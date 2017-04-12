НАБУ задержало экс-замдиректора "Держзовнишинформа" по подозрению в присвоении 10 млн гривен

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Всего на сайте: 203 писателя
у минстеця спистил !
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И дети у их есть, и любовницы, и папы-мамы..вот им и надо.
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нах, нах, нах...
теперь продавцы труселей с винницкого рынка отжигают !
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Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Но самое больше меня убивает когда у человека допустим ночью с машины украли аккумулятор...и он такой весь злой и несчастный потом идет к скупщикам краденого и покупает за полцены ворованный аккум...мля это тоже самое что отыметь себя в задницу.
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http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-ey-senior-managers-failing-to-set-right-tone-on-business-ethics-finds-ey-fraud-survey
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«Центр сердца при Университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз относительно состояния здоровья Романа Насирова. Этого пациента никогда лично не осматривал ни один врач Центра сердца», - ответили на запрос DW в пресс-службе клиники.
Врачи «Феофании» выслали в Германию анонимизированную информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения. «Действительно ли говорится в документах из истории болезни о данных Романа Насирова, мы не знаем», - сообщили в фрайбургской клинике.
Напомним, перед тем, как НАБУ сообщило о подозрении Насирову в нанесении убытков государству на 2 млрд гривен, глава ГФС слег в «Феофанию» якобы с инфарктом. Бюро в этом диагнозе усомнилось и отвезло Насирова в институт Стражеско для проверки. Однако там диагноз врачей "Феофании" не подтвердили.
В итоге Насирова таки доставили в суд для избрания меры пресечения, который арестовал его с правом выйти под залог 100 млн гривен. Спустя несколько дней эти деньги за главу ГФС внесла жена, и он вышел на свободу.
НАБУ попросило Минздрав проверить «Феофанию» и институт Стражеско на предмет правильности диагноза Насирову. 27 марта комиссия Минздрава сообщила, что установленный врачами «Феофании» диагноз не был объективным.
10 апреля на сайте Государственного управления делами, которому подчиняется «Феофания», появилось сообщение, что немецкие врачи одной из самых авторитетных немецких клиник якобы подтвердили диагноз, установленный Насирову в больнице.
Напомним, что больница "Феофания" является закрытым медицинским учреждением, где проходят обследование и лечатся высшие чиновники Укераины, депутаты ВР и т.д. "Феофания" входит в структуру Государственного управления делами администрации президента Украины и подчиняется главе ГУД.
«Аргумент»
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