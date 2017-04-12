НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии, - Пашинский

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Всего на сайте: 192 писателя
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Виявляється, лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування. "Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.
Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу.
Ну шо за непруха.... опять обгадились жидко-жидко...
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«Абсолютно дика бюрократія, безвідповідальність, і нефаховість. Просто дика», - так Сергій Пашинський характеризує ситуацію з оборонним замовленням. Через місяць він обіцяє прозвітувати про докорінну зміну системи управління та координації. «Якщо ми цього не зробимо, тоді нас треба судити і розстрілювати», - упевнений Пашинський.
(Соня Кошкина, Олег Базар - 23 февраля 2015, LB.ua)
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Потрібно розслідувати крадіжки та знищення української армії як до початку москальської агресії, так і під час неї)) А то недобре вийде, можуть все списати на період до агресії, а Пашинський вийде такий собі "біленький та пухнастий"
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"НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии"
"Директор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ"
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"
(С) И.А.Крылов
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