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 Форум Украины(594025)
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Материалы по теме:  Боротьба з корупцією
Теги: НАБУ (873) армія (1459) корупція (1363) Пашинський (115) крадіжка (145) Народний фронт (357)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии, - Пашинский

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно расследовать факты коррупции и продажи вооружений в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), из-за чего украинская армия перед началом военной агрессии России в 2014 году была почти обескровлена и уничтожена.

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А вслед за ПАПЕРЕДНИКАМИ должны пойти и НАСТУПНИКИ - Пашинский Барыга и их подельники !!!
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Придумал для НАБУ задачу, лишь бы только работу сегодняшних чиновников не расследовали.
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А, ну да, армия нынче и АТО - не самые важные вопросы. Наверное потому так считаете, что на страну плевать и на людей, их жизни и судьбы. "Моя хата з краю"
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Это грандиозное дело расследовать как ставили руководить россиян и сливали все секреты в россию.
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Облезлый Пашинский забыл что сейчас во время войны такой гандон как смотрящий от Президента Пети по разграблению фронта Бирюков продолжает воровать мясо с полигона Десна . Там уже два раза был бунт контрактников . Первый раз вообще гнилое мясо дали .
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Поро выкрутасы этого "Вильгельма Телля" уже все забыли?
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я смотрю зрада против предложения пашинского...а чо так? за воров и предателей обиделись?
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Да все дело в том, что всем, кого не коснулась война, плевать на ситуацию сложившуюся в армии. Вот если б сами пошли туда, да повоевали, иначе бы отзывались
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Хватай черноротую, бери шинель и рысцой в АТО
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"Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз щодо стану здоров'я Романа Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця", - відповіли на запит DW у прес-службі клініки.
Виявляється, лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування. "Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.
Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу.
Ну шо за непруха.... опять обгадились жидко-жидко...
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В день появления этого фейка я лично звонил в эту клинику и результат выложил на форуме. Все совпадает до мелочей
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пока набу будет отвлечено на поиск старых грехов - новые кормчие начнут небывалую жатву...все уже устроили своих одаренных детей на жирные должности и ждут команду СТАРТ....
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Немножко истории....
«Абсолютно дика бюрократія, безвідповідальність, і нефаховість. Просто дика», - так Сергій Пашинський характеризує ситуацію з оборонним замовленням. Через місяць він обіцяє прозвітувати про докорінну зміну системи управління та координації. «Якщо ми цього не зробимо, тоді нас треба судити і розстрілювати», - упевнений Пашинський.
(Соня Кошкина, Олег Базар - 23 февраля 2015, LB.ua)
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бывшие министры обороны Украины кацаПсины Путлера, Лебедев и Саламатин не воры,впрочем и министр обороны самой РАБссии Сердюков с бабами тоже. Димон денег нет,отдельная тема
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Для начала пусть расследуют преступления Сергея Пашинского - дерибан казны с командой Яныка, воровство и рэкет во времена Майдана и после, а также последние пару лет - кража нефти и рейдерство. Жаль что отменили смертную казнь, для таких упырей в самый раз. Каждый эпизод из "лихой жизни" таких вот "пашинских" тянет на "вышку".
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У мене інша позиція, не згоден з Пашинським повністю.
Потрібно розслідувати крадіжки та знищення української армії як до початку москальської агресії, так і під час неї)) А то недобре вийде, можуть все списати на період до агресії, а Пашинський вийде такий собі "біленький та пухнастий"
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И эта бл*дь пашинська будет что-то говорить о хищениях?
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Пашинский хочет стрелки на папередников перевести....нет падла расследовать надо кто сейчас обворовывает...
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Две подряд идущие новости:
"НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии"

"Директор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ"

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"

(С) И.А.Крылов
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Это плешивое чмо покалечило человека. Когда оно сядет за превышение самообороны и дачу ложных показаний и за развал Украины.?
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с 2014 года когда кацаПсины и ДАУНетские хмыри почти полностью уничтожили воздушный флот Украины,это правда.Сегодня парк самолётов вертолётов восстановлен и не только...,кто их восстановил и за чей счёт,это отдельная тема..
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проблема нашей армии и ее деребан это проблема не первого года, но НАБУ всячески игнорирует расследования о коррупции в армии, так как там замешан Гриценко, но его откровенно отазывают так как сын его глава общественного совета НАБУ!
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Ну опять это сплошное кумовство и договорняки, ничего при старой и новой власти не меняется! только еще дополнительные органы - дармоеды появились - антикоррупционные
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Окружение президента тоже НАБУ не трогает. Банковая как и при попередниках стала сосредоточением полного контроля над всеми и над новыми антикоррупционными органами в том числе. И пока не будет расследований по товарищам с Банковой, ни о какой борьбе с коррупцией речи и быть не может.
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Плешивому ачкарику нужно сетовать на шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА. Если НАБУ и откроет дело, шобла шоколадный РЫГО-УБЛЮДИНЫ замнет его в миг
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КацаКрысы не партесь так,Украина жива,Путлер сдох....
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В армии у нас никогда порядка не было и сейчас нет. Все деньги, что выделяются разворовываются генералами, а антикоррупционерам дела до этого нет.
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НАБУ уже столько дел начало расследовать, столько пиара по каждому из них было, но так результата и не было, а что касается расследований коррупции в армии, то Сытник вообще на это не обращает внимание и откровенно игнорирует, он даже на комитет не приходит, демонстрируя свое отношения к этой проблеме
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Это и не удивительно, что Сытника не интересует проблема армии и нарушения закона в ней! Некогда заниматься такими мелкими делами, тем более, что АП другие задания раздает
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При Кучме и министре Кузьмуке Украина отдала россии 27 стратегических бомбардировщиков за якобы долги за газ .Главой Нафтогаза был Игорь Бакай .Ну вот для начала троица предателей Украины есть .Расследуйте .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии, - Пашинский
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