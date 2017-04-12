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Материалы по теме:  Борьба с коррупцией
Теги: НАБУ (1600) задержание (5488) коррупция (7141) чиновник (1331)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАБУ задержало экс-замдиректора "Держзовнишинформа" по подозрению в присвоении 10 млн гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего заместителя директора государственного предприятия "Держзовнишинформ" по подозрению в присвоении 9,9 млн гривен.

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борьба с ВОРрупцией идет по всему фронту.Спасибо Омерика....
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Название конторы выговорить нельзя .А денег можна украсть 10 лямов .
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А представляете, сколько таких милых конторок, о которых мы ни разу не слышали, но они прекрасно живут-поживают (а их директора добра наживают) по всей Украине? Кому-то ж это надо? Кому?
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а их директора добра наживают

И дети у их есть, и любовницы, и папы-мамы..вот им и надо.
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смострю я из села на всю эту борьбу с коррупцией семь лет и думаю. Науя мне на это смотреть ? Крипта у меня никак не касается того помойного корыта с назвой бюджет..
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Ну так вот, где "кадры" - клепаются, а Гройсман все бидкаеться де их брать на шахты. Прямо ... отовсюду. Дети кухарок - рулят.
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дети кухарок - уже не актуально...
нах, нах, нах...
теперь продавцы труселей с винницкого рынка отжигают !
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В случае, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК "Нафтогаз" по иску "Нафтогаза" с российским "Газпрома" по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег. Другого варианта нет
Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Есть ли вообще честные люди в нашем государстве? И есть ли кого государство наказало за воровство?
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зачем ты лукавишь? правильно нужно спрашивать...Есть ли вообще честные люди среди украинцев?
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Есть ли честные люди среди украинцев? Оглянись вокруг. Масса. Подуставшая - пока масса, но не на долго. Отродясь украинец - не был не честен и раком никогда не стоял.
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может я не в той Украине живу...но в моем окружении (небольшой город, рабочий класс и бюджетники) процентов 90 это сплошное ворье...а на тех кто не ворует и не берет взяток смотрят как на ненормальных.
Но самое больше меня убивает когда у человека допустим ночью с машины украли аккумулятор...и он такой весь злой и несчастный потом идет к скупщикам краденого и покупает за полцены ворованный аккум...мля это тоже самое что отыметь себя в задницу.
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у шкандалі корупційному в ФІФА спалились африканці і москалі, а наш Суркіс пропетляв... отакий у нас рівень... вищий... от.
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Вначале 20 века масса британских и бельгийских компаний выпустили 10 выпусков Акций коммерческих банков в Донбассе стоимостью 250 рублей.немного позднее был организован Азовско-Донской коммерческий банк.Министр финансов тогдашней РАБссии С.Ю.Витте провёл регистрацию данного субъекта коммерческой деятельности.Что интересно, сохранились документы, фото и прочие доказательства того,что Донбасс начали развивать Бельгия и Британия,а вовсе не кацаПсинская Ымперия Романовых...
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Украиночки Донбасса в те годы носили вышиванки, есть многочисленные фотографии того.... что интересно Азовско-Донской банк расширил сферу деятельности на Днепропетровскую,Луганскую,Запорожскую и Донецкую области,тем самым развивая и их в коммерческом отношении.курировал все это лично Король Бельгии тех лет Леопольд II.Фото Короля в 1905 оду имеется.Вот такой расклад
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до средины тридцатых годов носили и разговаривали на украинском языке. потом начались гулаги и война. после чего начали заселять кацапов.
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резкий гипертонический криз пострадавшего- увоз скорой на носилках-выпуск в больничку под залог налечение (жена с шапкой помиру бедная ) - электронный браслет - .. здравствуй Лазурный бережек ..!!! ... а мы инезнали шо у него 1..2 .3 паспорта Франц..Англ .. Израиля и даже паРАШКИ !!
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Университетский кардиологический центр Фрайбург - Бад-Кроцинген не проверял правильность диагноза, установленного в больнице «Феофания» главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.
«Центр сердца при Университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз относительно состояния здоровья Романа Насирова. Этого пациента никогда лично не осматривал ни один врач Центра сердца», - ответили на запрос DW в пресс-службе клиники.
Врачи «Феофании» выслали в Германию анонимизированную информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения. «Действительно ли говорится в документах из истории болезни о данных Романа Насирова, мы не знаем», - сообщили в фрайбургской клинике.
Напомним, перед тем, как НАБУ сообщило о подозрении Насирову в нанесении убытков государству на 2 млрд гривен, глава ГФС слег в «Феофанию» якобы с инфарктом. Бюро в этом диагнозе усомнилось и отвезло Насирова в институт Стражеско для проверки. Однако там диагноз врачей "Феофании" не подтвердили.
В итоге Насирова таки доставили в суд для избрания меры пресечения, который арестовал его с правом выйти под залог 100 млн гривен. Спустя несколько дней эти деньги за главу ГФС внесла жена, и он вышел на свободу.
НАБУ попросило Минздрав проверить «Феофанию» и институт Стражеско на предмет правильности диагноза Насирову. 27 марта комиссия Минздрава сообщила, что установленный врачами «Феофании» диагноз не был объективным.
10 апреля на сайте Государственного управления делами, которому подчиняется «Феофания», появилось сообщение, что немецкие врачи одной из самых авторитетных немецких клиник якобы подтвердили диагноз, установленный Насирову в больнице.
Напомним, что больница "Феофания" является закрытым медицинским учреждением, где проходят обследование и лечатся высшие чиновники Укераины, депутаты ВР и т.д. "Феофания" входит в структуру Государственного управления делами администрации президента Украины и подчиняется главе ГУД.
«Аргумент»
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Это все среднее или мелкое звено , вот когда министров сажать начнут , или премьера и его замов , вот тогда можно будет говорить о коррупции ,а до этого это все просто видимость бурной деятельности.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАБУ задержало экс-замдиректора "Держзовнишинформа" по подозрению в присвоении 10 млн гривен
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