна причина - є мікрофон, але немає... колонок. Смішно. Всім крім підсудних. Коментувати що-небудь після 7 квітня було також безглуздо. Не було тексту вироку. Його тільки зараз везуть мені адвокати підсудних. На флешці. Навіть у нерозкритому вигляді.
А інші коментували. Причому такі різні люди... Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив що торнадовцы "катували цивільних людей". Волонтер і радник міністра МВС (на громадських засадах) Юрій Касьянов теж прокоментував. Вiн у своєму пості в фб сказав, що "немає індульгенції на сексуальне насильство і бандитизм. ". Повністю згоден з Юрієм. Тільки одне "але". Нікого з підсудних не засудили "сексуальне насильство" і "бандитизм". Немає таких статей у вироку. Юрій додав "ті хто вижив кажуть, що мало дали". З цим ще важче. Слово "вижил" передбачає і тих хто "не вижив". Але у вироку немає жодної статті, яка передбачає "вбивство". Просто немає і все. Як немає і "зґвалтованих немовлят у мобільних телефонах" від нардепа Тетяни Чорновол...
Що є? У кожного своє. Ось приміром Николай Цукур. Чоловік, що першим накрив поїзд з контрабандою від орків на станції Светланово. У 2015. Йому вирок вже дали. Додаю до посту. Ось його статті
1) Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
2) Стаття 189. Вимагання.
3) Стаття 162. Порушення недоторканності житла.
4) Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів.
Сам Цукур пояснює всі обставини у себе на сторінці http://bit.ly/2p01bUV. Але справа не в цьому. Чому справа слухалася в закритому режимі? Чому стільки неправди в статтях і передачах? Чому настільки однакову (невідповідну дійсності інформацію) дають людям настільки різні люди? Де головний військовий прокурор Матіос, а де волонтер Касьянов? Чому під час вироку Оболонський суд охороняли кілька сотень бійців НГУ і поліції? І що буде далі?
Ці питання не повинні залишитися без відповіді.
Давайте зробимо так. Сьогодні у мене на руках буде вирок. В 20-30 я організую пряму трансляцію в фб. Іншого доступу до ЗМІ у мене зараз просто немає. Адвокат "Торнадо", адвокат якого їм дав Штаб визволення патріотів і я готови лицем до лиця задати питання та отримати відповіді від іншої сторони. Юрий Касьянов, Ви щось знаєте про вбивства, сексуальне насильство, бандитизм, "тих кто не вижив" і "мало дали"? Приходьте і розкажіть людям правду. Анатолій Матіос це запрошення стосується і вас. Юрий Бутусов, може і ви вирішите прийти поговорити? (я знаю що ви утримувалися від передчасних коментарів, тому моє запрошення до вас не як до "стороні", а як до журналіста якому довіряє багато патріотів).
Моя позиція незмінна.
1) Ветерани, якi захищали Україну, мають право щоб їх судили відкритим судом. Щоб ми всі знали правду. Вирок не вступив в законну силу і буде ще апеляція. Вона повинна бути відкритою.
2) Вироки не повинні виноситься в соцмережах. Одна справа якщо ти очевидець і все бачив своїми очима. Інша справа - "знайомі волонтери сказали". Абсолютно неприпустимо - цей потік брехливої і подтасованной інформації, яка лилася на нас всей цей час.
3) Індульгенцій для для тих хто воював бути не може. Навпаки, на них подвійна моральна відповідальність. Але суспільство не вірить прокуратурі. Суспільство не вірить судам. Суспільство не вірить МВС. Тому відкритий суд - спосіб надати легітимність процесів за участю тих хто воював за Україну з одного боку. І тих хто розкрадав її з іншого. При всій абсурдності самої цієї ситуації.
До зустрічі о 20-30. Місце можна уточнити у мене в приват фб (до обіду визначимося). Сподіваюся що у свідків "бандитизму, зґвалтувань і кривавих хлопчиків з мобільних телефонів" вистачить совісті прийти і відкрито обґрунтувати свою позицію. Перелік приглашенніх не обмежується тими кого я затегал.
І останнє. Я прекрасно знаю, що для іміджу політика йти проти домінуючою громадської думки з Торнадо (хоч вона і штучно сформована ЗМІ) дуже небезпечно. Імідж "захисника ґвалтівників" отримати дуже просто. Відмитися потім важко. Тим більше перебуваючи в жорсткій опозиції до нашої Малоросійської влади. Але я вважаю, що в наш час важливо не стати політиком і забезпечити собі кар'єру. Важливо залишитися людиною. Ось з такими людьми мені і хотілося б побачитися сьогодні в 20-30
Слава Україні. Незважаючи ні на що!
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казлятник из казлятии, представлющий казляндию в ООН, читая по бумажке, потребовал, чтобы представитель Великобритании... глаза от него не отводил:
"В глаза мне смотри!"
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